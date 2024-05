Liga San José: se jugó la quinta y algunos se despegan en las posiciones

Los más chicos disputaron el sábado la quinta fecha del Torneo Inicial de la Liga San José. Por la Serie A en Libertad, Juventud Unida recibió a Treinta y Tres y logró cuatro importantes victorias para mantener su predominancia en otras tantas categorías ante un rival directo en su camino hacia las finales por Copa de Oro. La visita consiguió el empate en Chatas y la victoria en Semillas.

En Puntas de Valdez Independiente se hizo fuerte y sólo le cedió a Río Negro un empate en Baby. San Rafael se alzó con todos los puntos en su visita al Bosque Artigas ante Tito Borjas y en Ecilda Paullier, Sacachispas ganó en Chatas y Cebollas. Las restantes cuatro categorías resultaron con victoria de Nacional.

Juventud Unida mantiene su liderazgo en Chatas, Churrinches, Gorriones y Baby. En las tres últimas con puntaje perfecto de 15/15; San Rafael por su parte es el único puntero en Cebollas con 12 puntos de 12 disputados y en Semillas la punta la mantiene Treinta y Tres con 15 de 15.

Los partidos pendientes de la segunda fecha entre San Rafael e Independiente y Río Negro y Nacional estaba previsto que se disputaran entre lunes y martes pasado.

SERIE B| En la Serie B en tanto, Nueva Unión cumplió su fecha libre; Campana visitó a Universal y resultaron tres victorias para cada uno, los tricolores ganaron en Gorriones, Semillas y Baby.

Las Palmas por su parte obtuvo una victoria en Gorriones y dos empates en Churrinches y Baby en su visita a San Lorenzo, que se quedó con las restantes tres victorias. River Plate fue local ante Central y disputaron cinco categorías; quedó pendiente el encuentro en Baby; fueron dos victorias albirrojas en Chatas y Gorriones y tres empates en Churrinches, Semillas y Cebollas.

Con puntaje perfecto de 12 en 12 Campana lidera las posiciones en Semillas y Baby, Central es el líder en Chatas, en Churrinches Universal ha logrado 12 de 12 puntos disputados, en Gorriones lidera River Plate. Por último en Cebollas, Universal mantiene un punto de ventaja sobre River y Campana.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo Inicial – 5ta. Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida – Treinta y Tres

1 Chatas 1

4 Churrinches 0

1 Gorriones 0

0 Semillas 6

1 Cebollas 0

2 Baby 0

Tito Borjas – San Rafael

0 Chatas 3 WO

0 Churrinches 6

1 Gorriones 2

1 Semillas 7

0 Cebollas 6

1 Baby 7

Independiente – Río Negro

5 Chatas 2

5 Churrinches 0

3 Gorriones 1

4 Semillas 1

3 Cebollas 2

1 Baby 1

Sacachispas – Nacional

4 Chatas 0

0 Churrinches 4

1 Gorriones 2

1 Semillas 3

2 Cebollas 1

0 Baby 3

Torneo Inicial

Resultados Serie B

Libre: Nueva Unión

Universal – Campana

2 Chatas 0

3 Churrinches 1

1 Gorriones 2

0 Semillas 4

2 Cebollas 1

3 Baby 4

San Lorenzo – Las Palmas

6 Chatas 0

3 Churrinches 3

0 Gorriones 3

5 Semillas 0

7 Cebollas 1

1 Baby 1

River Plate – Central

2 Chatas 0

1 Churrinches 1

2 Gorriones 1

0 Semillas 0

2 Cebollas 2

– Baby –

Próxima Fecha (6ª)

Serie A

Juventud Unida vs Independiente

Nacional vs San Rafael

Treinta y Tres vs Tito Borjas

Río Negro vs Sacachispas

Serie B

Libre: River Plate

Campana vs Nueva Unión

Las Palmas vs Central

San Lorenzo vs Universal

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.