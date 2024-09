Los resultados más importantes del fin de semana futbolero

En la tarde gris de este domingo 22 de setiembre se dieron resultados llamativos en las dos ligas del departamento. Campana empató ante Atlanta El Gráfico en el Camaití en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Mayor. En Liga de Ecilda Paullier San Rafael goleó a Independiente en el Ricardo Reyes y Juincam se reencontró con la victoria al golear a Artigas en el anticipo sabatino. Empataron los dos líderes de la copas de Oro y Plata pero mantienen la punta.

Liga Mayor

La primera fecha del Torneo Clausura comenzó el sábado con las victorias por mínima diferencia de River Plate ante Tito Borjas y de Nacional frente a Universal. En la mañana del domingo, el equipo de Los Cardenales le ganó 3 a 2 a Treinta y Tres y dio la primera sorpresa.

En la tarde del domingo la sorpresa también recorrería los escenarios junto con la amenaza climática, San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Central y en el Adelaido Camaiti Campana dejó dos puntos importantísimos ante Atlanta El Gráfico tras igualar a uno. Cabe destacar que en el tricolor debutó Líber Quiñones que estrelló un remate penal en el poste derecho del arquero Figueredo cuando los tricolores ganaban por la mínima.

Ecilda Paullier

La tercera fecha del Torneo Clausura en la Liga Regional de Ecilda Paullier comenzó por Copa de Oro en la tarde del sábado 21 con la victoria 4 a 1 de Juincam ante Artigas. Este domingo 22 de setiembre, bajo cielo amenazante se jugó el complemento de la fecha; lo más destacado se dio por Copa de Oro con la goleada 6 a 2 de San Rafael sobre Independiente y el empate sin goles en Cañada Grande entre La Paz y Juventud Unida.

Juventud Unida se mantiene primero con 7 puntos, San Rafael 5, Juincam y La Paz 4, Artigas 3 e Independiente 1.

Por Copa de Plata importante triunfo de Sacachispas 3 a 2 ante Huracán de Juncal, victoria de Ciudad del Plata 1 a 0 ante Rampla Juniors y empate de River de Panta ante el líder Oriental 1 a 1. Oriental tiene 7 puntos, Huracán y Sacachispas 6, Rampla Juniors y Ciudad del Plata 3 y River de Panta 1.

Además: culminó la fase de grupos de la Copa Nacional de Selecciones Sub 14 y Sub 15, las selecciones de Ecilda Paullier quedaron fuera en las dos categorías, mientras San José logró la clasificación en Sub 14. Hubo actividad en los torneos Senior de ambas ligas josefinas, también en las divisionales formativas de Ecilda Paullier mientras en la Liga Mayor, Central se quedó con el Apertura de Sub 17. Imágenes, detalles y comentarios de estas y otras noticias del deporte en nuestra edición impresa del próximo martes 24 de setiembre.

Imagen: S. Parentelli.

Por Jorge Gambetta.