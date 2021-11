Liga de Ecilda Paullier, el triunfo de Juventud ante Independiente y los detalles de los cruces

Se disputó el domingo la décima y última fecha de la fase regular del campeonato de la Liga Regional de Ecilda Paullier y quedaron definidos los cruces eliminatorios de los play off, que conducirán a la definición de la temporada 2021.

SERIE B | En Libertad la expectativa estaba dada por el choque que en su cancha, Juventud Unida tendría ante Independiente por la definición del primer puesto de la Serie B. Los rojos llegaban con dos puntos de ventaja sobre los verdes y eran los únicos que le habían ganado (1-0 en el Cándido Reyes por la quinta fecha).

La linda tarde del domingo permitió una buena concurrencia al predio de la calle Lavalleja y desde el comienzo el partido tuvo poco fútbol, mucha marca y pierna fuerte. Ambos equipos estaban más enfocados en evitar la llegada del rival que en intentar el buen juego para el que los dos tienen material más que suficiente.

Con ese panorama los arqueros no tenían demasiado trabajo y las defensas se veían aliviadas despejando los centros sin pretensiones que fueron por excelencia el recurso al que apelaron ambos conjuntos. Cada pelota quieta convocaba al área rival para buscar el error que permitiera la apertura del marcador.

Y esa pelota quieta la aprovechó Juventud Unida a los 22 minutos cuando Federico Ferrari ejecutó un tiro libre desde la izquierda del ataque verde. La pelota pasó la barrera y se clavó abajo, contra el caño derecho de Guerra que quiso reaccionar pero no pudo evitar la caída de su valla.

El trámite del juego no cambió tras el gol. Salvo contadas excepciones la pelota fue vapuleada una y otra vez hacia una y otra mitad de la cancha, hasta que apareció esa jugada “de otro partido”. Burgos recuperó en su cancha y emprendió una endiablada carrera rumbo al arco rojo, fue dejando rivales por el camino, ninguno le cortó el pasaje y llegó a la línea final para mandar un envenenado buscapié hacia el área que encontró a Yonatan Bentancor que sólo debió empujarla para aumentar la ventaja. Corrían 36 minutos y el resultado tal vez fuera justo, el local había logrado aprovechar dos de las escasas oportunidades generadas.

Para el complemento Firpo mandó a la cancha a Guerra y Torena buscando un mayor volumen de juego desde el mediocampo. Burgos siguió intentando sus desbordes pero no encontró el acompañamiento necesario como para ampliar.

En el rojo el ingreso de Ignacio Tejera le impuso otra tónica al ataque, pero tampoco le alcanzó para quebrar la férrea defensa local en la que se mantiene la ausencia de Joaquín Lemes, Agustín Belarmino y se sumó el domingo la de Nahuel Urse que sufrió un tirón entre semana.

Tras el partido los técnicos realizaron sus valoraciones del resultado y lo que para cada uno será la fase eliminatoria de Cuartos de Final.

FIRPO | Martín Firpo, responsable del equipo verde dijo que “fue un partido duro que lo pudimos llevar para ganar el primer puesto de la serie, no sé aún con quién vamos, pero ahora hay que empezar a pensar los ‘mata-mata’”.

El entrenador agregó que “fue un partido que se jugó en el medio, en el primer tiempo creo que jugamos mejor, en el segundo tiempo con los dos goles se transitó por un partido muy peleado. Tenemos que seguir trabajando para tratar de abrir los partidos que vienen”.

Firpo valoró como positivo “que Guerra tuvo varios minutos en la cancha ya que venía de una lesión. Ferrari también volvió a tener varios minutos y nos queda seguir trabajando de cara a otro campeonato como son los ‘mata-mata’. Hoy nos salió bien, ganamos frente a un gran rival, quedamos primeros y creo que la gente también quería eso”.

El entrenador agregó que “se generó más en el primer tiempo que en el segundo, pero rescato como positivo que está volviendo Ferrari, está volviendo Burgos y eso es importante. Acá hay que seguir trabajando, la llave va a ser dura, hoy Independiente demostró que está para pelear cosas importantes y también está bueno ganar frente a un buen rival”.

GANDINI | Alejandro Gandini, entrenador del plantel de Independiente resumió su análisis en “esas dos pelotas. Una pelota quieta que nos complicó en un tiro libre y la jugada de contragolpe, pero fue un partido parejo, nosotros en el segundo tiempo intentamos tirarnos arriba pero ellos nos ganaron las líneas”.

Gandini agregó que “estamos tranquilos, nosotros venimos haciendo un buen campeonato y teníamos la tranquilidad de estar clasificados en las dos categorías. Incluso ahora estamos festejando la obtención de la tabla acumulada, eso nos parece importante porque es una motivación más para los gurises”.

El entrenador sostuvo que “nuestro objetivo era no perder en nuestra cancha y no perdimos ningún partido de locales y estamos muy conformes por eso. Este partido sabíamos que era muy difícil de visitantes, habíamos apostado a una línea de cuatro en el medio para generar un poquito más de fútbol; no nos salió. Ahora es otro campeonato, creo que nos toca con La Paz en play off, es un campeonato parejo, ya hemos jugado con ellos y fuera cual fuera el rival son todos muy complicados pero el grupo está muy unido y fuerte y estamos muy contentos por eso para seguir motivando a los gurises”.

EL RESTO | En el otro partido jugado por la Serie B en el José Pollero de la Colonia Alonso Montaño Juincam, cerró una temporada muy mala con derrota 4 a 1 ante Oriental. Santiago Díaz marcó para los locales en tanto para los de Rodríguez anotaron Agustín López en dos ocasiones, Yuber Orsi y Juan Zunino.

Por la Serie A en tanto, en Paraje Juncal, Huracán que lideraba el grupo cayó 4 a 1 ante Artigas que logró meterse así en los play off donde se las verá ante Juventud Unida. Alexis Viera anotó para el local mientras para el equipo ecildense lo hicieron Sebastián Berriel en dos oportunidades, Nahuel Bentancor y Fabio Navarro.

La abultada derrota de Huracán le permitió a San Rafael quedarse con el primer puesto de la serie por diferencia de goles tras derrotar en el Ricardo Reyes por 3 a 1 a River de Panta. Ignacio Fernández, Yoel Castrillo e Iván Ramírez anotaron para el santo mientras que para los de Panta lo hizo Alexis Saavedra.

Finalmente en el Rubén Elvira de Ecilda Paullier, fue goleada de La Paz 5 a 1 ante Sacachispas. Un triplete de Álvaro Rodríguez más los aportes de Joaquín Larramendi y Brian Olivera hicieron la lotería celeste mientras que para el anaranjado anotó Martín Silva.

De esta manera quedaron definidos los cuatro cruces eliminatorios de los Play Off que determinarán los semifinalistas del torneo, San Rafael se medirá ante Rampla Jrs., Independiente lo hará ante el entonado La Paz, Juventud Unida enfrentará a Artigas y Huracán de Juncal se las verá ante el siempre difícil Oriental.

Por Jorge Gambetta