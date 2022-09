Liga Mayor: Campana irá por los Playoff en la última del Apertura

Por la décima fecha del Torneo Apertura de la Liga Mayor, Campana visitó a Nacional sin poder concretar en la red ninguna de las chances que generó, fundamentalmente en el complemento.

El tricolor libertense, ahora dirigido por Nicolás Chalela se trajo un punto agridulce tras el empate sin goles. El equipo de Libertad ocupa la octava posición de la tabla y por el momento estará en los Playoff, pero deberá ratificar ese lugar en la última fecha cuando enfrente a River Plate, que está apenas dos puntos detrás del campanero.

En el resto de la penúltima fecha Universal sacudió a Los Cardenales con un abultado 8 a 0 con 4 de Pedro Vico, 2 de Juan P. Hornes, uno de Federico Ferrari y uno de Diego Torres. El albiverde comparte la primera ubicación con Río Negro con 22 unidades y en la última fecha recibirá a Nacional.

También Río Negro derrotó despiadadamente a Atlanta El Gráfico 12 a 1, con seis goles de Facundo Pérez, dos de Juan M. Gómez y Ángel Cardozo y los aportes individuales de Maximiliano Castro y Daniel Martínez. Para el fusionado marcó el del honor Jordi Lavecchia.

San Lorenzo le ganó 5 a 1 a Tito Borjas con dos de José M. Falero, más los tantos de Juan M. Alonso, Williams Peralta y Kevin Torena. Para el Tito anotó Christian Hornos.

Central por su parte, le ganó 2 a 1 a River Plate con goles de Germán Alayón y Juan I. Guardado. Para el albirrojo anotó Joaquín Lapizaga.

Posiciones: Universal y Río Negro 22 puntos, Central 21, Nacional 17, San Lorenzo 16, Treinta y Tres 12, Tito Borjas 11, Campana 10, River 8, Los Cardenales 3 y Atlanta El Gráfico 1. Los ocho primeros clasificarán a Cuartos de Final.

Próxima fecha: Universal vs. Nacional, Treinta y Tres vs. Río Negr, Campana vs. River Plate, Atlanta El Gráfico vs. San Lorenzo y Tito Borjas vs. Los Cardenales; Central tendrá fecha libre.

Imagen de archivo.

Por Jorge Gambetta.