Liga de Ecilda Paullier definió cambios en torneos Senior y el calendario para los torneos 2023

La Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier dejó definido la pasada semana el calendario de actividades en sus distintas categorías. El 15 y 16 de abril, comenzará el Torneo Experimental Sub 14, el Torneo Senior y el Campeonato Femenino; el 13 de mayo estarán arrancando las formativas en categorías Sub 15 y Sub 17 en las que ya está confirmada la integración del Club Bella Vista de Villa Rives. Finalmente la temporada en Primera División y Reserva estará comenzando el 27 y 28 de mayo.

Por otra parte ya están asignados los cargos del Cuerpo Neutral que acompañarán al presidente Daniel Blanco, como Vicepresidenta actuará Fernanda Castro, el Secretario será Jorge López, Pro secretario Carlos Bondad, Tesorero Hebert López y Pro Tesorero Horacio Tarila. Los vocales por su parte serán Pablo Cetti, Ximena Hernández y Carlos Bondad.

INGRESO| Al tiempo que la Asamblea votó afirmativamente por la afiliación del Club Bella Vista de Villa Rives se continúa conversando con el Club Atlético del Plata que también ha manifestado su intención de afiliarse a la liga regional.

El Cuerpo Neutral también asignó encargados o coordinadores de las distintas áreas de trabajo. Horacio Tarila se dedicará a las Formativas y por su parte Ximena Hernández se enfocará en el Femenino y en el Senior.

Consultada Ximena Hernández, brindó detalles de algunas importantes modificaciones que se registraron en el formato del clásico torneo de veteranos. Hernández confirmó que “participarán los mismos 18 equipos que jugaron el año anterior y jugarán divididos en dos series de 9”, pero en la primera fase se jugará una sola rueda que comenzará, como ya dijimos, el 15 y 16 de abril.

CAMBIOS| La dirigente agregó que “la novedad más importante en esta categoría es que a partir de 2024 se jugará en una Divisional A con los 10 mejores equipos de este año y una Divisional B con los ocho restantes”.

En la última reunión que mantuvo la semana pasada el Cuerpo Neutral con los delegados de los equipos inscriptos, se les entregó un documento que detalla la reestructura que se ha definido para esta categoría.

Para participar del torneo todos los equipos deberán estar afiliados en una de las dos ligas del departamento, tendrán que presentar certificado médico de aptitud de cada futbolista. Asimismo, cada club deberá entregar una nota con la autorización de su liga respectiva para la participación y el uso de los diferentes campos de juego.

Cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de 35 jugadores que deberán tener 40 años y tres de 38 cumplidos al comienzo del torneo. La participación en el campeonato tendrá un costo de 59 mil pesos que se integran en tres pagos con 5000 al momento de la inscripción, 30 mil al 12 de abril y 24 mil antes del 12 de mayo.

SERIES| Quedaron conformadas las dos series. En la A jugarán Cagancha, Oriental, River de Panta, Rodríguez, San Lorenzo, Tiki-Tiki, Tito Borjas, Universal y Weasel Boys. En la Serie B mientras tanto, lo harán Atlanta El Gráfico, Central, Independiente, Juincam, Juveniles, Juventud Unida, Nacional, Rampla Juniors y Treinta y Tres.

El Torneo Senior 2023 instala una doble lucha, una por el título y otra por la permanencia en lo que a partir de 2024 será la Divisional A y la definición de los equipos que jugarán en la Divisional B.

En la primera fase jugarán todos contra todos en una rueda. Los cuatro primeros clasificados de cada serie disputarán Copa de Oro e irán por el título de la temporada, los ubicados del quinto al octavo lugar de cada serie disputarán la Copa de Plata y jugarán por la permanencia.

Los últimos de cada serie en la primera rueda quedarán eliminados del torneo y recibirán una compensación de 10 mil pesos, que será tenida en cuenta al liquidar la inscripción del próximo año en el que participarán de la Divisional B. Serán pues dos descensos directos, mientras que los ocho clasificados a la Copa de Oro asegurarán su permanencia en la Divisional A del año próximo también de forma directa.

CUADRANGULARES| En la segunda fase por la Copa de Oro, se disputarán dos cuadrangulares. Por una parte el primero y el tercero de la Serie A junto al segundo y el cuarto de la Serie B y por el otro el primero y el tercero de la Serie B junto al segundo y el cuarto de la serie A. Se jugarán dos ruedas y pasarán a la siguiente fase los dos primeros de cada cuadrangular que disputarán a modo de semifinales cruzándose el primero y el segundo de cada cuadrangular anterior para definir, en partidos de ida y vuelta a los dos finalistas. La final será al mejor de tres partidos.

En la Copa de Plata mientras tanto las fases serán similares a la Copa de Oro con sucesivos cuadrangulares hasta definir los dos finalistas que obtendrán la permanencia en la Divisional A. Los seis restantes jugarán en la B. Es un formato novedoso que parece más complejo de lo que en realidad es.

Las modificaciones establecidas en la disputa del Senior van en concordancia con lo que Daniel Blanco dijo en la edición del 7 de marzo, respecto a que pensaba sostener la actividad del Senior pero que había algunos detalles a considerar por el tema arbitral, que muchas veces ha condicionado la actividad local.

FEMENINO| En lo que tiene que ver con el Fútbol Femenino, hasta el momento hay cuatro equipos en preparación, Oriental, Independiente, Ciudad del Plata y San Rafael. A ellos podría sumarse Bella Vista de Villa Rives y es dudosa la participación de Juventud Unida que mantiene la convocatoria a aspirantes para sumarse al plantel de Primera División.

Los aspectos económicos son una constante preocupación en las instituciones para sostener en competencia los planteles en todas las categorías. Por ello, el Torneo Experimental Sub 14 estará fuertemente subsidiado por la liga entendiendo que se trata de una categoría muy importante en la formación de jugadores en su etapa de transición entre el Fútbol Infantil y las Divisiones Formativas, más aun teniendo en consideración el interés de la liga en participar en todas las convocatorias de OFI en sus distintas copas de selecciones.

AUXILIARES| Viene siendo intensa la actividad del nuevo Cuerpo Neutral y la organización ha estado en su foco desde el primer minuto. La distribución de áreas de trabajo hará más sencilla la tarea evitando sobrecargas que con frecuencia suelen producirse.

Quedan aún por resolver temas importantes como la conformación del Colegio de Árbitros y el Tribunal de Penas, dos cuerpos auxiliares que tendrán mucha actividad para atender todos los campeonatos previstos.

Por otra parte la pasada semana los dirigentes fueron recibidos por la intendente Ana María Bentaberri y entre los temas considerados estuvo el del Complejo Deportivo que en principio se quiere desarrollar en el predio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), en La Radial de las rutas 1 y 3.

En la charla con Bentaberri quedó definido que la Intendente gestionará una futura reunión con la participación del ministro José Luis Falero, a efectos de agilizar los trámites para la firma del comodato del predio.

Por Jorge Gambetta,