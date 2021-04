Lía De León, desde Ecilda Paullier, va por batir un récord nacional corriendo 12 horas

Cualquiera podría “cansarse” sólo de imaginarse corriendo desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, en la noche, con el objetivo de recorrer una distancia muy aproximada a la que media entre Libertad y Colonia. Sin embargo ese es el próximo desafío en la sacrificada preparación de Lía De León, una joven ecildense de 25 años que hace siete viene participando en competencias de Trail a campo traviesa y ha obtenido importantes logros, participando de competencias sudamericanas y mundiales.

Nacida en el medio rural, entre Ecilda Paullier y Nueva Helvecia aquella niña inquieta se vio un día corriendo una carrera de “trail, en un campeonato, cuando tenía 18 años”, comenzó diciendo Lía y agregó que “en mi familia nunca nadie hizo deporte, ni siquiera fútbol en el caso de mi hermano, que podría ser lo más normal para los gurises”.

COMIENZOS| Sin demasiados apoyos, más que el aliento de familiares y amigos, Lía De León se ha logrado posicionar entre las mejores corredoras a nivel nacional y sudamericano para pruebas de Trail, habiendo representado a nuestro país en dos campeonatos sudamericanos y dos mundiales.

La joven atleta dijo que “en realidad es poco común a los 25 años poder representar a Uruguay en competencias internacionales” y explicó cómo comenzó en una especialidad para la que “se requiere mucha preparación y disciplina”.

“A mí me llamó la atención la competencia de Trail a campo traviesa, correr entre las sierras, disfrutar de la naturaleza”, día.

De León agregó que “en 2015 me propusieron correr una carrera en Nueva Helvecia. Por ese entonces vivía allá, fue una carrera de 8 kilómetros y recuerdo que la sufrí mucho, porque nunca había corrido, tenía 10 kilos de más, sufría un poco de asma, se me hizo muy difícil y me dije que no corría más”.

Sin embargo ese mismo año “fui corriendo carreras de 10 K. Por ese entonces no tenía entrenador, ni una guía que me orientara y de a poco me fui metiendo cada vez más”. Como suele ocurrir en esos encuentros de verdaderos apasionados, “fui conociendo gente, así conocí a un gran corredor, muy destacado, Richard Sosa, que no sólo corre sino que es además muy buen entrenador, lo conocí en una carrera en 2017”.

Lía explicó que “hasta ese entonces yo integraba el grupo Nueva Helvecia Corre, que éramos todos aficionados y tenía un entrenamiento de dos veces por semana de manera grupal, pero en 2017 hubo una carrera acá en San José, en Ituzaingó, eran 30K por el campo, que fue mi primera carrera un poco más larga. Quedé 2ª ese día y Richard Sosa fue 1º, así que cuando lo fui a saludar charlamos y me dijo que era entrenador; ahí cruzamos los contactos para ver si podía empezar a entrenar más en serio”.

ENTRENADOR| Lía no tenía en 2017 la menor idea de lo que le esperaba un tiempo después. “Desde ese entonces comencé a entrenar con él, es un entrenamiento muy exigente que en principio creí que no lo iba a poder hacer, porque significó pasar de entrenar dos veces por semana a hacerlo todos los días, pero poco a poco el cuerpo se fue acostumbrando”, contó.

Su entrenador tenía experiencia y, dijo, “marcó un proceso lento de menos a más, acumulando kilómetros con entrenamientos variados de un día a otro, entrenaba la velocidad, la resistencia física en una lucha constante contra la cabeza por el tema de controlar el cansancio; en verano si hay calor, en invierno si hay frío, eso a veces psicológicamente pesa mucho, pero con disciplina y recordando siempre los objetivos que una se propone se puede”.

Y precisamente el entrenador le propuso metas, objetivos. “Richard me propuso correr el Campeonato Nacional y en 2018 se iba a hacer el primer Sudamericano acá en Uruguay. Fue en Lavalleja donde habría que correr 15K el primer día y 42 al siguiente, así que tener esa chance de participar en una prueba sudamericana era un estímulo para entrenar muy duro”.

Asumir desafíos tiene costos más allá de lo físico. Lía debía entrenar en terrenos con pendientes importantes y no existen grandes elevaciones en la zona de Ecilda Paullier, así que “debí gastar de mi bolsillo para ir a entrenar al Cerro de Montevideo que era lo más cercano que había. Los domingos trataba de hacer 30 kilómetros, yo trabajaba en el campo, entonces el único día que podía ir era los domingos, utilizando mi día libre, al otro día iba a trabajar, uno se lo propone como meta y debe darlo todo para alcanzarla”. Eso parece ser una buena idea del concepto de pasión por algo.

RESULTADOS| En el Campeonato Nacional de 2018 Lía De León logró “el primer puesto en Damas en los 15K y clasifiqué para el Sudamericano de Lavalleja”, dijo la corredora con legítimo orgullo. A ese campeonato “vinieron corredores de Argentina, Perú, Venezuela, Colombia; todos con una gran preparación y experiencia en grandes pendientes con un gran nivel. Yo estaba muy nerviosa, era la primera vez que enfrentaba algo tan grande pero al mismo tiempo eso mismo me generaba una enorme motivación”.

