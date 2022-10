Qué difícil se le hizo a Campana, pasar a los playoffs de la Liga Mayor

Con un partido el sábado y cuatro el domingo se disputó la última fecha del Torneo Apertura de la Liga Mayor que en lo previo mantenía abierto sólo uno de los ocho cupos de los Playoff. El octavo puesto lo definían en el Adelaido Camaití Campana y River Plate, que llegaban con una diferencia de dos puntos a favor de los tricolores.

Para cualquiera de las dos instituciones la clasificación era crucial, no solamente por la posibilidad de meterse en la definición del Apertura sino también porque se trata de dos clubes de larga trayectoria que habitualmente están entre los mejores del departamento y ambos llegaban a la última fecha habiendo perdido 5 de 9 partidos.

EL PARTIDO | Campana controló el trámite durante la primera mitad. Sin demasiada claridad en el armado de la ofensiva y básicamente con un gran trabajo de Joaquín Ríos en la mitad de la cancha, los tricolores pudieron generar tres situaciones ciertas sobre el arco de Emanuel Silva, el arquerazo de River que terminó siendo la gran explicación del empate final.

En el primer cuarto un remate de Ríos exigió a Silva que dio rebote y por poco se lo perdió Ronaldo Barrios, Gáspari estuvo a muy poco del gol olímpico que no fue gracias a un manotazo del arquero albirrojo. Sobre la media hora, Alan Ramos ganó las espaldas de los zagueros y otra vez Silva evitó el gol y ya sobre el final, Campana tuvo la más clara cuando Ramos la mandaba a la red y en la línea salvó Elías Pérez. River no llegó a inquietar al fondo tricolor durante los primeros 45 minutos.

COMPLEMENTO | Aunque River implementó cambios positivos desde el vestuario, fue el tricolor el que logró la apertura antes de los 10 minutos, tras un tiro de esquina de Gáspari que le quedó boyando a Joaquín Ríos, que la mandó con fuerza a las redes.

Al equipo albirrojo sólo le servía ganar y estaba en desventaja por lo que desesperadamente intentó quebrar la defensa local dejando espacios que Campana aprovechó para llegar al arco de Silva, que comenzó a agigantarse en los últimos 15 minutos, tapando o desviando uno tras otro los intentos tricolores. Así llegaron los descuentos y Sergio Conde tomó un rebote al borde del área y lo clavó como un misil en el ángulo superior derecho de Manuel Reyes.

La igualdad le servía a Campana pero hubo algunas escaramuzas que sumaron minutos para que River intentara por todos los medios dar vuelta el resultado. En la última pelota Conde le pegó mal cuando el arco tricolor había quedado desguarnecido; fue empate a 1, con mucha temperatura dentro de la cancha y clasificación de Campana como el octavo de la tabla del Apertura, para enfrentar a Universal, que por saldo de goles fue 1º.

EL RESTO | El sábado Tito Borjas le ganó 5 a 2 a Los Cardenales. Christian Hornos, Luis Dominichi, Yonathan González, Ezequiel Cortes y Federico Medina, marcaron para los borjenses mientras Leandro Camejo y Julio Gutiérrez lo hicieron para Los Cardenales.

El domingo en el Estadio, Universal le ganó 6 a 2 a Nacional con dos de penal de Pedro Vico, 2 de Diego Torres, uno de Leandro Navia y el último de penal por Leonardo Elizeche. Para el tricolor anotaron Matías Rodríguez y Federico Laca.

Por su parte San Lorenzo se impuso 2 a 0 a Atlanta con goles de Matías Soto y Juan Manuel Alonso. Y por último Río Negro le ganó por la mínima a Treinta y Tres con gol de Fabricio Martínez.

PLAYOFFS | Los cruces para el avance a la definición serán Universal vs Campana, Río Negro vs Treinta y Tres, Central vs Tito Borjas y San Lorenzo vs Nacional. Los equipos nombrados en primer lugar tendrán la ventaja de clasificar con sólo empatar así como a definir la localía.

Asimismo las posiciones finales de la fase regular del Apertura definieron las series para el Torneo Clausura en el sistema de posiciones pares e impares, donde los dos primeros de cada grupo clasificarán a la semifinal del segundo torneo del año:

Serie 1 : Universal , Central, Nacional, Treinta y Tres, River Plate y Atlanta El Gráfico .

Serie 2 : Río Negro, San Lorenzo, Tito Borjas, Campana y Los Cardenales.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.