Lo que dijo el técnico Mauro Leguizamón al final del partido

Tras lo que fue la presentación de San José Interior en la primera fase del Campeonato Nacional de Selecciones Sub 20, el entrenador Mauro Leguizamón habló con La Semana comentando en primera instancia que se jugó un «partido trabado que pudimos haberlo ganado pero también haberlo perdido» pero la jerarquía de los futbolistas y el objetivo no permitieron la derrota y el encuentro que clasificó a Ecilda Paullier terminó en empate.

En esta primera fase hubo muchos puntos altos en rendimiento y con la rotación prácticamente no se sintió una baja sensible en el equipo, por ejemplo en zona de volantes que para el entrenador se resume en «trabajamos en ir cambiando los volantes por un lado y por otro» tal como lo hicieron en el debut Sebastián Torena y Juan José Facal. En defensa, el más destacado fue Agustín Medina que para el entrenador «nos ha sorprendido para bien de la manera sería con la que trabaja, comprometido; hace tiempo no veía un zaguero de esa categoría».

El plantel demostró calidad en todas sus líneas a pesar del poco tiempo de trabajo lo que para en orientador de San José Interior se resume en que «hay una predisposición muy buena de los gurises del plantel. La idea era buscar que todos los equipos estuvieran representados».

Leguizamón destacó al grupo en general al comentar que está «agradecido de la entrega de los gurises» pero hubo varios futbolistas que se destacaron como el arquero Moré, Juanjo Facal, Torena, Melián y Franco Cabrera lo que muestra que hay material para seguir trabajando y soñando con llegar lejos en el torneo.

