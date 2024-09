Pablo Álvarez, titular de la Departamental de Salud y médico cardiólogo, habló sobre lo ocurrido a Juan Izquierdo

El pasado jueves 22 de agosto el Club Nacional de Fútbol enfrentó a Sao Paulo en el Estadio Morumbí en partido correspondiente a la revancha por Octavos de Final de la Copa Libertadores. El resultado final favorable al equipo paulista pasó a ser una mera estadística ya que a los 83 minutos de juego el defensa de Nacional Juan Manuel Izquierdo de 27 años, sufrió un desvanecimiento y tras dar algunos pasos tambaleantes cayó notoriamente sin conocimiento.

La atención médica fue inmediata pero los gestos de preocupación de compañeros y adversarios indicaban que algo grave estaba ocurriendo. El futbolista fue rápidamente trasladado en una ambulancia al cercano hospital Albert Einstein de la capital paulista.

ARRITMIA| El primer comunicado oficial emitido un par de horas después del hecho por la institución uruguaya daba cuenta que el jugador había sufrido una arritmia y se encontraba “estable” en el CTI del centro médico.

Por su parte el hospital brasileño emitió poco después el primer parte médico en el que se indicaba que Juan Manuel Izquierdo había ingresado “en paro cardíaco, de inicio indeterminado, secundario a una arritmia. El hospital inició inmediatamente maniobras de resucitación cardiopulmonar, incluyendo el procedimiento de desfibrilación, habiendo el paciente recuperado la circulación espontánea”. Sin embargo advertía que en las últimas horas “el último parte indica que el jugador está dependiente de ventilación mecánica con cuadro neurológico crítico”.

CRONOLOGÍA| El domingo, ya con la familia del jugador en San Pablo los trascendidos de prensa indicaban que la situación era sumamente crítica y los nuevos exámenes realizados determinaron “una progresión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracraneal” lo que hacía presagiar una muerte cerebral o un escenario con secuelas irreversibles.

El día lunes el presidente tricolor Alejandro Balbi informó que él jugador había sufrido “un retroceso en su estado de salud” y que el cuadro se había agravado. “La situación de Juan es muy grave, muy delicada”, explica a la radio Carve Deportiva.

El martes los médicos tratantes informaron que Juan Izquierdo sufrió una “muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia cardíaca” y el lamentable desenlace ya era inminente.

El futbolista falleció en la noche del martes 27 de agosto dejando en el ambiente del fútbol nacional e internacional un sentimiento de congoja e incredulidad. Lo que nunca se espera que ocurra en una cancha había sucedido.

Los restos de Juan Manuel Izquierdo fueron cremados en la tarde del jueves 29 de agosto luego de un breve sepelio celebrado en la Sala Dante Iocco de la sede tricolor, donde fueron despedidos por miles de personas y representantes de todas las instituciones de la AUF.

También se destacó la presencia del plantel del Sao Paulo que en un partido por el Brasileirao había jugado el día anterior con el apellido del futbolista en el dorso de todas sus casacas.

ESPECIALISTA| El médico cardiólogo Pablo Álvarez, Director Departamental de Salud, atendió el requerimiento de La Semana para buscar algunas respuestas desde su especialización a las preguntas que todos se plantean en este momento de tanta congoja colectiva.

¿Qué es una arritmia cardíaca? Ante la consulta el doctor Álvarez dijo que “se trata de una fibrilación ventricular, es un trastorno del ritmo del corazón que late de una manera asincrónica y no cumple la función vital de bombear sangre al resto de los órganos del cuerpo y eso lleva a lo que conocemos como paro cardiorrespiratorio”.

El cardiólogo agregó que “cuando una persona en aparente buen estado de salud, como es el caso de un deportista mientras juega al fútbol presenta ese tipo de arritmia que produce un desvanecimiento se denomina muerte súbita. En este caso fue transitoriamente abortada porque se pudo revertir la arritmia con procedimientos de reanimación eléctrica”.

Sin embargo el profesional explicó que “creo que el jugador permaneció muchos minutos en paro cardíaco y a la postre terminó sufriendo una muerte cerebral debido a que el cerebro estuvo mucho tiempo sin irrigación sanguínea, eso a la postre produjo su deceso”.

MINUTOS| En cuanto a la afección cerebral que acabó con la vida del futbolista tricolor, Álvarez expresó que “es una consecuencia del paro cardíaco, cada minuto que el corazón deja de latir la probabilidad de sobrevida disminuye un 10%, por eso cuando transcurren siete u ocho minutos con el corazón detenido como aparentemente sucedió en este caso ya las posibilidades de que pudiera sobrevivir son casi nulas”.

El cardiólogo agregó que “durante las primeras horas se genera cierta incertidumbre porque el jugador está sedado y ventilado, pero cuando se logra restablecer el funcionamiento cardíaco se comienza a retirar la medicación y lo que pasa es que si el jugador no despierta se percibe que no hay suficiente estímulo cerebral y con el pasar de las horas se hace notorio que el daño es irreversible”.

