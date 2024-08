Matías Chacón, Campana y la obligación de ganar para llegar a la final del Apertura

En la noche del lunes 26 de agosto se definían los detalles de la postergada semifinal del Torneo Apertura de la Liga Mayor entre Río Negro y Campana. Hay que recordar que el encuentro se había fijado para el pasado miércoles 21 en el 19 de Abril y debió suspenderse por las copiosas lluvias que durante el día anegaron el escenario cebrita.

Al cierre de la edición impresa, se manejaba la probabilidad de que la semifinal se dispute este miércoles 28 en el Casto Martínez Laguarda para de inmediato fijar la final entre el ganador y River Plate.

PREPARACIÓN| Consultado el entrenador tricolor Matías Chacón sobre la demora en disputar el trascendental partido, dijo que “se hizo difícil con la suspensión del miércoles pasado; además la semana fue complicada para los entrenamientos, hubo lluvias y un clima complejo por lo que pudimos hacer sólo tres entrenamientos como para que los muchachos no perdieran su forma”.

El técnico se mostró confiado que “se confirme todo para jugar el miércoles la semifinal por lo que tendremos pocas horas para poder poner la cabeza en todo lo que nos jugamos en este partido”.

Agregó que “por lo que sé, Río Negro tenía también la intención de jugar el miércoles, ellos además tienen un partido con Danubio por Copa Uruguay pero eso está un poco es suspenso por la situación del jugador Juan Izquierdo de Nacional. Creo que algún partido que se iba a jugar mañana en Montevideo al parecer no se jugaría”.

La final del torneo podría jugarse el próximo domingo. Chacón dijo que “en el caso que clasifiquemos nosotros no tendríamos inconvenientes en jugar el próximo fin de semana la final ante River Plate”.

A GANAR| El tricolor sabe que debe ganar. El entrenador dijo que “en los papeles el favoritismo es para Río Negro, por el rodaje que ha mantenido y porque le sirven dos resultados. A Campana le sirve solo ganar, vamos a enfrentar a un equipo que ha venido compitiendo a muy buen nivel y está en buena forma”.

Río Negro viene de quedar eliminado el pasado domingo de la Copa A de OFI. Al consultarle por el impacto anímico que la derrota pueda significar en su rival, Matías Chacón consideró que “lo emocional juega, hay que ver cómo impacta en el equipo, yo no creo que el miércoles sigan pensando en su eliminación sino que se van a enfocar en esta otra oportunidad de llegar a ganar el Apertura”.

“Siempre es dura una eliminación de copa, porque además apostaron muy fuerte para ganarla pero pienso que por estas horas estarán tratando de dejar atrás lo que les pasó ante Porongos”, agregó.

PLANTEL| Campana tiene todo el plantel a la orden. El entrenador explicó que “tuvimos por varios partidos al margen a Facundo Lapeira lesionado pero ya está volviendo al plantel. Tenemos una baja sensible en Germán Alayón que está suspendido pero vamos a tratar de plantear el mejor partido, al rival ya lo conocemos bastante bien”.

La necesidad de ganar puede convertirse en otro rival. En tal sentido Chacón dijo que “vamos a tratar que no nos supere pero no nos vamos a limitar a no perder sino que trataremos de salir a buscar el único resultado que nos sirve, cuidando mantener el cero en nuestro arco y tratar de lograr llegarle al rival todo lo que se pueda. Intentaremos mantener nuestra chance hasta el final, para lograr la clasificación, no podemos permitirnos recibir un gol que nos lleve a un partido largo para remontar”.

En las últimas instancias del Apertura, Campana encontró goles que se le habían negado al comienzo. “Eso incide en la confianza de cada uno y también en la del resto del plantel. Si bien aún hay jugadores por consolidarse y a los que le vemos un gran potencial, otros se han reencontrado con el gol como ‘Pichingo’ o Jonás pero también han tenido buenas actuaciones otros como Aguiar y confiamos que todos sigan afianzándose y lleguen los goles para concretar las chances que generamos. En la medida que lleguen los goles la defensa también se fortalece”, dijo Chacón.

Imagen de archivo.

Por Jorge Gambetta.