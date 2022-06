Rodríguez y Firpo hablaron de los partidos de sus equipos y los preparativos

Se disputaron entre el sábado y domingo los partidos correspondientes a la tercera fecha de la Copa Nacional de Clubes. Los cuatro equipos josefinos jugaron el domingo, jornada en la que se destaca la amplia victoria de Campana en el Camaití ante Charrúas de Casupá por 7 a 0.

Por la Serie J, Juventud Unida por su parte viajó a Atlántida y consiguió un empate sin goles ante el Atlántida Juniors. Por la Serie H, Rampla Juniors de la Colonia Damond visitó a Artesano, lo ganaba 2 a 0 y terminó perdiendo 4 a 2. En Trinidad mientras tanto, por la Serie I, Nacional de San José logró empatar 1 a 1 ante Independiente.

CAMPANA | Campana se presentó por primera vez ante su público en el Adelaido Camaití. Los tricolores dirigidos por Julio Rodríguez llegaban entonados por las dos victorias visitantes y le regalaron a su parcialidad una abultada goleada por 7 a 0 ante Charrúas de la Liga de Casupá.

A los 3 minutos Felipe Reyes generó el primer festejo dentro y fuera de la cancha; media hora después Andrés Delgado puso el 2-0 con el que se irían al descanso.

El complemento tuvo un comienzo idéntico a la primera mitad, Ronaldo Barrios anotó el tercero a los 48. Luego vendría a los 63, el gol de Gianfranco Rodríguez y Bruno García de penal marcó el quinto a los 76. Andrés Delgado hizo el sexto a los 82, segundo de su cosecha personal, y finalmente Jonás De León cerró el marcador a los 86 minutos.

SOÑADO | Sin dudas la primera parte de la fase de grupos arrojó un resultado soñado para Campana, puntaje perfecto, valla invicta y liderazgo en solitario de su serie con 11 goles en tres partidos. El equipo de Julio Rodríguez está a un paso corto de meterse en la segunda fase de la Copa B.

Consultado al respecto el entrenador tricolor dijo que “Campana metió un ritmo alto desde el comienzo. Había una diferencia respecto a los partidos anteriores, porque estos equipos se hacen muy fuertes en sus canchas, generalmente chicas, se paran bien, no dejan espacios y complican, acá se pudo jugar y eso marca la diferencia”.

Rodríguez agregó que “en los primeros 20 minutos pudimos generar varias chances, después el partido cayó un poco. Ellos se quejaron mucho, hubo algunos golpes fuertes, el arbitraje no nos gustó, con algunas amarillas exageradas y dos penales que no se sancionaron. Luego en los últimos 15 minutos del primer tiempo se notó la superioridad y ya en el segundo tiempo no tuvimos prácticamente jugadas en nuestro arco, alguna aproximación y nada más”.

El entrenador agregó que “hicimos algunos cambios para proteger jugadores y darle continuidad a otros porque venimos ligando mal con las lesiones. Aguantamos en el banco algunos jugadores como Joaquín Ramos que estaba con una pequeña molestia en el abductor; estaba para jugar pero no quisimos arriesgarlo”.

Precisamente sobre el estado sanitario del plantel Rodríguez explicó que “tenemos lesionado a González, a Gáspari, a Joaquín Ríos. No estamos ligando y no queremos arriesgar porque si bien estamos llevando bien la serie después vendrán los mata-mata, donde tienen que estar todos bien”.

MODERADO | A pesar de la excelente campaña de su equipo, Rodríguez se mantiene cauto. “Nosotros aún no estamos clasificados, hay que manejar eso en la cabeza de los jugadores. Si ganamos el próximo sábado seríamos primeros del grupo porque con 12 puntos es muy difícil que otro equipo llegue, pero hay que ser muy cuidadosos. Eso es algo que uno ha aprendido con tantos golpes, la experiencia hay que aprovecharla”.

Sobre la lesión de Santiago Gáspari el técnico dijo que “el problema en el dedo está superado, pero en el último partido con la selección recibió un rodillazo en la parte externa de la rodilla y deben hacerle una resonancia magnética. Jugó el partido anterior porque el dolor era leve, pero en la semana volvió a sentir dolor en el calentamiento y lo descartamos para el partido”.

Los tricolores jugarán ahora el próximo sábado en Libertad, ante el Libertad Washington de Canelones. El otro partido de la serie se disputará en Casupá entre El Inca y Charrúas 1981, ambos de la Liga de Casupá.

EL RESTO | Por su parte y por la Serie J, Juventud Unida consiguió un punto importante en su visita a Atlántida Juniors. Fue empate sin goles en un partido que el equipo de Firpo debió jugar gran parte del mismo con un hombre menos por la expulsión de Yonathan Bentancor.

El resultado mantiene a la verde en zona de clasificación, el grupo lo encabeza Atlántida Juniors con 7 puntos, seguido por Juventud Unida con 5, Defensor Atlanta que el domingo derrotó a España 1 a 0 con 3 unidades y España con 1 punto. El domingo próximo, Juventud Unida recibirá en el 1º de Mayo a España de Florida y Defensor Atlanta de Las Piedras recibirá a Atlántida Juniors.

Sobre el encuentro, Martín Firpo dijo que “fue un partido bicho, ante un equipo muy ordenado, una tribuna que empujaba y protestaba todos los fallos. Hasta la expulsión habíamos dominado el partido, tuvimos las chances más claras”.

El entrenador agregó que “en el segundo tiempo entraron Alejandro Rodríguez y Agustín Guerra por Sebastián Torena y Lucas Peraza que no habían hecho un mal partido ni mucho menos. Lucas tenía amarilla y Sebastián hizo un buen debut, buscamos más velocidad y creo que no sufrimos nunca. El equipo se brindó entero e hicimos un gran partido; por suerte mantenemos el arco en cero, seguimos invictos y ahora a preparar el próximo partido”.

Por la Serie H, Rampla Juniors mientras tanto, comenzó ganando 2 a 0 en el primer tiempo en Nueva Helvecia ante Artesano con goles de Mauricio Ortega y Aaron Borges, sin embargo en el complemento el equipo local logró dar vuelta el resultado y terminó ganando 4 a 2.

En el otro encuentro, Esparta le ganó 2 a 1 a Wanderers de Carmelo. De esta forma, el equipo de la Colonia Damond bajó a la cuarta posición; lidera Esparta con 7 puntos, Wanderers tiene 4, Artesano 3 y el picapiedra 2 unidades. En la próxima fecha, Rampla será local ante Wanderers y Esparta será local ante Artesano.

Por la Serie I finalmente Nacional de San José empató 1 a 1 en Trinidad ante Independiente. El grupo lo encabeza Nacional de Florida con 4 puntos, Nacional de San José tiene 2 e Independiente 1. En la próxima fecha Nacional de San José tiene libre y se medirán en Trinidad Independiente ante Nacional de Florida.

Por Jorge Gambetta.