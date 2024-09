Resultados de las formativas de la liga de Ecilda Paullier

Se disputó la cuarta fecha del Torneo Experimental Sub 15 y del Torneo Intermedio de Sub 17 en la Liga Regional de Ecilda Paullier. En Sub 15, Oriental derrotó por la mínima a San Rafael con gol de Leonel Vargas.

Independiente y Cimarrones igualaron 3 a 3, para el rojo marcaron Benicio Rivera, Camilo Muela y Fabricio Rodríguez, en tanto que para los anaranjados de Libertad lo hicieron Lautaro Morán, Joaquín Da Rosa y Gonzalo De Los Santos.

También fue empate pero 2 a 2 entre Juventud Unida y Ciudad del Plata, Gabriel Trujillo y Ricardo Salazar marcaron para la verde, mientras que para los platenses lo hicieron Jorge Cabrera y Justin Tártaro.

Finalmente Sacachispas se adjudicó los puntos y un marcador de 3 a 0 ante la no presentación de Bella Vista. Las posiciones indican que Juventud Unida lidera con 10 puntos, Independiente 8, Cimarrones 7, Sacachispas y Oriental 6, Ciudad del Plata 5, San Rafael 3 y Bella Vista 0.

En Sub 17, Oriental derrotó a San Rafael 2 a 0 con doblete de Federico Arias; Independiente le ganó 4 a 1 a Cimarrones. Jonás Güenaga, Mauro Rodríguez, Camilo Muela y Lautaro Lacava marcaron para el rojo y para el anaranjado fue un autogol.

Juventud Unida le ganó 3 a 1 a Ciudad del Plata, Ezequiel Núñez, Enzo Martínez y Luciano Rodríguez para el verdolaga y Kevin Fernández para los platenses. Sacachispas le ganó por WO 3 a 0 a Bella Vista.

De esta manera las posiciones muestran a Independiente y Juventud Unida con 12 pts., Oriental 9, Sacachispas 6, San Rafael, Ciudad del Plata y Bella Vista 3, Cimarrones 0.

Imagen tomada de la página de Facebook de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier.

Por Jorge Gambetta.