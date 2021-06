Ortíz y la realidad de OFI: según el Vicepresidente el fútbol podría volver, con público, en el último trimestre

La habilitación para el entrenamiento deportivo de las disciplinas amateurs ha significado, en el fútbol del interior en general, más un aumento de las incertidumbres que una esperada señal sobre el reinicio de la actividad. La situación sanitaria que se vive en todo el país con la circulación comunitaria del virus totalmente fuera de control, hace imposible prever con el mínimo de certeza necesario el retorno de las competencias oficiales, más aún para las categorías principales que son inviables sin la presencia de público.

Los dirigentes y cuerpos técnicos enfrentan, como en cualquier otra actividad, múltiples contagios y/o cuarentenas precautorias a la interna de sus planteles, lo que dificulta una planificación mínima de regularidad de los trabajos y al mismo tiempo implican riesgos que nadie quiere correr.

En diálogo con La Semana el vicepresidente de OFI Jorge Ortíz dijo que “si bien la SENADE (Secretaría Nacional de Deportes), habilitó el inicio de las prácticas, en el contexto que tenemos hoy es impensable que se pueda llegar a tener competencia”.

¿CON PÚBLICO? | Ortíz agregó que “no sólo que no hay fecha de inicio de las actividades. Por lo que ha dicho Sebastián Bauzá, se habilitaría la competencia sin público, y en el interior es inviable jugar sin público, se ha dicho que después de la primavera se podría permitir el fútbol con público. Eso nos ubica en octubre o noviembre, por lo tanto es imposible comenzar a entrenar en junio para jugar recién en esa fecha y tampoco dan los tiempos para las competencias locales que deberían ser previas a los torneos de OFI”.

El dirigente dijo que “también para que comiencen los torneos locales tiene que habilitarse la presencia del público, creo que habilitar los entrenamientos no soluciona nada de la situación de las instituciones, al contrario”.

Sobre la posibilidad de que se puedan comenzar las actividades del Femenino y las Formativas Ortíz dijo que “tal vez se pudieran comenzar los entrenamientos en inferiores y de pronto hacer algún campeonato entre algunas ligas, sin público, si bien se había empezado a cobrar alguna entrada simbólica en esas categorías. Pero además, está el tema de que los entrenamientos están habilitados sin el uso de vestuarios, eso determina que los planteles terminen su entrenamiento y se vayan a su casa sin poder darse una ducha caliente. En esta época de mucho frío no es razonable, me parece que los clubes van a seguir esperando, sobre todo a que se vea una mejoría de la situación”.

MEDIDAS| Ortíz agregó que las medidas que se han adoptado “fueron correctas y dieron resultado al comienzo de la pandemia, pero ahora parece que hubiera un capricho. En enero teníamos 1000 casos nuevos por día, hoy tenemos entre 3000 y 4000 y tenemos casi el 50% de la población vacunada, quiere decir que hay algo que no se está haciendo bien” y opinó que se debería “bajar la cortina por 15 días” como sugiere el GACH que “no se ha callado nada y ha dicho las cosas muy claras”.

En otro orden, en las últimas semanas se generó cierta rispidez entre Mario Cheppi, titular de OFI e Ignacio Alonso presidente de la AUF en torno a una partida que debía llegar desde CONMEBOL. Sobre el tema, Ortíz explicó que se trata “de un monto de un millón y medio de dólares que se había dicho que venía para destinar a la reactivación del fútbol. De esa suma 400 mil dólares le correspondían a OFI, también vendrían 500 mil dólares aparte para el Fútbol Femenino tanto de AUF como de OFI. Esos dineros no han llegado, no sé si llegaron a AUF, sé que en OFI no están”.

ENFRENTAMIENTO| Ortíz dijo que “al principio era un dinero que llegaría, después se dijo que sería parte en equipamiento, parte en combustible, pero esto viene desde junio de 2020 cuando OFI presentó un proyecto a la AUF citando las necesidades más urgentes. Ya estamos llegando a junio de nuevo y el dinero no está, eso genera ciertas expectativas e incertidumbre en algunos consejeros de OFI y en las ligas y clubes del interior”.

El dirigente entiende que “esto se ha dilatado. Hubo declaraciones del Presidente y de un Consejero que no cayeron bien en la AUF, sobre todo en su presidente que fue aludido. Me parece que cuando hay algo para aclarar entre dos organizaciones afines, deben sentarse a una mesa y aclarar los puntos y eso no ha pasado, pero no es en el tablado que se arregla, hay que hablarlo mesa de por medio, mano a mano, hay que conversar y dejar las cosas claras”.

Ortíz reconoció que para el fútbol del interior no es fácil adaptarse a las exigencias internacionales respecto a la rendición de cuentas de las partidas que aporta CONMEBOL. Dijo que “si se envía dinero para pagar el traslado de planteles y se pretende cobrar el viaje de Libertad a Salto cubierto por una empresa cualquiera, la factura debe ser la de esa empresa y la cuenta bancaria a la que se transferirá el dinero tiene que estar también a nombre de esa empresa, no pueden figurar nombres de particulares, ni del dueño, ni de su esposa, ese tipo de detalles genera retrasos e incomodidades”.

