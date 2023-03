Los desafíos de Daniel Blanco en su regreso al frente de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier

En la noche del pasado miércoles sesionó en la sede de Independiente, la Asamblea Anual de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier para considerar entre otros asuntos la designación de autoridades, dado que Daniel Espinell y la mayoría de los neutrales que le venían acompañando habían comunicado ya hace tiempo que no continuarían en sus funciones.

Daniel Blanco que ejerció la Presidencia entre 2011 y 2018 fue electo nuevamente para encabezar el Cuerpo Neutral y a su propuesta también fueron designados quienes le acompañarán en este nuevo período administrativo. Se trata de la edila Fernanda Castro, Ximena Hernández, Carlos Bondad, Humberto Mérida, Jorge López, Pablo Cetti, Horacio Tarila y Heber López. En la Secretaría Administrativa seguirá actuando Antonio Martínez.

CAMBIOS| Daniel Blanco comenzó la charla con La Semana refiriéndose a quienes le acompañarán en este nuevo período. “Tratamos de armar un grupo bastante diferente en cuanto al perfil de los compañeros y compañeras que nos acompañarán y en la sesión del pasado miércoles hicimos una primera presentación y recibimos un resumen de las opiniones de cada club en cuanto a lo que será la próxima temporada y las formas de disputa”, dijo Daniel Blanco.

En cuanto a los objetivos que se plantea el nuevo Cuerpo Neutral agregó que “intentaremos modernizar la actividad de la Liga en sus diferentes áreas y procuraremos priorizar temas como Formativas y Fútbol Femenino”. Además, Blanco se propone reformular el Torneo Senior pensando en la reducida plantilla de árbitros. Sobre este punto explicó que “pensamos sostener la actividad del Senior pero hay algunos detalles a considerar por el tema arbitral que muchas veces ha condicionado la actividad local”.

Otro tema que Blanco pretende abordar es “la comunicación y difusión de las actividades donde creo que hay una materia pendiente para poder explotar un poco más esos aspectos”.

DESARROLLO| El dirigente informó que su trabajo buscará extender la presencia de la liga a todo el interior del departamento que “quedan muy solas en lo que es fútbol y deportes en general como son Juan Soler, Estación González y Mal Abrigo o sobre la Ruta 11, Pueblo Nuevo, Ituzaingó y Capurro, son localidades en las que queremos promover alguna actividad”.

Ampliando sus conceptos Blanco agregó que “cuando hablamos de potenciar una zona hablamos de la necesidad de brindar apoyos económicos a las posibles actividades que hayan o puedan surgir” y explicó que “el aspecto económico muchas veces desanima a los dirigentes que podrían querer desarrollar algunas iniciativas y en ese sentido será una tarea para este nuevo Cuerpo Neutral tratar de llegar a todo el interior del departamento con captación de gurises, con algún scouting con entrenadores y otros elementos que alguna vez ya nos han dado resultado”.

Hace unos meses el Club Rodríguez estuvo a punto de ingresar a la Liga de Ecilda, pero los clubes requirieron que se comprometiera a tener categorías formativas para 2024 y los dirigentes no quisieron asumir tal compromiso. Al respecto Blanco expresó que “lo primero que debemos decir es que a nivel de Estatutos no hay ninguna exigencia respecto a Formativas por lo tanto en caso de recibir solicitudes en el momento no hay ningún impedimento como tampoco exigencias para este año o el siguiente. En cada caso resolverá la Asamblea de Clubes pero nosotros intentaremos ser lo más inclusivos posible”.

El dirigente entiende que a las instituciones que están afincadas en zonas rurales “no les podemos exigir proyectos de Formativas y Femenino, pero debemos destacar que hay algunos dirigentes que están detrás de algún proyecto en esos lugares de las zonas rurales y allí tendremos que apoyar porque en muchos casos falta gente para trabajar”.

COMPLEJO| En el último año del Cuerpo Neutral saliente, surgió el proyecto de lograr un comodato sobre el terreno del MTOP ubicado entre las rutas 1 y 3 para instalar allí un Complejo Deportivo. Sobre el punto, Blanco dijo que “cuando surgió la posibilidad de volver a la Presidencia con el primero que conversé fue con Daniel Espinell y acordamos que seguirá trabajando en lo que refiere a Infraestructura y Obras sobre todo por la experiencia adquirida en lo que fue la ya casi terminada reforma de la sede en Ecilda y los contactos que tiene sobre todo a nivel del MTOP y de la Intendencia”.

En tal sentido agregó que “el primer paso es lograr la firma del comodato del predio en La Radial. Eso indudablemente significaría un antes y un después para el fútbol del interior del departamento en caso de contar con un espacio para la disputa de encuentros oficiales y que también pueda albergar no solo los procesos de selecciones sino además a las Formativas y el Fútbol Femenino, que muchas veces no tienen un lugar”.

SELECCIONES| Blanco destacó los últimos procesos de selecciones y dijo que “la participación de la Liga en todas las categorías que han tenido competencia con buen desempeño tanto en Mayores como en Juveniles, ha sido muy positiva. Este año se logró por primera vez avanzar a la segunda fase en las dos selecciones”.

Asimismo se refirió al “exitoso proceso de 2019 que tuvo jugadores que provenían de Formativas y algunos que integraron el plantel sabiendo que les sería difícil poder llegar a ocupar un puesto en el plantel principal pero hicieron el proceso, crecieron y hoy por hoy son jugadores de Primera División, que le están dando a sus clubes su experiencia y aprendizaje en aquel proceso y los sucesivos”.

Sobre el diseño del calendario, el dirigente dijo que “lo que tenemos bien claro es que todas las instituciones quieren jugar todos los campeonatos, tanto los que jueguen Copa de Clubes como los que no la jueguen. Con eso, el próximo miércoles que tendremos la primera reunión de neutrales y vamos a empezar a manejar algunas ideas buscando que la temporada no sea demasiado extensa”.

Finalmente Daniel Blanco expresó que tiene la idea “de jugar alguna especie de Recopa entre el campeón del Preparación y el campeón de la Temporada en base a apoyos que puedan generarse de empresas o de la Intendencia y que no le demande gastos a las instituciones sino que por el contrario pueda dejarles algún pequeño aporte económico, es algo que iremos analizando con el Cuerpo Neutral”.

Imagen de archivo.

Por Jorge Gambetta.