Se disputó la cuarta fecha del Nacional de Selecciones en Sub 14 y Sub 15

Se disputó la cuarta fecha de la Copa Nacional de Selecciones Sub 14 y Sub 15. Por la Serie D los combinados de la Liga Regional de Ecilda Paullier visitaron a Colonia Interior. En Sub 14 fue victoria locataria por 2 a 0 mientras que en Sub 15 fue empate sin goles.

San José Capital por su parte como local en Sub 14, derrotó 3 a 1 a Colonia Capital con dos goles de Alan Álvez y uno de Nicolás Maciera; en Sub 15 en tanto fue victoria visitante por 2 tantos contra 1.

Las posiciones en Sub 14 muestran a San José Capital con 12 puntos, Colonia Interior 7, Colonia Capital 4 y San José Interior 0. En Sub 15 Colonia Capital tiene 12 unidades, San José Interior y Colonia Interior 5 y San José Capital 0.

Por Jorge Gambetta.