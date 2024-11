La selección femenina de la liga de Ecilda ante un gran desafío en torneo de OFI

Entre el viernes 29 de noviembre y el domingo 1 de diciembre se disputará en todo el país la primera fase de la primera Copa Nacional de Selecciones de Fútbol Femenino en la categoría Absoluta (Mayores). Con poco tiempo de entrenamiento, las dos ligas del departamento de San José participarán de esta instancia que puede calificarse como histórica para el fútbol femenino del interior, ya que hasta ahora la actividad de OFI en la rama femenina abarcaba solamente a clubes.

Las representaciones de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier y de la Liga Mayor, integrarán la serie junto a Florida Capital. El formato del torneo establece para la primera fase seis sedes fijas, cuatro de tres equipos y dos de cuatro equipos.

ECILDA | La sede fija se desarrollará en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida y el detalle del triangular establece que comenzará el viernes 29 cuando a las 20 y 30 horas se enfrenten Florida y Ecilda Paullier; el sábado 30 de noviembre jugarán las dos selecciones josefinas; San José y Ecilda se enfrentarán desde las 20 y 30 y finalmente el domingo 1º de diciembre a las 20 horas, Florida oficiará de local ante San José Capital.

A la segunda fase del torneo, clasifican los seis primeros puestos y los dos mejores segundos. Para la selección de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier, la serie supone un durísimo desafío ya que las selecciones de Florida y San José tienen su base en equipos que llevan años de trayectoria en torneos nacionales, habiendo llegado a definiciones del fútbol femenino del interior a nivel de clubes.

AMISTOSO | El pasado jueves 21 en el Casto Martínez Laguarda, las selecciones de San José y Ecilda Paullier jugaron un encuentro amistoso que resultó en una abundante goleada del Sector Capital.

Robert Sepergo fue designado hace aproximadamente un mes para asumir funciones como responsable técnico de la selección ecildense y explicó a este medio que “ya me había pasado cuando me designaron en la Sub 18 en momentos que ni siquiera había formativas en la liga, habían dos o tres clubes. Fue una experiencia terrible y ahora lo tomamos también como una experiencia y somos totalmente conscientes que hay años luz de diferencia con los dos rivales”.

El entrenador expresó que “hay pocos equipos en la liga y nuestros rivales tienen mucho más rodaje, nosotros tenemos pocos partidos, jugamos un experimental con equipos de Colonia y vimos también que estamos lejos de un nivel competitivo”.

Sobre el amistoso ante San José Sepergo dijo que “yo quedé contento porque tenemos algunas jugadoras de 14 años y jugaron ante jugadoras mayores que tienen mucha experiencia. Acá no tenemos un femenino infantil y hay muy pocos equipos que tienen categorías del baby mixto y formativas; la mayoría de estas chicas juegan en alguna placita con amigas, estamos en pañales en el femenino”.

“Si se sigue trabajando quizás en cuatro o cinco años podemos mejorar un poco”, opinó el técnico ecildense.

El entrenador agregó que “tanto las chiquilinas como el Cuerpo Técnico tomamos esto como una experiencia que hay que aprovechar y no menos importante señalar que es un plantel histórico porque es la primera vez que se convoca a una selección femenina, se trata de disfrutar más allá de los resultados”.

ENTRENAMIENTO | El equipo de Ecilda Paullier tuvo dos movimientos la pasada semana, el lunes y el amistoso del jueves. Durante la presente semana se piensa también entrenar lunes y jueves, siempre y cuando el clima lo permite.

La selección viajará el próximo viernes para su debut ante Florida, retorna en la noche y vuelve a viajar el sábado 30 para medirse ante su similar de San José.

Sepergo, que también es el entrenador del femenino de Independiente de Puntas de Valdez, finalizó diciendo que “esto es un proceso y las chicas deben estar abiertas al aprendizaje y la experiencia. Ninguna quiere perder, pero es parte del proceso y los resultados podrán empezar a mejorar a lo largo del tiempo, nada se consigue de un día para otro”.

“El torneo de la liga estuvo casi dos meses parado y somos cuatro equipos y sin competencia no hay aprendizaje, confiamos que en el futuro se sumen otros cuadros”.

En el amistoso ante la selección de San José Robert Sepergo alineó su oncena titular con Manuela Bentancor, Sofía Tort, Cecilia Reyes, Romina Porley, Luz González, Lucía Scaglia, Victoria Soria, Camila López, Nadia Machado, Belén Aguiar y Valentina Crosce.

Por Jorge Gambetta.