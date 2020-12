Martín Firpo está pronto para arrancar con la selección de San José Interior

El nombre de Martín Firpo se ha ganado un lugar rápidamente en el medio como director técnico. Su muy buen desempeño al frente de Cruz Real en las temporadas 2017-2018, llevaron a que Juventud Unida pusieron sus ojos en él para ser el sucesor de Luis Ferrari a mediados de 2019.

En esa temporada con los verdes terminaría obteniendo el quinquenio en la Liga Regional de Ecilda Paullier lo que lo llevó a ser confirmado para este 2020 en el que debido a la situación sanitaria, finalmente no tendría actividad. Igualmente Firpo y su cuerpo técnico comenzarían los trabajos meses atrás junto al plantel verde para ganar algo de tiempo pensando en el 2021.

En el medio de eso, días pasados se conoció la noticia que era su nombre fue el elegido por Daniel Espinel y sus compañeros neutrales para dirigir a la selección mayor de San José Interior en la 18ª Copa Nacional de Selecciones que comenzará el 23 de enero.

“El llamado me tomó por sorpresa, pero fue una alegría enorme”, aseguró Firpo quien sabe que por delante tendrá una responsabilidad muy grande. “Al igual que cuando me llamó Juventud Unida se me cruzaron millones de cosas por la cabeza, pero enseguida dije que sí porque entiendo que son de esas oportunidades que tenés que aceptar”, contó el entrenador.

Como mencionamos más arriba, en su carrera como entrenador a nivel local se le han abierto puertas importantes rápidamente y Firpo cree que para eso tienen mucha importancia los comentarios de los propios futbolistas porque “en definitiva son ellos los que primero te dan para adelante en tu trabajo”, aunque para este caso en particular el entrenador agrega que “en su momento Rodolfo Armas también tenía una muy buena concepción de mi trabajo al margen de la relación afectuosa que nos unía y yo sé también que él me daba para adelante y eso fue un empujón importante”.

LAS DUDAS | A fines de octubre la Organización del Fútbol del Interior (OFI), confirmó que 18ª Copa Nacional de Selecciones se jugaría y que la fecha de inicio sería el 23 de enero. Días después de conocerse esta noticia, primero San José Capital y luego San José Interior, confirmaron su participación.

Sin embargo con el paso de los días y ante el aumento de la pandemia ya no hay tanta certeza, ni de que las selecciones de nuestro departamento digan presente y ni siquiera tampoco que se juegue el tradicional torneo de selecciones del interior.

A propósito de este tema, este martes se realizará la reunión semanal del Ejecutivo de OFI y allí podrán surgir novedades importantes.

Por lo pronto, los dirigentes locales se mantienen expectantes a la espera de tener mayores certezas al respecto y poder tomar una decisión definitiva porque los tiempos comienzan a apremiar y hay que comenzar con los entrenamientos.

En el caso del cuerpo técnico que encabeza Firpo, ya tiene toda la programación del trabajo realizada. “Nosotros íbamos a arrancar la segunda semana de diciembre con los entrenamientos”, pero está claro que eso ahora está en duda.

Igualmente cuenta el entrenador que “tenemos un grupo armado en dos, le marcamos tareas, le marcamos nuestra idea de modelo de juego para que vayan viendo, la forma en que vamos a trabajar y lo que nosotros esperamos de ellos”.

También haciendo mucho hincapié en lo motivacional “tratamos de estar cerca de ellos, usando la motivación como eje principal y que entiendan que esto es muy importante para todos y que si tenemos la suerte de empezar a jugar, es entrar en la cancha y trabajar”.

Martín Firpo realizó una lista de 32 jugadores. “Hablé con cada uno de los que van a estar convocados. Me parece que era de orden demostrar el interés mío por ellos, los conozco a la gran mayoría”. En algunos casos “para no dejar a nadie afuera en este año que es muy difícil, lo que hice fue hablar con distintos entrenadores y viendo el ojo de ellos le pedí algunos nombres de jugadores atléticos para que no se me escaparan, jugadores que por ahí pueden dar una mano, en su gran mayoría jugadores jóvenes”.

Lamentablemente ya hay algunos nombres que por distintos motivos le manifestaron que este año no estarán como los casos de José Miguel Barreto, Maximiliano Zoppi y Luis Rodríguez. Hay otros como los casos de Mauro Portillo y Jonathan Gallardo que quedaron de responder en los próximos días. Pero en la gran mayoría de los casos las respuestas fueron positivas y los futbolistas se pusieron a disposición del entrenador.

EL TRABAJO | La idea del cuerpo técnico era comenzar lo antes posible para poder realizar una evaluación “de cómo estaba la capacidad de los jugadores en la parte física” algo que “es primordial ya que vamos a jugar un torneo en un poco más de un mes”. Según el entrenador bajo estas circunstancias “aquellos jugadores que hayan entrenado más en este tiempo o que genéticamente se recuperen más rápido, son los que van a tener más chances”.

En el cuerpo técnico acompañando a Firpo estarán Diego Silvera y Germán Aguilar como colaboradores, Lucas Velazco en la parte física y Alejandro Reyes como entrenador de goleros. Además tendrán la colaboración mediante video-análisis del profe Guillermo Rolón, quien recientemente se marchó a trabajar en España.

Los trabajos serán en las instalaciones de Juventud Unida, en principio tres días a la semana y luego sumarán un cuarto día. “El manejo de las cargas es algo que estamos planificando mucho, incluso vamos a tener grupos de trabajo para ir nivelando y potenciando porque es importante saber que si vos nivelás a todos, quizás terminás bajando el rendimiento. Sí o sí tenemos que trabajar con algunos jugadores diferenciados para que sigan potenciando y sigan creciendo y el resto se vaya poniendo a nivel”.

Según Firpo “la planificación está, los días y lugares de entrenamiento están, tengo la confirmación del 90% de los jugadores, todo eso nos da la seguridad de que estamos para arrancar”.

Por Marcos Soto.