Liga de Ecilda Paullier no tendrá actividad en mayores

En la noche de ayer la Junta de Dirigentes de la Liga Regional de Ecilda Paullier tomó la decisión de suspender la actividad por este 2020 en 1ª División y Reserva. La medida fue tomada de forma unánime por las 12 instituciones presentes en el lugar.

Si bien los clubes habían quedado a la espera de novedades sobre la posibilidad de que se habilite el ingreso de público a los escenarios deportivos, el tiempo pasó y no hay certezas sobre este asunto por lo que anoche mismo decidieron suspender la actividad de mayores para este año. En un momento Juventud Unida manejó la idea de esperar unos días más para decidir pero al ver que ya varias instituciones tenían decidido no jugar por lo que optó por presentaron como moción y acompañar a la mayoría. Vale destacar que el club Artigas no se hizo presente.

En los próximos días la Liga se volverá a reunir para tratar la actividad de formativas que en principio jugarían con o sin público.

En la edición impresa de este 1° de septiembre todos los detalles de lo sucedido en la reunión de anoche en Rafael Perazza