DESPROLIJIDADES| El dirigente admitió que “son detalles normales en el primer mundo, pero acá todavía no lo hemos incorporado, son desprolijidades que deben corregirse porque FIFA y CONMEBOL tienen enormes auditorías. Eso ha generado retraso en los pagos y nosotros sabemos que al canchero hay que pagarle aunque no esté formalizado, o la persona que lava los equipos, los técnicos, preparadores físicos, esos dineros son los que le pagan a esa gente”.

No obstante las partidas generadas en las competencias que se realizaron el año anterior “han sido en su mayoría pagadas, salvo casos puntuales que esperan por esos detalles formales”. Lo que no llega es el dinero para la reactivación del fútbol y según dijo Jorge Ortíz “muchas instituciones están endeudadas con organismos públicos por tarifas de Ute, Ose, Antel o por trabajos de mantenimiento necesarios que se han tenido que continuar” a pesar de la inactividad.

Por ello OFI “presentó un memorándum en una entrevista con el secretario de Presidencia Álvaro Delgado sobre la situación de endeudamiento de las ligas y los clubes. Ahora lo está estudiando la SENADE y puede lograrse alguna quita en los cargos de Ute en la potencia contratada, pero las deudas habrá que pagarlas. Lo más difícil son los gastos que no se pueden documentar”.

Ortíz dijo que “el fútbol ha sufrido mucho, como otros sectores, en esta situación; mal o bien venía funcionando, con sus problemas, mientras estuvo en rodaje, se podía sobrellevar, pero ahora, tras 14 meses parado”.

“Hasta la propia actividad de los dirigentes se vuelve difícil, hoy están todos encerrados en sus casas, ¿cómo se hace para que ese dirigente vuelva a dedicarle las horas que le daba al fútbol?”, se preguntó Ortíz.

Consultado si en esta inactividad se han producido desafiliaciones de instituciones de OFI el dirigente dijo que “no. Se han dado algunos cambios de liga de algún club, desafiliaciones no porque OFI ha sido bastante benevolente en cuanto a las deudas de los clubes y de las ligas. Se hizo una refinanciación, hay algunas ligas que no pudieron cumplir con las condiciones y se está tratando cada caso puntual para resolverlo. Claro que si aplicáramos el reglamento a rajatabla más de una podrían caerse, pero tendremos que tener la cintura necesaria para evitarlo, porque la liga que no podamos atender no va a desaparecer, va a hacer campeonatos barriales, zonales y ahí se cae en la informalidad que no podemos permitir”.

DIFICULTADES| Consultado Ortíz respecto a si percibía, como tituló hace poco La Diaria, que el fútbol del interior estaba agonizante, el dirigente respondió que “no diría agonizando, está en una situación muy difícil, cuando uno tiene una máquina funcionando que tiene algún problema le busca una solución para que siga funcionando, pero si la máquina está mucho tiempo parada todo es más difícil. Creo que habrá que empezar progresivamente, primero por juveniles para que la gente se empiece a entusiasmar y pueda apoyar a las instituciones. El Femenino venía con mucha fuerza y creo que va a seguir creciendo, algunos clubes se han fortalecido y hay expectativas”.

Ortíz confía que “para fin de año podamos estar jugando con público, si se dan algunas predicciones sobre la inmunidad de rebaño entre otras y si se toman las medidas que se deben tomar”.

Sobre algunos planteos desde la Divisional C de AUF para que algunos equipos del interior fueran al profesionalismo Ortiz dijo que “en las conversaciones que hemos tenido con AUF ha quedado claro que no se va a permitir el ingreso al profesionalismo de ningún club nuevo, hay algunos clubes como Paysandú Bella Vista o Frontera Rivera por nombrar dos casos conocidos, que tienen la afiliación suspendida por deudas en la AUF. Esos clubes si regularizan su situación pueden retornar, AUF no aceptaría nuevos clubes y en todo caso es imprescindible la autorización de OFI”.

En cuanto a la participación de OFI en el Consejo de la AUF Ortíz dijo que “OFI tiene un representante que es Fernando Sosa entre los siete miembros. Es un aprendizaje diario y permanente para OFI, yo creo que OFI tiene que tener un cambio mental muy importante. Hoy somos parte de la AUF y si queremos crecer y tener protagonismo, tenemos que cambiar la cabeza, tenemos casi 700 clubes, 100 mil jugadores, no olvidemos que la Selección uruguaya tiene un 80% de jugadores que surgieron en el interior, pero tenemos que cambiar la cabeza. Debemos ser idóneos en la gestión deportiva porque ya no alcanza sólo con la experiencia, el futuro demanda dirigentes que no son los que están acostumbrados a una política doméstica, tiene que haber una preparación para integrar el Ejecutivo de AUF, porque OFI es la organización más grande que tiene nuestro país”.

Finalmente sobre los jugadores que podrían quedar libres por la inactividad de dos años Ortíz explicó que “esa decisión correspondería al Congreso, pero en este momento no están dadas las condiciones para convocar al congreso de manera presencial. No podemos reunir 10 delegados en un salón, pero hay un camino reglamentario que es el Ejecutivo adopte una resolución y luego la someta a la decisión del Congreso, no es lo que el Ejecutivo quiere, pero si no cambia la situación en breve se puede llegar a esa situación para suspender los plazos reglamentarios por los meses que dure la inactividad dispuesta por las autoridades sanitarias”.

Por Jorge Gambetta.