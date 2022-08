Qué se juega y qué se suspendió por lluvias

Sobre las 10 de la mañana de este sábado se conoció comunicación desde la Liga Mayor de la suspensión de la actividad prevista por la primera fecha del Torneo de Fútbol Femenino “Sra. Mabel Tabárez” en la categoría Mayores.

En este comienzo del campeonato estaban previstos cuatro encuentros, tres para hoy sábado y uno para el miércoles. Esta tarde River Plate iba a recibir a Campana en el Menéndez Celentano, en el 19 de Abril iban a jugar Río Negro ante Oriental y en el Bonifacio Antognazza Nacional sería local ante Los Cardenales. El miércoles mientras tanto, estaba fijado en el Pedro Chanquet el complemento entre Universal y Central. La fecha se fijará nuevamente en su totalidad durante la próxima semana.

Infantil

También fue suspendida, debido al mal estado del tiempo y la situación de las canchas por las intensas lluvias de la pasada madrugada, toda la actividad del Fútbol Infantil correspondiente a la cuarta fecha del Torneo de Cierre que preveía los choques entre River Plate y Universal, Treinta y Tres ante San Rafael, Nueva Unión frente a Campana, Río Negro ante Las Palmas, Sacachispas frente a Nacional e Independiente ante San Lorenzo, el partido entre Juventud y Central estaba previsto para el martes 30 y miércoles 31.

También se suspendió la actividad de la Liga Mayor tanto en Sub 23 como en primera que estaba fijada para el sábado por la séptima fecha del Torneo Apertura y que preveía los partidos entre Tito Borjas y Atlanta El Gráfico en el Bosque Artigas y el de Universal ante Treinta y Tres en el Pedro Chanquet.

Se juega

A pesar de las condiciones y pronósticos metereológicos los partidos previstos por el Campeonato Nacional de Selecciones Sub 14 y Sub 15 se mantienen, por lo que esta tarde en el Casto Martínez Laguarda se estarán enfrentando San José Interior ante San José Capital. A las 14 está fijado el encuentro de Sub 14 y a las 15 y 15 el de Sub 15.

Copas

Se mantienen en todos sus detalles los encuentros correspondientes a la Copa Nacional de Clubes. Mañana domingo, por semifinales de la Copa B, Campana recibirá en el Adelaido Camaiti a Libertad de San Carlos a partir de las 15 y 30 con el arbitraje de Sergio Liuzzi y asistentes de la Liga de Río Negro.

En el Ernesto Dickinson de Salto, este sábado a la tarde, a partir de las 16 se estará disputando el partido de ida de la otra llave semifinal entre Ferro Carril de Salto y Nacional de Nueva Helvecia.

Mañana mientras tanto también en el Dickinson salteño se enfrentarán en la primera final por la Copa A Universitario y Central de San José con cuaterna coloniense encabezada por Wáshigton Banchero, el encuentro será televisado en directo por VTV.

Imagen: Campana es local en la primera semifinal (archivo S.P.).

Por Jorge Gambetta.