En ese su primer Sudamericano, también era la primera vez que se realizaba en nuestro país una prueba sudamericana de Trail. Lía obtuvo la medalla de plata en Damas en 15K y “mi entrenador fue medalla de oro. En Damas la ganadora fue una corredora peruana”.

En 2019 Lía volvió a ganar el Campeonato Nacional, que clasificaba para el Sudamericano y el Mundial de Portugal. Ese fue otro objetivo que su entrenador le fijó como motivador para su preparación. “Ganar el campeonato y clasificar al Mundial de Portugal, sólo había un cupo para damas y uno para hombres, fue un enorme desafío cumplido”, dijo.

Con tremenda meta como es un Mundial por delante Lía debió acordar en su trabajo “para ir a entrenar a Montevideo dos veces por semana porque en Portugal tendría una carrera de 44 kilómetros y necesitaba mejorar el nivel para tener el mejor desempeño posible. Fue un enorme sacrificio pero no me arrepiento de nada porque valió la pena”.

Al sacrificio físico se sumó “el no poder salir durante meses porque había que acostarse temprano para arrancar al otro día, tenía que entrenar, además trabajar, ese esfuerzo me pone muy orgullosa porque estaba dando todo por mi país”.

El Campeonato Mundial de Portugal era en el mes de junio de 2019. “Nosotros nos fuimos 15 días antes para lograr un poco de adaptación, tuvimos la oportunidad de conocer atletas enormes de todo el mundo, de alto rendimiento y dentro del top del deporte, de nivel profesional, poder conversar con ellos fue maravilloso”, cuenta Lía De León.

En el Mundial participaban 56 países, en la categoría Damas corrían un total de 185 corredoras. “Logré el puesto 60, fue una experiencia única, estar desayunando y ver a corredores que había visto sólo en televisión”, dijo la atleta y agregó que “en cuanto a la distancia de 44K era mi primera vez, en el sudamericano corrí 15 un día y 42 el siguiente. Es muy duro porque sobre todo en lugares de sierras o montañas. Se requiere mucha resistencia y esfuerzo, aparecen piedras, ramas, me caí varias veces en Portugal, pero en esto hay que levantarse y seguir corriendo”. Lía empleó un tiempo de cinco horas y cinco minutos para cubrir los 44 kilómetros. Hay que recordar que era su primera experiencia en una carrera de esa distancia.

En noviembre del mismo año (2019), se disputaba otro Campeonato Mundial en Villa La Angostura, Argentina. “Ahí como era más cerca fuimos tres mujeres y tres hombres, también pudimos ir 15 días antes para entrenar y adaptarnos porque había nieve cuando llegamos, también fue una gran alegría representar a Uruguay”, cuenta.

Pero como suele pasar, a veces ocurren hechos que cambian lo que se había preparado. “Yo iba preparada para correr directamente los 42K, pero un día antes me avisaron que tenía que correr 15 Kel día antes, eso me desacomodó un poco porque no es lo mismo una distancia que otra, se debe preparar para correr distinto cada una, si hubiera sabido antes habría entrenado de otra manera”, explicó.

Con un tiempo de 4 horas y 47 minutos Lía se ubicó entre las diez mejores sudamericanas (7ª), y un promedio algo mejor al que marcara en Portugal.

Durante 2020 Lía sólo pudo participar de una competencia en Córdoba, no oficial, junto “a un grupo que se llama Atletas del Interior con el que siempre estamos viendo dónde hay competencias para ir a medirnos en niveles de más exigencia y como nos salía bastante barato pusimos entre todos para combustible y hospedaje. Una compañera puso su camioneta y nos fuimos a Córdoba a una carrera de 35K en montaña, ahí salí tercera”.

POR EL RÉCORD| Ahora el desafío es también enorme, Lía se prepara para participar de una nueva edición de las 48 Horas Uruguay es Ultra, “Gran Premio Mirita Hernández”, que se disputará en la pista “Darwin Piñeyrúa” (Velódromo Municipal), entre el 18 y el 20 de junio. La prueba estaba prevista para abril, luego para mayo y finalmente se estableció en esos días esperando una evolución favorable de los casos de COVID – 19.

Lía tiene ahora una nueva meta en su cabeza: batir el Récord Nacional de las 12 horas. “Mi entrenador me dijo que hay que mantener un promedio lento pero demanda mucha resistencia. La meta es hacer entre 120 y 124 kilómetros en 12 horas”, dijo. El récord está en 124 kilómetros, “en el entrenamiento trato de hacer 130 kilómetros por semana”, dijo la atleta y agregó que “voy con el objetivo de quebrar el Récord Nacional que está en 124 kilómetros en las 12 horas. Me propongo lograrlo, así sea por 500 metros me alcanza”.

No se puede dudar que la ecildense dejará, una vez más, el alma en la pista. Está entrenando sacrificadamente para lograr su meta, actualmente Lía está desocupada. Hace changas, cuando surge alguna, es soltera y eso le permite dedicarle más tiempo al entrenamiento, pero se siente cuando hay que comprar equipamiento, calzado, indumentaria deportiva o gastar en traslados y mantener una dieta adecuada al enorme esfuerzo que el deporte le impone. Es una enorme atleta, que quizás merezca que algún sponsor haga un pequeño aporte para facilitarle al menos lo material, que no es poco.

Por Jorge Gambetta.