San José será una de las cuatro sedes de los campamentos Sub 15 que organizan AUF y OFI

Entre los meses de abril y mayo se realizarán en cuatro ciudades del interior los denominados Campamentos impulsados por un convenio entre AUF y OFI que tienen como objetivo fundamental la búsqueda en conjunto por parte de ambas organizaciones de jugadores que potencialmente puedan reforzar a la selección uruguaya de la categoría Sub 15, de cara al torneo Sudamericano a desarrollarse en el mes de noviembre.

Las sedes elegidas para el desarrollo de los campamentos fueron San José, Rocha, Mercedes y Salto. En San José las jornadas se realizarán entre el 4 y el 6 de mayo y como coordinadores locales, la Liga Mayor designó a cuatro entrenadores del medio que son Bruno y Mauricio Peña, Luis Laca y Víctor Perdomo.

CAPTACIÓN| Perdomo además, integra junto a Gerardo Gervasini la dupla técnica que dirige las Formativas de Campana y en diálogo con La Semana dijo que su designación para esta tarea de coordinación “es muy importante porque es una oportunidad de trabajar en un nivel profesional como es el entorno que rodea a las selecciones uruguayas”.

El entrenador explicó que desde la AUF “se pretende encontrar algún valor que no esté jugando en el fútbol profesional y pueda sumarse al proceso de la Selección Sub 15 de Uruguay” y para eso en este año se apunta a jugadores que el año anterior disputaron el campeonato Sub 14”.

Agregó que en distintos lugares del interior “hay muchos jugadores que se han ido a Montevideo y de pronto luego volvieron” y quedaron fuera de la captación de los seleccionadores celestes.

PARTICIPANTES| Durante las tres jornadas que se desarrollarán en el Estadio Casto Martínez Laguarda asistirán futbolistas juveniles de los departamentos de San José, Florida, Colonia, Canelones, Flores y Durazno provenientes de los sectores Capital e Interior, según el caso.

Perdomo dijo que los cuatro entrenadores designados por la Liga Mayor para coordinar la actividad “nos vamos poniendo en contacto con los entrenadores de clubes que cada liga nos indica y cada uno nos mandará a los futbolistas que entiendan tienen un nivel para integrar esta especie de pre-selección”.

El entrenador agregó que de estas jornadas “se puedan captar futbolistas; este año es sólo para los Sub 15, puede ser que observen algún jugador de buen nivel o en algún puesto concreto donde quieran reforzar a la selección”.

CONCENTRADOS| Los chicos que participen del campamento permanecerán las tres jornadas hospedados en régimen de concentración deportiva en un hotel que “probablemente sea la Hostería del Parque” desde donde “se les trasladará en ómnibus al Estadio para participar de los entrenamientos a los que por supuesto vendrá gente de la Selección Uruguaya”.

Los jugadores se someterán a distintas pruebas técnicas y “serán observados en encuentros de fútbol entre los seleccionados que vayamos armando para que puedan mostrar sus condiciones durante esos días”, explicó Víctor Perdomo.

CAPACITACIÓN| En tanto “los entrenadores estaremos puntuando las aptitudes físicas y técnico-tácticas de cada jugador para buscar aquellos que puedan destacarse”. El entrenador agregó que los cuatro entrenadores que encabezarán la organización local del campamento “estamos participando vía Zoom de charlas con el equipo técnico de la selección uruguaya, que nos vienen dando las pautas a tener en cuenta en la evaluación de los jugadores”.

Asimismo y previo al campamento “tendremos una actividad durante dos días en los que permaneceremos en el Complejo Celeste para ver entrenamientos de la selección y podamos ver la forma de puntuación y saber de qué forma debemos actuar nosotros durante esos tres días del campamento. Esas son las clínicas que estamos recibiendo para prepararnos para esos días”.

PREMIO| Al final del campamento se conformará “un equipo con un jugador por cada puesto que podrá participar de una instancia posterior en la que viajarán al Complejo Celeste para enfrentar a la Selección Sub 15” adelantó el entrenador quien consideró que “esa es un poco la frutilla de la torta” para los futbolistas que tendrán la inolvidable experiencia de participar en entrenamientos de alto nivel.

Al referirse al manejo de las ansiedades de los adolescentes, Perdomo dijo que “los entrenadores sabemos la responsabilidad que tenemos; es una oportunidad preciosa para cualquier jugador juvenil y conocemos de la ilusión que se genera en los chiquilines ya el solo hecho de venir a jugar a otro departamento. Debemos tener el mayor cuidado y la máxima transparencia para conformar ese grupo que tendrá la posibilidad de defenderse dentro del campo de juego en esa instancia en el Complejo Celeste”.

El entrenador agregó que “para los chicos que participen es todo ganancia, pasar tres días en un nivel de fútbol profesional, con desayunos y almuerzos compartidos, con un ómnibus que los lleve a los entrenamientos, para ellos es una oportunidad inolvidable para conocer otros jugadores, otro ambiente”.

Actualmente, la selección uruguaya Sub-15 cuenta con 33 jugadores seleccionados, de un proceso de observación por el que pasaron 110.

Los participantes de los campamentos serán evaluados no solamente en su rendimiento físico, técnico y táctico sino además en su grado de adaptabilidad al ambiente de una concentración y en el relacionamiento con todo el entorno.

Feunión de coordinación OFI-AUF (imagen tomada de la web).

Por Jorge Gambetta.