Se fue la sexta del Infantil de la Liga San José

Se disputó entre sábado y domingo la sexta fecha del Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil quedando pendiente el partido de la categoría Baby entre Juventud Unida e Independiente. A una fecha de culminar la rueda “de ida” las posiciones en zona de copas continúan afianzándose en las dos series.

SERIE A| Debido al partido que por Copa de Clubes disputaba el sábado Juventud Unida en Primera División, los encuentros entre los verdes e Independiente por la sexta fecha del Torneo Inicial fueron fijados para el domingo en cinco categorías. Quedó pendiente el de la Categoría Baby.

Juventud se quedó con la victoria en las cinco categorías disputadas y se mantiene firme en las posiciones de arriba en cuatro generaciones.

San Rafael visitó a Nacional en el Arroyito, resultaron cuatro victorias tricolores y dos triunfos para los santos en Chatas y Cebollas.

Treinta y Tres sumó los 18 puntos ante Tito Borjas que sólo pudo presentar dos categorías en cancha. Río Negro por su parte fue local de Sacachispas, la visita se hizo fuerte y cosechó tres victorias, un empate en Cebollas y los cebritas se quedaron con los tres puntos en Churrinches, Gorriones y Semillas.

Hasta el momento Juventud Unida lidera en solitario las categorías Chatas, Churrinches y Gorriones en tanto comparte la punta con Treinta y Tres en Baby.

Treinta y Tres es único puntero en Semillas y San Rafael lidera la tabla de Cebollas.

SERIE B| El sábado hubo actividad en dos canchas de Libertad, Campana recibió a Nueva Unión y Las Palmas fue local de Central.

Los tricolores lograron la victoria en tres categorías y un empate en Chatas mientras los de Rodríguez se impusieron en Churrinches y Baby.

En el barrio Roberto Mariano de la capital departamental, San Lorenzo fue anfitrión de Universal, resultaron tres victorias azulgranas, un empate en Semillas y triunfo visitante en Cebollas y Baby. River Plate, por su parte cumplió su fecha libre.

Las posiciones, culminada la sexta fecha, muestran que Campana lidera en Semillas y Baby, Central es el puntero en Chatas, Universal es el líder de Cahurrinches y Cebollas, en Gorriones encabeza las posiciones River Plate.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo Inicial – 6ta. Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida – Independiente

4 Chatas 0

2 Churrinches 1

2 Gorriones 0

1 Semillas 0

4 Cebollas 1

– Baby –

Treinta y Tres – Tito Borjas

3 Chatas 0 WO

6 Churrinches 0

3 Gorriones 1

3 Semillas 0 WO

3 Cebollas 0 WO

3 Baby 0 WO

Nacional – San Rafael

0 Chatas 4

1 Churrinches 0

3 Gorriones 1

5 Semillas 1

1 Cebollas 2

3 Baby 1

Río Negro – Sacachispas

1 Chatas 6

6 Churrinches 3

2 Gorriones 0

2 Semillas 4

2 Cebollas 2

0 Baby 1

Torneo Inicial

Resultados Serie B

Libre: River Plate

Campana – Nueva Unión

1 Chatas 1

0 Churrinches 2

4 Gorriones 0

3 Semillas 0

4 Cebollas 1

1 Baby 2

Las Palmas – Central

0 Chatas 5

1 Churrinches 3

2 Gorriones 1

1 Semillas 6

0 Cebollas 3

4 Baby 0

San Lorenzo – Universal

1 Chatas 0

1 Churrinches 0

3 Gorriones 0

2 Semillas 2

2 Cebollas 3

1 Baby 5

Próxima Fecha (7ª)

Serie A

Sacachispas vs Juventud Unida

Independiente vs Treinta y Tres

San Rafael vs Río Negro

Tito Borjas vs Nacional

Serie B

Libre: Central

Universal vs Las Palmas

Nueva Unión vs San Lorenzo

River Plate vs Campana