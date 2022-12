Noticias deportivas breves: selecciones, Campana finalista y Rodríguez que no juega

Selecciones, Campana finalista y Rodríguez que no juega

Se conoció el formato del Torneo del Sur en Sub 17 y Mayores que se jugará en tres series. También quedó conformado el Fixture, que en la Serie A enfrentará a las dos selecciones del departamento de San José y las dos del departamento de Colonia. Los partidos serán miércoles y sábados y la primera fecha se disputará el sábado 14 de enero.

La Serie A quedó conformada con San José Capital, San José Interior, Colonia Capital y Colonia Interior; en la Serie B participarán Durazno, Flores, Sarandí del Yí y Tacuarembó Interior, con quien gane la clasificación entre Paso de los Toros y San Gregorio de Polanco. Por último en la Serie C, estarán Canelones, Florida y Casupá.

Tras la fase de grupos en ida y vuelta de todos contra todos, pasarán a la Segunda Fase los tres mejores equipos de las series A y B y los dos primeros de la Serie C. Esos ocho clasificados disputarán Cuartos de Final, Semifinales y la Final del Torneo del Sur.

Los dos finalistas pasarán junto a los finalistas de las restantes Confederaciones a disputar la carrera rumbo al codiciado Título del Interior.

El Fixture para la Serie A es el siguiente: Fecha 1: Colonia Capital vs. San José Capital y San José Interior vs. Colonia Interior. Fecha 2: San José Capital vs. Colonia Interior y Colonia Capital vs. San José Interior. Fecha 3: San José Interior vs. San José Capital y Colonia Interior vs. Colonia Capital Fecha 4: San José Capital vs. Colonia Capital y Colonia Interior vs. San José Interior. Fecha 5: San José Capital vs. San José Interior y Colonia Capital vs. Colonia Interior y Fecha 6: Colonia Interior vs. San José Capital y San José Interior vs. Colonia Capital

Campana finalista de Sub 17

El pasado sábado en el Menéndez Celentano de San José, el conjunto de Campana le ganó por la mínima diferencia a Nacional y se adjudicó el derecho a disputar la final de la categoría Sub 17 ante River Plate.

Al filo del tiempo reglamentario Ezequiel Zapata fue el autor del tanto de la victoria para los dirigidos por Gerardo Gervasini que esta noche a las 20 horas, irá por el título en el Casto Martínez Laguarda ante el conjunto albirrojo.

Rodríguez no competirá en 2023

Desde hace unos meses se había acordado la incorporación del Club A. Rodríguez a la Liga Regional de Ecilda Paullier para la Temporada 2023 en Primera División y Reserva. El pasado lunes 12 dirigentes de la institución de Ciudad Rodríguez fueron recibidos en la sesión ordinaria de la liga y luego de plantear su situación y ante la exigencia de parte de la Liga de contar con divisionales formativas para 2024, los dirigentes de Rodríguez no pudieron asumir ese compromiso y finalmente el club no participará en la próxima temporada tampoco en las categorías mayores.

Por Jorge Gambetta.

*Imagen: Las selecciones de San José, otra vez frente a frente (archivo).