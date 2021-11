La visión del técnico Andrés Munsch sobre el partido ganado por Campana ante el equipo de Nacional de San José

El entrenador de Campana Andrés Munsch habló el lunes con La Semana sobre el partido ante Nacional que los tricolores de Libertad ganaron por 4 a 0 y dijo que “creo que la semana fue buena, con lo del miércoles ante Río Negro y lo del sábado. Vamos avanzando y mejorando algunas cosas que queremos ir trabajando. El miércoles nos faltó contundencia de acuerdo a las situaciones que generamos. El sábado estuvimos más tranquilos en el último pase y la definición y eso explica la victoria ante Nacional”.

Munsch agregó que está “muy satisfecho por el funcionamiento del equipo. Fuimos intensos en los dos partidos, tuvimos buena circulación del balón, pudimos presionar en las zonas que queríamos hacerlo, quitándole espacios a los rivales”.

Explicó que “el sábado además tuvimos más calma en la zona de volantes y en el cambio de velocidad del ataque, eso nos permitió encontrar espacios más claros y llegar mejor que el miércoles al arco rival”.

Para el entrenador la gran diferencia entre el partido del miércoles y el del sábado estuvo en no confundir velocidad con apuro. “Nosotros habíamos enfatizado en la intensidad, darle más dinámica y puntualizamos mucho sobre controlar la ansiedad en todas las líneas. En la interacción entre líneas, que era un punto débil que habíamos visto ya ante Los Cardenales y San Lorenzo, nos costaba encontrar la línea de pase entre una línea y otra, cuando llegábamos a tres cuartos en zona de definición quedábamos demasiado apretados contra la línea defensiva rival. La semana pasada intentamos trabajar mucho en eso”.

Sobre la seria posibilidad de contar con dos semanas antes del partido con Universal, Munsch dijo que “esperamos lo que se resuelva esta noche en la Liga, pero todo tiempo de más que tengamos para trabajar nos viene muy bien para seguir corrigiendo cosas en las que todavía tenemos mucho para lograr”.

El entrenador advirtió sin embargo que “ese tiempo va a comprimir luego lo que es la fase de Play Off porque si la última fecha se juega el 12 nos van a quedar una semana y media o dos para definir los Play Off”.

Sobre la ausencia de Cristian Rodino para el próximo partido el entrenador dijo que “sin dudas es un jugador que tiene muchos años en la función y entiende lo que estamos pidiendo. Es un jugador más que consolidado, por su velocidad y su lectura táctica nos permite oxigenar la salida, sin dudas lo vamos a sentir, pero él y el resto de los muchachos tienen sus relevos en el plantel para cubrir la posición con buen nivel y con una buena lectura de lo que planteamos”.

Respecto al sustituto que maneja para esa función en el lateral derecho Muns

ch dijo que “naturalmente por la posición y la función Jonás De León es quien está más cerca de poder ocupar ese puesto. Ha tenido algunos minutos en Primera, jugó un gran partido ante Liverpool en Canelones por la Copa. Es un chiquilín que lo conozco de las Formativas y viene haciendo un gran trabajo, así que seguramente sea considerado para el partido ante Universal”.

Sobre la definición de los Play Off que podría hacer cruzarse a Campana con Central o Río Negro que podrían terminar esta fase en la séptima posición, Munch dijo que “es muy particular la forma de definir, que permite que equipos como Central o Río Negro, que son dos de los cuatro semifinalistas del interior, estén en posiciones que no son habituales para esos planteles. Lógicamente se debe a que priorizaron su participación en la Copa, nuestro rival puede ser uno de ellos, puede ser San Lorenzo, todos equipos de gran nivel. Nosotros debemos prepararnos para enfrentar a cualquier rival en las mejores condiciones, será una etapa complicada, trabajaremos en función del rival que corresponda, confiamos mucho en lo que podemos hacer nosotros, logramos quedar en los dos primeros puestos, eso nos da cierta ventaja para jugar en Play Off como locales, siempre es importante para sentirnos cómodos en nuestra casa”.

Imágenes Sebastián Parentelli

Por Jorge Gambetta.