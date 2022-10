No hay fútbol en Liga Mayor; sí en Ecilda, donde las copas entran en fase definitoria

Una resolución de la Asociación Maragata de Árbitros de Fútbol conocida el viernes estableció que no dispondrían árbitros a la orden de la Liga Mayor el 29 y 30 de octubre. La medida obedece a la agresión sufrida por un colegiado el 8 de octubre en un encuentro de Sub 23 por parte de un jugador que había sido expulsado.

La gremial admite que debido a que la nota ampliatoria presentada por el juez ingresó a la liga una vez expirado el plazo de 24 horas que marca el reglamento, el jugador no pudo ser sancionado porque el Tribunal no consideró la denuncia por fuera del plazo.

Sin embargo los árbitros agremiados expresan en el comunicado que la institución a la que pertenece el jugador no se ha disculpado públicamente sobre el grave hecho y no ha dispuesto medidas disciplinarias en consecuencia, por lo que determina que no tendrán árbitros a la orden para este fin de semana.

La medida llega en el preciso momento que se iba a retomar la actividad de las Divisiones Formativas que se había suspendido tras la ocurrencia de hechos de violencia graves tras dos encuentros de la categoría Sub 17 el 2 de setiembre y el 15 de octubre en los que se utilizaron en cada caso navajas, picanas y gas pimienta por parte de los involucrados. En ambos casos hubo denuncia policial.

Si se juega en Ecilda Paullier

En cambio sí habrá actividad por la Liga Regional de Ecilda Paullier, desde el mediodía del sábado, en el Ricardo Reyes de Rafael Perazza, las selecciones Sub 14, 15 y 16 de San José Interior, enfrentarán a River Plate de AUF por el Torneo Integración AUF/OFI.

También esta tarde en Paraje Panta, desde las 17 y 15, River estará enfrentando a Oriental por la 17ª fecha del Torneo Senior correspondiente a la Serie B. El resto de la fecha se jugará el domingo a las 10 con otros tres encuentros: Central vs. Weasel Boys en el Camunda Gil, Nacional vs. Rodríguez en el Bonifacio Antognazza y Juventud vs. San Lorenzo en el 1º de Mayo.

También mañana a las 14 y 16 y 15 (en Reserva y Primera División), se disputará la octava fecha del Torneo Clausura. Por Copa de Oro, el líder Juventud Unida visitará a Rampla Juniors en el Ángel Chacón, en el José Pollero habrá clásico zonal entre Juincam e Independiente y en Juncal Huracán se medirá ante San Rafael.

Por la Copa de Plata en tanto, en el Ángel Buela Oriental recibirá a River de Panta. En el Rodríguez Bonavita, Artigas será local ante su clásico rival Sacachispas y en el Walter Perco de Cañada Grande La Paz recibirá a Ciudad del Plata.

La fecha del Infantil

Desde las 14 horas se disputará parcialmente la 12ª fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil. En Libertad, Juventud Unida recibirá a San Rafael y Las Palmas será local ante Independiente. Campana por su parte visitará a Treinta y Tres.

Torneo de Newcom

Mañana desde las 9 en el Gimnasio San Isidro se disputarán las semifinales y finales del Torneo de la Unión de Newcom con participación de equipos de Florida, Durazno, San José de Mayo, La Floresta y Libertad.

