Repercusiones sobre el sorteo de los grupos de la Copa de Clubes

OFI adoptó importantes decisiones respecto a la próxima Copa Nacional de Clubes que comenzará el 23 de abril tanto en la Divisional A como en la B. La conformación de las series fue oficialmente comunicada por el organismo rector del fútbol del interior. En la A los 24 equipos participantes se dividirán en seis series de cuatro equipos.

En la Serie A están Wanderers de Tacuarembó, Paysandú 1, Ferro Carril y Universitario de Salto; en la Serie B están Paysandú 2, Colonia 1, Barracas de Dolores y Laureles de Fray Bentos, mientras que en la Serie C están Lavalleja 2, Piriápolis, Huracán de Treinta y Tres y Maldonado 2

En la Serie D están Río Negro y Central de San José, Florida 2 y Canelones 1, en la Serie E dicen presentes: Maldonado 1, Canelones 2, Lavalleja 1 y Progreso de Estación Atlántida, mientras que en la Serie F están Florida 1, Colonia 2, Juventud Unida y Campana de Libertad.

La próxima semana se sortearán los números 1 y 2 de Paysandú (Bella Vista y Huracán), Colonia (Juventud de Colonia y Nacional de Nueva Helvecia), Lavalleja (Lavalleja FC y Barrio Olímpico), Maldonado (Ituzaingó de Punta del Este y Libertad de San Carlos), Canelones (Juanicó y Wanderers de Santa Lucía), y Florida (Boquita de Sarandí Grande y Quilmes de Florida).

Los clubes de San José, Central y Río Negro y los de Florida, Boquita y Quilmes, habrían presentado o podrían presentar en estos días un documento solicitando una revisión de la integración de los grupos que ha seguido el principio de cercanías territoriales para la fase de grupos. En OFI no habría ambiente para atender el reclamo de los clubes.

DESCENSOS| Pero también fue aprobado la pasada semana un documento que plantea un progresivo pero drástico cambio en el sistema de ascensos y descensos para la Copa A, que quedaría de manera permanente a partir de 2025.

En esta temporada, 10 equipos de la Divisional A perderán la categoría, esto es cuatro más de los que descendieron el año anterior, estableciéndose que dichos clubes automáticamente estarán en la Copa B del año próximo. Por otro lado, sólo cuatro de la B lograrán el ascenso a la A para 2024, dos menos de los que ascendieron en la temporada anterior.

DEPARTAMENTALES| Asimismo a partir de este año, en los 18 departamentos se jugará una definición departamental entre los campeones de cada uno de los sectores lo que clasificará a 18 equipos a la Copa A de 2024 que contará con 36 clubes.

A partir del próximo año, sólo los 10 clubes mejor ubicados de la Copa A mantendrán la categoría, de la B ascenderán los cuatro mejores y se sumarán los 18 campeones departamentales totalizando los 32 equipos que jugarán en la divisional de privilegio en 2025 y a partir de allí el sistema se mantendrá en forma permanente.

DIVISIONAL B| Para la Copa B también quedaron conformadas las 14 Series con un total de 56 instituciones y al igual que en la Copa A primó el criterio de cercanía territorial por lo que Independiente y Rampla Juniors de la Liga Regional de Ecilda Paullier integrarán la Serie H junto a Cerrillos y a Nacional de San Ramón.

Los otros dos equipos del departamento estarán en diferentes series, en la Serie I participarán Universal de San José, El General y San Carlos de Colonia y Esparta de Nueva Helvecia. Finalmente San Lorenzo integrará la Serie G con Porongos e Independiente de Trinidad y Santa Emilia de Cardona.

TÉCNICOS | Luis Ferrari y Leonardo Soca, entrenadores de Independiente y Rampla Juniors respectivamente, dieron su visión sobre el grupo que les correspondió.

El entrenador de los rojos de Puntas de Valdez Luis “Grillo” Ferradi dijo que conoce algo de Cerrillos, uno de los equipos de Canelones que integran su grupo. “Es un equipo similar al nuestro, con futbolistas jóvenes y de la casa que ascendió a Primera en 2022, jugó finales del Clausura ante Juanicó” y respecto al potencial de Cerrillos dijo que “tiene la baja de su arquero que pasó a Universal y de otro jugador que fue a Wanderers de Santa Lucía”.

Sobre el hecho de compartir el grupo con Rampla Juniors, Ferrari dijo que “conocemos la idea futbolística de su entrenador y el nivel de sus futbolistas, sabemos que está probando jugadores y otros refuerzos ya confirmados, por ese lado puede haber alguna sorpresa”.

Nacional de San Ramón es por ahora una incógnita para los dos responsables de los equipos de la Liga del Sector Interior. Ferrari agregó que “tenemos que arrancar con la cabecita abierta a ganar experiencia y analizar partido a partido para qué estamos, siempre le digo a los jugadores que hay mucho para soñar pero debemos ir paso a paso”.

SOSA| Por su parte Leonardo Sosa, entrenador de Rampla Juniors se mostró “conforme con el grupo, primero porque tendremos un partido muy lindo ante Independiente que permitirá al club una buena recaudación”.

Para el técnico “podríamos considerar un clásico a ese partido aunque no lo sea, ya que estamos muy cerca y serán dos partidos muy atractivos para el público y eso es muy bueno para ambas instituciones” y en el aspecto deportivo expresó que “los antecedentes muestran que hemos ganado, perdido y empatado y por tanto dependerá del rodaje de cada uno y los detalles de cada partido”.

Sobre los rivales, Cerrillos y Nacional, el entrenador dijo no tener ninguna referencia por el momento, pero afirmó que imagina “un nivel parejo, esto es fútbol y no sabemos cuál puede ser la sorpresa en cada encuentro, uno tiene siempre el optimismo en cuanto a poder avanzar pero hasta que no esté rodando la pelota no lo sabremos, a veces uno juega con un cuadro que a priori puede ser accesible y por un motivo u otro se complica, acá todos jugamos bajo presión y la ilusión de ganar y seguir”.

Rampla ha jugado amistosos ante Juventud e Independiente en la pasada semana. En la noche del lunes jugaba ante Campana, el miércoles estará enfrentando a River Plate de San José y la semana próxima están pactados dos encuentros de ida y vuelta ante el club Esparta.

En materia de refuerzos, Sosa confirmó las incorporaciones que ya había adelantado a La Semana con el retorno de Bicker y Burgos y la incorporación de Gastón Ferreira y Joaquín Curbelo y agregó que “hay dos jugadores que están entrenando, Ernesto Cuesta que pasó por el profesionalismo pero estaba sin jugar y se está poniendo en condiciones y también Joaquín Almada que viene de Progreso y también está en acondicionamiento físico”.

*Foto de archivo.

Por Jorge Gambetta