El grave daño se generó porque “al permanecer mucho tiempo sin irrigación se genera un edema en el cerebro, es como una hinchazón que causa una hipertensión intracraneana y se produce la muerte”.

CONCIENTIZACIÓN| El doctor Álvarez expresó que resulta fundamental que los deportistas a todo nivel “adopten medidas preventivas, deberían tomar más consciencia y sobre todo la gente joven que practica deportes debería realizarse chequeos cardiovasculares exhaustivos con un buen interrogatorio médico”.

Basta un simple electrocardiograma “que es una prueba muy económica y sencilla de realizar o un ecocardiograma que es una ecografía del corazón para ver cómo está el músculo cardíaco y su anatomía o en su defecto aún una ergometría que es un estudio de fuerza para ver cómo se comporta el corazón bajo esfuerzo físico”.

Esa sería la progresividad ideal de los exámenes en caso que en algún estudio surgiera una anomalía. “Así creo que podrían evitarse muchas muertes, no el 100%, pero con todos los estudios preventivos pueden evitarse un 80 o 90% de las muertes”.

Desde 2009 el programa Gol al Futuro realiza pesquisas regulares sobre futbolistas juveniles. ASl principio fue sólo para el Área Metropolitana, paulatinamente se fue extendiendo a todo el país, desde hace algún tiempo la SENADE (Secretaría Nacional de Deportes), exige el Carné del Deportista que entre sus exigencias establece el electrocardiograma, “pero el tema es que cuando se detecta una arritmia en un estudio el jugador es derivado a su prestador de salud para que profundice los exámenes. Yo no sé si en este caso (de Juan Izquierdo), lo atendieron los cardiólogos y le autorizaron a jugar al fútbol” dijo Álvarez respecto a eventuales estudios que le habrían detectado una arritmia cuando el futbolista tenía 17 años según dijo el titular de la SENADE Sebastián Bauzá.

De todos modos la aparición de ese tipo de anomalías no siempre son inhabilitantes para desarrollar una carrera deportiva. El médico dijo que “son muy contados los casos en los que el jugador no puede seguir jugando, la mayoría de las veces aparece una arritmia benigna que no impide la práctica deportiva, pero no tengo información de cómo fue el seguimiento en este caso particular”.

SIN AVISO| Los episodios como el que sufrió Izquierdo no tienen un aviso físico previo como algún dolor, por eso se habla de “muerte súbita” que es “cuando ocurre a una persona sana que no presenta síntomas previos”. En el caso de “personas mayores de 50 años con algunos factores cardiovasculares, con hipertensión, diabetes, colesterol pueden sufrir un infarto cardíaco que sí puede presentar síntomas previos como algún dolor en el pecho aunque en pocos minutos un infarto también puede desencadenar en una muerte súbita, pero son situaciones que se dan con comorbilidades previas asociadas”.

El doctor Álvarez consideró que “los clubes deben tomar conciencia de este tema y el Estado debe invertir además para que todos los deportistas cumplan con los exámenes que ya mencioné. Este programa Gol al Futuro se creó por 2010 y cubre, según lo que pude averiguar a los equipos del interior, comenzando las pesquisas desde los 12 años con chequeos cardiovasculares, pero también deben comprometerse las federaciones e instituciones deportivas exigiendo los exámenes de aptitud para la práctica del deporte. El Carné del Deportista es importante pero me parece que aún estamos en pañales en cuanto a la concientización de todos los involucrados”.

Asimismo agregó que de no aparecer anomalías “ante el electrocardiograma lo recomendable para mayores de 12 años es repetir el estudio cada dos años”.

CAPACITACIÓN| Los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte en el Uruguay y las políticas públicas “deberían estimular el fácil acceso a la desfibrilación automática, siempre debería estar disponible un desfibrilador donde circule mucha gente como pueden ser los clubes deportivos”.

Este aspecto implica además “capacitar gente para la reanimación cardiovascular básica porque quien salva a la persona en una crisis de este tipo puede ser quien se encuentre a su lado, el que no sale despavorido sino el que sabe cómo actuar y actúa de inmediato hasta que llegue un equipo médico para realizar las maniobras más avanzadas, pero los primeros minutos pueden ser decisivos”, dijo el profesional.

Por otra parte entendió como positivo que “en los últimos meses se aprobó en el Senado una ley que establece que se ofrezca capacitación en maniobras de reanimación en los centros de enseñanza y es muy importante que ya desde la adolescencia se sepa cómo aplicar esas medidas porque hoy este caso le ha dado una visibilidad enorme porque ocurrió en el fútbol profesional, pero los casos más frecuentes pueden ocurrir en los domicilios, lugares de trabajo o en una cotidiana caminata por el parque”.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Jorge Gambetta