Liga San José: los más chicos entran a la recta final

El Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil cumplió parcialmente con la décima fecha y la competencia entra en la recta final de las últimas cuatro jornadas para definir las posiciones que disputarán en cada categoría copas de Oro y Plata.

Por la Serie A en Puntas de Valdez, Independiente recibió a Tito Borjas, en Rafael Perazza San Rafael fue local ante Sacachispas y Juventud Unida visitó a Nacional en el Arroyito.

Con choques entre vecinos en Libertad la actividad se concentró en cancha de Las Palmas donde los naranjitas recibieron a Campana por la Serie B.

SERIE A| Por este grupo en Puntas de Valdez el rojo sumó los 18 puntos en disputa ante Tito Borjas; un poco más allá en Perazza, San Rafael repartió puntos con Sacachispas, tres victorias para los locales en Churrinches, Semillas y Baby. En las tres restantes fueron triunfos de los ecildenses.

Nacional recibió a Juventud Unida y además del empate en Semillas, las cinco restantes fueron victorias verdolagas. En El Abasto Treinta y Tres recibió a Río Negro, quedó pendiente el partido en Baby, los locales ganaron en Chatas, Gorriones, Semillas y Cebollas, el cebrita sumó tres puntos en Churrinches.

Con 28 y 25 puntos respectivamente Juventud Unida y Treinta y Tres se han cortado solos rumbo a las finales de Chatas; en Churrinches el verdolaga domina con puntaje perfecto 30/30, le siguen Río Negro (21) e Independiente (19) que pelean por el segundo puesto.

En Gorriones también lidera Juventud Unida con 28 puntos, Treinta y Tres con un partido menos escolta con 24 y con luz respecto al tercero; en Semillas Treinta y Tres con 27 es el líder, Nacional y Sacachispas le siguen con 22 y 21 respectivamente.

En Cebollas el líder con puntaje perfecto es San Rafael que abrió 12 puntos de ventaja sobre Nacional y Juventud Unida que escoltan con 18 y finalmente en Baby Juventud Unida ha ganado todos los puntos y lidera con 30 unidades, le sigue Treinta y Tres con un partido menos y 24 puntos.

SERIE B| En Libertad la actividad se concentró en cancha de Las Palmas que recibió a Campana. Un empate en Churrinches y cinco victorias tricolores en las restantes categorías, fueron los resultados que se dieron.

Central fue local de Universal y resultó una victoria decana en Gorriones, dos empates en Churrinches y Semillas y tres victorias albiverdes en las restantes categorías.

Por último en Rodríguez Nueva Unión logró la victoria en Churrinches, Semillas y Baby, las otras tres fueron para River Plate.

En Chatas lidera Central con 21 puntos seguido por River Plate con 20; Universal es puntero en Churrinches con 20 puntos seguido por San Lorenzo con 17 y un partido menos; En Gorriones River Plate tiene 23 puntos, Campana le sigue con 19 y un partido menos.

En Semillas Campana lidera con puntaje perfecto de 24/24, su escolta es Nueva Unión con 21; en Cebollas lidera Universal con 22 y en el segundo puesto viene Campana con 18. Los tricolores lideran en Baby con 21 unidades y un partido menos que Universal que le sigue con 20.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo Inicial – 10ª Fecha

Resultados Serie A

Independiente – Tito Borjas

3 Chatas 0 WO

4 Churrinches 1

5 Gorriones 0

3 Semillas 0 WO

7 Cebollas 1

6 Baby 0

San Rafael – Sacachispas

3 Chatas 0

4 Churrinches 3

2 Gorriones 1

2 Semillas 5

1 Cebollas 0

2 Baby 8

Nacional – Juventud Unida

1 Chatas 7

1 Churrinches 4

0 Gorriones 4

1 Semillas 1

0 Cebollas 1

0 Baby 5

Treinta y Tres – Río Negro

2 Chatas 0

0 Churrinches 1

3 Gorriones 0

5 Semillas 1

2 Cebollas 0

– Baby –

Torneo Inicial

Resultados Serie B

Libre: San Lorenzo

Las Palmas – Campana

0 Chatas 2

0 Churrinches 0

1 Gorriones 3

1 Semillas 7

0 Cebollas 4

0 Baby 1

Nueva Unión – River Plate

0 Chatas 1

4 Churrinches 1

0 Gorriones 1

3 Semillas 2

0 Cebollas 6

6 Baby 0

Central – Universal

1 Chatas 3

0 Churrinches 0

1 Gorriones 0

2 Semillas 2

0 Cebollas 5

1 Baby 2

Próxima Fecha (11ª)

Serie A

Juventud Unida vs Río Negro

Independiente vs Nacional

San Rafael vs Treinta y Tres

Sacachispas vs Tito Borjas

Serie B

Libre: Universal

San Lorenzo vs Campana

Nueva Unión vs Central

River Plate vs Las Palmas

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.