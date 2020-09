Los niños saltan a la cancha

Finalmente este sábado estará comenzando la temporada 2020 en la Liga San José de Fútbol Infantil que tendrá un campeonato más corto de lo común y donde los equipos estarán separados en dos series.

Si bien hacía un tiempo ya se había resuelto comenzar el 12 de setiembre, en los últimos días se habían generado dudas al respecto ante la posibilidad de tener que jugar a puertas cerradas. Por ese motivo la Liga convocó a una reunión el pasado miércoles para tomar una postura y allí las instituciones resolvieron comenzar el campeonato respetando el protocolo establecido en un principio, es decir que cada chico será acompañado solo por un mayor y que habrá un breve lapso entre una categoría y la otra para de esa manera renovar el público presente.

FORMA DE DISPUTA / La forma de disputada tendrá dos series, una conformada por los siete equipos del interior del departamento y otra por los ocho equipos de San José de Mayo.

En cada serie se jugaran dos ruedas todos contra todos, clasificando el ganador de cada serie para la final de la Copa de Oro mientras que los segundos jugarán la final de la Copa de Plata.

Con esta forma de disputa la actividad del futbol infantil se extenderá hasta mediados del mes de diciembre.

1ª FECHA / La serie A está integrada por los ocho equipos de la capital departamental y en la primera fecha se enfrentarán: Río Negro vs Treinta y Tres, Nacional vs Central, Tito Borjas vs Universal y San Lorenzo vs River Plate.

Por su parte la serie B conformada por los equipos del interior tendrá en la 1ª fecha los partidos: Independiente vs Nueva Unión, Sacachispas vs San Rafael y en Libertad se producirá el debut de Las Palmas recibiendo en su cancha a Juventud Unida.

En esa primera fecha Campana tendrá jornada libre, siendo su debut en la 2ª fecha recibiendo a Sacachispas.

LAS PALMAS / La principal novedad que tendrá esta temporada de fútbol infantil será la presencia de un nuevo equipo: el Club Atlético Las Palmas de Libertad. Esto significará el retorno al fútbol infantil para esta institución de origen en el barrio como el mismo nombre, tras 28 años. Su última participación había sido en el año 1992 en un campeonato de la Liga de Libertad que solo tenía cuatro equipos: Juventud Unida, Campana, Unión Bambina y precisamente Las Palmas. En ese último año de participación Las Palmas también debutó ante Juventud Unida. En esos años la cancha de Las Palmas estaba en las inmediaciones del hospital. Al año siguiente Las Palmas dejó de competir mientras que verdes y tricolores se integran a la Liga San José.

Previo al debut ante Juventud Unida y en horas de la mañana, Las Palmas hará una breve inauguración de su escenario ubicado en camino Buschental a la que se espera concurran autoridades como el presidente de ONFI Eduardo Monsegui y también el Intendente de San José, entre otros.

DETALLES 1ª FECHA

SERIE A

Río Negro vs Treinta Tres

Sábado a partir de las 13:30 hrs cancha de Río Negro

Árbitro: Leonardo López

Nacional vs Central

Sábado a partir de las 14 hrs cancha de Nacional

Cebollas y Babys lunes a partir de las 18:50 hrs

Árbitro: Pablo Aguiar

San Lorenzo vs River Plate

Sábado a partir de 13:30 hrs cancha de San Lorenzo

Cebollas y Babys domingo a partir de las 11 hrs

Árbitro: Alejandro Mesa (sábado) y Maximiliano Dutruel (domingo)

Tito Borjas vs Universal

Postergado, se fija en la próxima sesión

SERIE B

Independiente vs Nueva Unión

Sábado 13:30 hrs cancha en Independiente

Árbitros: Gastón Tabárez

Las Palmas vs Juventud Unida

Sábado 13 hrs cancha de Las Palmas

Árbitro: Carlos Vergara

Sacachispas vs San Rafael

Sábado 13:30 hrs cancha de Sacachispas

Árbitro: Víctor Galeano

Libre: Campana