Nutrida agenda futbolera para el fin de semana

Con temporadas ya en competencia en ambas ligas del departamento y en medio de la disputa de las Copas de OFI este será nuevamente un intenso fin de semana para los aficionados al fútbol. Comenzamos por el detalle de los compromisos por Copa de Clubes para los equipos del departamento de San José.

Copa A

Por la Serie E la cuarta fecha establece que esta tarde a las 16 horas Campana visitará a Porongos en el Juan A. Lavalleja de Trinidad, dirigirá el encuentro Robert Ledesma de Salto.

Por el mismo grupo también hoy a las 15 en el Casto Martínez Laguarda Río Negro recibirá a Central de Durazno con arbitraje de Mario Mauttones de Paso de los Toros.

Por la Serie F hoy desde las 15.30 horas y para la TV en el 1° de Mayo Juventud Unida recibirá a Juanicó en partido que conducirá Sergio Liuzzi de Río Negro.

El domingo y por el mismo grupo jugarán desde las 15.30 en el Batalla de Sarandí Boquita y Atlético Florida con el arbitraje del maragato Juan Manuel Rodríguez.

Copa B

Por la Serie F el domingo 26 desde las 15.30 jugarán en el Ricardo Reyes San Rafael y Artesano de Colonia con arbitraje del carmelitano Eduardo Castillo. En la misma tarde dominguera desde las 15 en el Estadio de Nacional de Nueva Helvecia los tricolores recibirán a Independiente de Puntas de Valdez con arbitraje de Facundo Piña de Casupá.

Por la Serie H el sábado a las 15.30 en el Martínez Monegal Aguas Corrientes recibirá a Independiente de Trinidad mientras que el domingo a las 15.30 en el Casto Martínez Laguarda Central será local ante River Plate con arbitraje de Carlos Montes de la Liga Regional de Ecilda Paullier.

Finalmente por la Serie I la 4ª fecha comenzará el sábado en Estación Atlántida con el encuentro entre Progreso y El Inca de Casupá que será arbitrado por Nehemías Martínez de la Liga Agraciada.

El domingo mientras tanto desde las 11.15 en el Casto Martínez Laguarda Universal recibirá a Candil de Florida con la conducción de Yhoney Oberlay de la Liga Agraciada.

Liga de Ecilda Paullier

En la Liga Regional mientras tanto el domingo desde las 9.30 en el Parque Ruben Elvira de Ecilda Paullier comenzarán a disputarse las finales del 8° Torneo Experimental Sub 14, en primer lugar jugarán Sacachispas y Ciudad del Plata 1; a segunda hora lo harán Ciudad del Plata 2 y San Rafael.

A las 13.15 por el tercer puesto jugarán Oriental e Independiente y la esperada final comenzará a las 15.30 entre los libertenses Los Cimarrones y Juventud Unida donde a Los Cimarrones les bastará un empate para coronarse campeón por contar con ventaja deportiva tras haber ganado la Tabla de la fase regular.

En las Divisionales Formativas el sábado a las 11 y 13 15 se medirán en Sub 15 y Sub 17 Oriental y Juventud Unida en el Angel Buela.

Los otros dos partidos irán desde las 13.15 y 15.30 horasa en el Ricardo Reyes donde jugarán San Rafael y Sacachispas y en cancha de Estrella del Sur donde se medirán Los Cimarrones y Bella Vista.

El 9° Torneo Senior en tanto disputará la 5ª fecha desde el sábado a las 17 horas en el Campo deportivo Oscar de Rui de 25 de Agosto donde se medirán Tiki Tiki y Ciudad del Plata.

El domingo en el Victorino “Paco” Pérez de Colonia Wilson habrá doble jornada que comenzará a las 9 con el partido entre Juveniles y La Mutual y a las 11.15 se medirán Rampla Juniors y Juventud Unida.

En el José Pollero desde las 10 Juincam será local de Oriental y en el Cándido Reyes a la misma hora comenzará el choque entre Independiente y River de Panta.

En Mayores mientras tanto por la 2ª fecha del Torneo Apertura se disputarán dos partidos el domingo 13.15 y 15.30 en Reserva y Primera respectivamente, en el Walter Perco de Cañada Grande La Paz será local de Ciudad del Plata; en el Rodríguez Bonavita de Ecilda Paullier Artigas recibirá a Huracán de Juncal.

El complemento de la Serie A irá el martes 28 a las 20 y 22.15 en el 1° de Mayo donde Juventud Unida recibirá a Sacachispas.

Por la Serie B el domingo a las 13.15 y 15.30 en el José Pollero Juincam se medirá ante River de Panta.

El complemento de este grupo irá el miércoles a las 20 y 22.15 tanto en el Ángel Buela para el encuentro entre Oriental e Independiente, como en el Ricardo Reyes para el de San Rafael ante Rampla Juniors.

Liga Mayor

Se jugará la 3ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Mayor tanto en Sub 15 como en Sub 17, la fecha comenzará el sábado en el Pedro Chanquet con el partido entre Universal y Central, en el Roberto Mariano mientras tanto jugarán San Lorenzo y Atlanta El Gráfico y en el Menéndez Celentano sólo en Sub 17 Los Cardenales ante River Plate.

El domingo por la mañana Campana Recibirá a Tito Borjas en el Adelaido Camaiti desde las 9 horas; el mismo día desde las 14.30 en el 19 de Abril se medirán Río Negro y Nacional.

Por la 2ª fecha del Torneo Senior el domingo desde las 9 en el Menéndez Celentano jugarán Central y Universal a primera hora y a segunda River Plate con Atlanta El Gráfico; en el Bonifacio Antognazza desde las 9.30 se enfrentarán Nacional y Cagancha y a las 11.30 San Lorenzo y Treinta y Tres. En tanto en el Bosque Artigas desde 11.30 se medirán Tito Borjas y Weasel Boy.

Infantil

Por la 6ª fecha del Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil el sábado Campana recibirá desde las 13.30 a Nueva Unión y Las Palmas será local de Central, el domingo desde las 13.30 Juventud Unida será local de Independiente.

Imagen de archivo.

Por Jorge Gambetta.