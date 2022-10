Paso a paso, la semana de crisis en el básquetbol departamental

Tras algunas señales que indicaban una irregularidad no común de Juventud Unida en el Torneo de Mayores de la Liga Departamental de Básquetbol y la divulgación de un resultado 0-20 que sugería la no presentación a jugar, este medio consultó la pasada semana al entrenador de los planteles de Juventud profesor Rubén Suárez sobre qué estaba pasando, quien informó que la subcomisión de Básquetbol había resuelto por mayoría “no continuar participando” de los campeonatos de la liga por lo que resta de la temporada.

La razón de tal drástica situación es que “desde el año pasado hemos realizado diferentes llamados de atención por la apreciación que teníamos algunos padres, jugadores y yo como entrenador sobre la designación de un árbitro que se presentaba repetidamente a dirigir los partidos con notorio aliento alcohólico”, dijo Suárez.

DENUNCIAS | El entrenador agregó que “cuando hicimos esos planteos no tuvimos una respuesta acorde de parte de la liga. Nosotros no vimos ninguna acción, hicimos la denuncia y solicitamos que no se nos designara a ese juez y se nos dijo que los árbitros eran muy pocos y que no había más alternativa que jugar con quienes fueran designados”.

Ante tal disyuntiva, Suárez explicó que “intentamos buscar alguna solución por otras vías, consultando por árbitros de otras ligas y unos porque eran muy caros y otros porque según la liga no estaban capacitados, el resultado fue que se siguiera designando a esta persona aunque dejamos sentado que no nos presentaríamos a jugar cuando se nos designara a este juez”.

DETONANTE | El entrenador agregó que “en el partido ante UCM en el Polideportivo de Ciudad del Plata nos enteramos en la cancha que se nos había designado este árbitro. Como el tema lo habíamos hablado en la Comisión de Básquetbol tomé la decisión de no jugar, pero se nos hizo ver que reglamentariamente si la situación se repetía podíamos ser desafiliados arrastrando a la categorías U15 y U17, que estaban por disputar los Playoffs”.

Ante esta situación el entrenador resolvió “comenzar a jugar el partido y de inmediato solicité un tiempo y nos retiramos, para que quedara constancia de que el equipo se había presentado, pero se nos reiteró que si la situación se repetía seríamos desafiliados”.

Suárez detalló que “el siguiente partido era ante Playa Pascual en San José y se nos dijo que aunque avisáramos que no nos presentaríamos si nuestro rival no se presentaba, también perdería los puntos” y para evitarle perjuicios a otro equipo “conversamos a nivel de nuestra comisión de padres que en determinado momento se vio superada por el tema, porque todos se habían acercado para colaborar en las finanzas y en la organización, no para abocarse a estos temas de índole política a la interna de la liga, pero decidimos retirarnos de la competencia en todas las categorías por el resto de la temporada 2022”.

VALORES | A continuación Rubén Suárez dijo que “al igual que los entrenadores, los árbitros son también formadores de jugadores y no podemos permitir que se envíe un mensaje que va totalmente opuesto a lo que procuramos promover en los valores del básquetbol”.

“Pretendemos volcar todos nuestros esfuerzos para solucionar este conflicto para la próxima temporada””, agregó y sobre los jugadores que se quedan sin actividad oficial, el entrenador dijo que “aquellos que estaban preseleccionados para integrar diferentes selecciones de la liga están a disposición de los técnicos y con todos nuestros planteles buscaremos actividades alternativas de competición, como la Liga de Desarrollo que trabaja en el Área Metropolitana”.

LIGA | Al consultar al presidente de la Liga Rafael Perroni, éste declinó hacer declaraciones hasta que el asunto sea tratado durante la presente semana en Asamblea de Clubes. A su vez, integrantes de la Comisión Directiva de Juventud, también declinaron opinar sobre el tema hasta tanto sea abordado con la subcomisión de básquetbol, algo que ocurrirá esta semana.

COINCIDENCIA | Un basquetbolista de otra institución de la liga, confirmó a este medio lo denunciado por Suárez. Dijo que el tema se arrastra desde el año anterior y que incluso el árbitro denunciado ha sido increpado por su compañero de dupla dentro del rectángulo en alguna oportunidad.

Por Jorge Gambetta.