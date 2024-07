Lo positivo y lo negativo de Campana, según su técnico, Matías Chacón

Luego de finalizado el encuentro entre Campana y San Lorenzo en el Adelaido Camaiti, La Semana habló con el entrenador tricolor, Matías Chacón que brindó sus impresiones tras el juego ante San Lorenzo. Respecto a lo positivo que le dejó el juego, el entrenador de Campana dijo que «el equipo jugó como venía trabajando. El primer tiempo fue bastante prolijo y se hizo todo lo que se propuso».

En lo que refiere a lo negativo, Chacón explicó que «deja el resultado, porque no pudimos conseguir la victoria, la expulsión de Germán (Alayón), y los incidentes del final» que terminaron justamente, con la roja para Alayón.

Al entrenador se lo notó preocupado, sobre todo por cómo finalizó la tarde en el Camaiti, lo que en sus palabras se resume en que fue «lo del final. El desarrollo del juego fue normal con altibajos, pero lo del final fue lo más triste» que tuvo discusiones entre jugadores y algún parcial, que afortunadamente no pasó a mayores.

El once inicial de Campana mostró caras nuevas como la del juvenil Rodrigo Mackinnon quien debutó y en palabras de Chacón se resume: «lo vimos notable, no tuvo errores. Lo vimos muy bien y nos vamos muy conforme con él», quien luego fue sustituido por Bruzonne.

En un momento del encuentro, Chacón optó por sacar a su delantero neto, Andrés Delgado y la explicación del entrenador fue que «al tener San Lorenzo dos hombres fuertes en la zaga como Pedro (Adán) y Pablo (Belarmino), tratamos de meter un poco de velocidad para pellizcar alguna pelota», agregando que «Pichingo (Delgado), había tenido sus situaciones y no había podido convertir. Ya era el tramo final del partido y tratamos con Jonás (De León), de rescatar alguna pelota con velocidad y que Joaquín (Ramos), siguiera teniendo juego por abajo y no exigir tanto al roce y el forcejeo que es el juego de Andrés».

En la pelota final, Campana casi se lleva el partido y Chacón contó cómo vivió la última incidencia, «la vimos adentro, pero hasta que los jugadores no salieran festejando, no nos queríamos anticipar a gritar», un gol que finalmente no llegó.

Por Nelson Guillermo.