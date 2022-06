Santiago Gáspari, la palabra de un campeón del interior

A pesar que no pudo estar en muchos de los partidos de la selección de San José Capital ya sea por suspensión o por motivos físicos, Santiago Gáspari fue una pieza fundamental en el esquema de Gustavo Cabrera para aquellos momentos cruciales del último tramo hacia el título del Interior.

Al respecto, el futbolista dijo que “la verdad es que no pude jugar mucho, anduve con algunos problemas estomacales que no me dejaron entrenar mucho, después me expulsaron también; por suerte pude volver en el momento clave del campeonato como fueron las finales”.

SUEÑO | Sobre su vivencia al levantar la Copa en la segunda final ante Lavalleja, Gáspari dijo que “han sido sensaciones soñadas, es algo que nos propusimos desde que empezamos a practicar. Fuimos sorteando problemas que aparecían y pudimos salir adelante manteniendo el objetivo muy alto y por suerte lo pudimos lograr”.

Sobre el proceso de preparación y el avance en el torneo Gáspari agregó que “fue un proceso duro y complicado pero eso fortaleció al grupo y estoy muy contento por eso, por lograr el objetivo llevando partido a partido hasta llegar a la frutilla de la torta que fue el título del interior”.

En cuanto al equipo de la selección y el escaso apoyo que tuvo al comienzo del proceso el jugador explicó que “sabíamos que habían buenos jugadores; creo que para alguna gente fue un cachetazo porque cuando empezamos no nos acompañaba mucha gente cuando jugábamos de locales, nosotros nos fuimos haciendo fuertes gracias a nuestras familias y allegados que siempre estuvieron apoyándonos hasta el final como se vio en Minas. Eso fue una motivación muy fuerte para todos”.

REBELDÍA | La derrota en la primera final como locales fue un golpe inesperado; al respecto Gáspari dijo que “fue muy duro el resultado en la primera final, pero después del partido fuimos a cenar todos juntos y el ánimo era muy positivo para motivarnos a dar vuelta la historia” y agregó que “además veíamos entre semana algunas declaraciones muy triunfalistas de ellos que estaban con un exceso de confianza y eso también nos motivó”.

Dijo que “en la noche anterior nos quedamos en el Parque de Ute y veíamos en la tele algunas declaraciones y ya tenían la fiesta armada. Eso nos potenció como grupo, nos ayudó a prepararnos para la hora del partido. Ahora se habla de épica por cómo se dio el partido, siempre con un jugador de menos, siempre fuimos de frente, a pesar de los cambios en el partido, nos alentábamos desde los que estábamos afuera a los que quedaban en cancha. Llegamos al alargue y luego a los penales donde Gonzalo demostró su jerarquía atajando dos penales, como lo había hecho ya en semifinales y pudimos lograr el gran objetivo”.

LESIONES | Sobre su salida en la final Gáspari dijo que “venía arrastrando algunos problemas físicos desde la semifinal cuando hice el gol ante Canelones, para la otra semi no pude entrenar, para la primera final tampoco pude entrenar y por suerte la última semana sí pude hacerlo para darle una mano al equipo”.

Gáspari concretó las asistencias para los goles albos en el último partido. Al respecto dijo que “tuve la suerte de hacer las dos asistencias y por eso siento una satisfacción enorme porque pude hacer ese esfuerzo sin bajar nunca los brazos”.

Ahora viene un nuevo desafío. La Copa de Clubes y el objetivo de Campana de lograr el esquivo ascenso a la Divisional A. Sobre su estado para ese proceso el futbolista dijo que “sigo aún con el problemita en el pie y tengo un golpe grande en la rodilla, pero estoy preparándome para llegar al nuevo objetivo con Campana que es algo que tenemos en el debe y esperamos todos alcanzar ese gran objetivo del Club”.

CAMPANA | Gáspari se ha mantenido en contacto desde el inicio en el proceso de los tricolores de cara a la Copa. Al respecto dijo que “en la selección teníamos un día libre y yo ya venía participando de los entrenamientos en Campana, si estaba bien practicaba y si no me daba una vuelta para estar con el grupo”. El futbolista no estuvo a la orden para el partido ante Libertad Washington del pasado domingo.

Sobre la copa, Gáspari dijo que “el primer objetivo es lograr el ascenso y al estar ahí iremos por la copa, pero en esto hay que ir paso a paso, partido a partido hasta lograr las metas”. Agregó que “al grupo lo veo muy bien, con buena adaptación de los nuevos, tenemos un grupo muy fuerte que ya ha pasado por momentos que no se ha dado el resultado y este año estamos muy convencidos para ir por ello, se ha hecho una muy buena preparación en lo físico y en lo técnico también”.

Imagen: archivo La Semana, encuentro con San José Interior en el Casto Martínez Laguarda.

Por Jorge Gambetta.