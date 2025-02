San Rafael tiene nuevo Presidente, es Aldo García y piensa en un proyecto a tres años con los de «la casa»

Recientemente San Rafael renovó su Comisión Directiva y Aldo García fue elegido como Presidente. El dirigente habló con La Semana y explicó que “una de las condiciones que puse fue la de realizar un apuesta fuerte a los jugadores de la casa” y que en ese sentido está trabajando el pleno de los integrantes de la nueva comisión.

Sobre su vínculo con la institución, García dijo que lleva “toda la vida vinculado a San Rafael y siempre he defendido la postura que en lo deportivo debe priorizarse a los jugadores de la casa, para eso se necesitan procesos, no se empieza a ganar mañana y no se trata de ganar un campeonato solamente”.

SEMILLERO| Agregó que “la historia se va repitiendo, cambian los proyectos, han pasado diferentes directivas y siempre se están trayendo jugadores de afuera. El año pasado fueron 12 o 13 de los cuales terminaron el año seis y eso tampoco da garantías para ganar un campeonato”.

Opinó que “eso impide que los jugadores del semillero de inferiores puedan subir y entonces mi propuesta apunta a eso, a jugar con los jugadores del club que vayan adquiriendo un sentido de pertenencia y si se tiene que traer algún jugador será por razones muy puntuales en algún puesto muy específico y cuando se tenga la aprobación de los jugadores, además cuando se pueda, porque no hay plata”.

Explicó que “estamos trabajando en ese sentido, hemos acordado que el Director Técnico del plantel principal será Leonardo Sosa. Estuvimos hablando y le gustó el proyecto, opina como yo que sin apostar a ganar San Rafael pueda estar peleando el cuarto o el quinto puesto”.

OBJETIVOS| García agregó que les “interesa el proceso que en principio entendemos que debe ser de tres años, acordamos también con un muy buen preparador físico como es Javier Álvarez, que el año pasado creo que estuvo vinculado a Universal, es un profesional muy respetado”.

Otro punto que para la nueva dirigencia es importante es “el aspecto social, vamos a hacer una campaña de socios en la que también pondremos énfasis en relativizar el éxito. Uno no puede considerar al éxito si un día aparece una suma importante de dinero y se logra alguna cosa en lo deportivo, eso no es éxito, porque creo que la institución San Rafael va a perder”.

Al respecto agregó que “quiero jugadores e hinchas con sentido de pertenencia, espero que por ejemplo si mañana hay que hacer un arreglo en la cancha esos jugadores como hinchas nos den una mano”.

García entiende que “en estos ámbitos del fútbol del interior los dirigentes debemos tener claro que el jugador que juega por lo que siente es el que más vale, el que viene por la plata que se le ofrece es una solución hoy pero puede ser un problema mañana, si otro club le ofrece más dinero”.

Explicó que “ya hemos tenido algún caso en donde vienen a decirnos que tal club les ofreció más dinero y la respuesta es clara, andá tranquilo, no pasa nada, porque esa puja va incrementando el valor de los jugadores y nosotros no vamos cooperar en ese sentido”.

García reconoce estar en la “antítesis” de lo que ocurre en el medio, pero sostuvo que “es lo mejor para San Rafael porque la institución tiene que estar atenta a lo que pasa en nuestro pueblo y debe reintegrar lo que el pueblo le ha dado”.

El dirigente admitió que “de la historia no se vive” pero “cuánto nos enseña” agregó y recordó que cuando se construyó “la primera sede de San Rafael, habíamos un montón de gente revocando las paredes junto a Laurito Larre. No teníamos experiencia en albañilería, pero lo hicimos entre todos y quien no respeta la historia está condenado al fracaso”.

EQUIPOS| García explicó que “el club tiene sus comisiones de Infantil y de Formativas que trabajan de forma autónoma y vienen haciendo un trabajo excepcional” y cada comisión tiene su delegado en las reuniones de la Directiva.

Junto a García integran la comisión Ariel Rapetti como delegado de Formativas y Vicepresidente, Luciana Arnejo como delegada del Infantil y Vocal, “Martín Larre y Valeria Rodríguez trabajarán en la Secretaría, Ximena Fernández y Luján Berruti que son contadoras actuarán en Tesorería”.

Los nuevos dirigentes pretenden además “reformular el relacionamiento hacia fuera, con las demás instituciones, con los árbitros, con los planteles de cuarta y quinta y de tercera y primera, intercambiar, que los árbitros nos entiendan y que nosotros les entendamos”.

VALORES| También dijo que “el año pasado hubo algunos problemas serios y quiero conversar con los jueces para que no surjan subjetividades en base a lo que ya pasó. Queremos trabajar en la comunicación porque estamos en una época muy difícil a nivel social y también desde lo psicológico, hay mucha violencia y todos tenemos que trabajar en ese sentido”.

García explicó que “entre el Infantil y Formativas hay unos 150 niños y nuestro objetivo es que hagan deporte para que no caigan en otras cosas como las drogas, el alcohol, el juego y tantas cosas más. Debemos formarlos como personas, eso es lo fundamental, que no piensen en ganar a cualquier costo, cada jugador y cada hincha de San Rafael es un embajador de la institución y ante cualquier incidente el nombre de esa persona no está en el tapete, se habla de la institución y eso hay que cuidarlo”.

Por Jorge Gambetta.