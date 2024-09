Se mueve la Sub 20 de Ecilda Paullier, con Mauro Leguizamón al frente

Con poco tiempo para trabajar pero con la ilusión renovada como en cada inicio de torneo, la selección Sub 20 de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier comenzó sus trabajos para el primer torneo de selecciones Sub 20 que tendrá su puntapié inicial el próximo 27 de setiembre.

El entrenador Mauro Leguizamón, quien estará a cargo del plantel, contó cómo vienen trabajando. Dijo que es su primera experiencia en la liga, luego de desarrollar su carrera en la capital departamental donde estuvo trabajando seis años en River Plate de San José como ayudante del «Ruso» Hornes, además de participar en los procesos de selecciones de San José Capital en Sub 14 y Sub 18 en las que compartió cuerpo técnico con Gustavo Hornes y Mauricio Peña, además de ser entrenador de la selección Sub 13 de San José en baby fútbol.

Su llegada se dio luego del «llamado de Jorge López (neutral de la Liga), que tras conversaciones, pudimos arreglar la llegada sin inconvenientes». En primera instancia, Leguizamón dijo estar «encantado de asumir un proceso de selecciones, para sumar experiencia y aprendizaje» en la Liga del sector 2 del departamento.

En lo que refiere al armado del plantel explica que «fue a través de una lista que presentaron los clubes con los chicos con las edades para competir» (de 2004 a 2006), y el complemento «se fue conformando con el llamado a algún técnico o dirigente, más allá de los que ya conocía por mí pasaje como ayudante técnico en formativas».

El entrenador anunció que «la lista está abierta y algún chico con proceso de selección se va a sumar» y que al momento están al margen por lesión y a su vez destacó el «buen nivel de formativas en los clubes», agregando que se encontró “con una liga muy organizada, muy linda en el sistema del campeonato»

ENTRENAMIENTOS | El grupo liderado por Mauro Leguizamon comenzó a trabajar el pasado miércoles 28 en el Complejo Ricardo Reyes de San Rafael dando inicio al proceso en el cual «nos encontramos con un grupo muy lindo con muchas ganas y compromiso». Las jornadas de preparación serán rotativas puesto que «el lugar de entrenamiento lo vamos a ir alternando y viendo la posibilidad, porque sabemos que está el Complejo de Estrella del Sur, que también lo están utilizando la Sub 14 y Sub 15» que actualmente se encuentran compitiendo.

Al ser consultado por amistosos el entrenador indicó que «en principio tenemos que trabajar en el conocimiento y armado del grupo, antes que el equipo» que va a terminar jugando, destacando que lo importante es que vayan compartiendo vestuario y formando el grupo.

Lo primero para Leguizamón es plasmar la idea, aplicar trabajo táctico y realizar fútbol interno y «capaz que llegando a la fecha (del debut), vamos a buscar concretar un amistoso contra la primera de algún club». El tiempo de trabajo apremia y en palabras del director técnico, «buscaremos encarar lo mejor posible el campeonato a pesar del poco tiempo de preparación».

PLANTEL | Junto a Mauro Leguizamón trabajarán en el cuerpo técnico, Carlos De Los Santos como ayudante y Santiago Trecu en la preparación física, a quienes conoce y con los que trabaja en la Sub 17 de Oriental.

El plantel de jugadores que conforman la lista inicial de la Sub 20 son Francisco Mesía, Mauricio López (San Rafael), Ismael Larrañaga, Santiago Cerdeña (Oriental), Bautista Alzugaray, Franco Cabrera, Agustín Medina, Joaquín Verde, Luis CantirÁn (La Paz), Walter Muñiz (Rampla), Ezequiel Do Canto (Huracán), Facundo Bentancor, Martín Silva (Sacachispas), Juan José Facal, Sebastián Torena, Joaquín Bravo, JuliÁn Ríos, Lucas Vidal, Hiojan Guerra, Facundo Menéndez (Juventud Unida), Pedro Ramos (Artigas), Martín Rey, Leandro Curbelo Marrero (Independiente), Nicolás Bentancor (River de Panta), Darian Reyes y Luis Lema (Juincam).

TORNEO | La primera edición de la Copa Nacional de Selecciones Sub 20, dará inicio el próximo 27 de septiembre con una primera fase que irá del 27 al 29 del corriente mes en una sede fija, con nueve grupos, tres de esos grupos con cuatro equipos y las otras seis series de tres equipos.

Clasifican a la siguiente fase, el primero de cada serie más los tres segundos de la serie de cuatro equipos y los cuatro mejores segundos de la serie de tres para conformar finalmente la siguiente ronda con 16 clasificados. En el caso de San José Interior, estará jugando en la Serie 6 junto a Colonia Capital, San José Capital y Colonia Interior y la sede en la que se disputará la primera fase, será en Nueva Helvecia.

Por Nelson Guillermo,