La Scudería Riguetti logró la segunda ubicación en las «1000 Millas» que se disputó el fin de semana

Se disputó una de las pruebas “largas” del automovilismo de regularidad para autos históricos: las 1000 Millas partió el jueves desde Montevideo con rumbo a Salto y desde el centro en Termas del Arapey recorrió casi 1800 kilómetros por rutas y caminos de Salto y Artigas.

Federico Riguetti, copiloto de su padre Emilio, a bordo del ya clásico Ford Cortina 1976 dijo que “la primera etapa fue desde Montevideo a Salto. Fue muy larga, en la que no tuvimos paradas ni siquiera para almorzar, comíamos algo en los tramos de enlace mientras manejábamos porque no había previsto ningún tiempo para el almuerzo”.

DURíSIMA | Sobre la competencia, Riguetti dijo que “esas etapas de mucha distancia tienen la particularidad que los tramos controlados, que es donde sucede la competencia, que habitualmente son de 20 a 25 kilómetros, en esa etapa eran de 60 kilómetros y eso obliga a mantener la concentración durante más tiempo”.

El copiloto explicó que “fue tan larga que aunque nunca se corre de noche terminamos haciendo los últimos dos PC de noche, y eso complica mucho más, porque es más difícil ver las referencias del camino, que puede ser un mojón, que durante el día se ven de lejos. En esa primera etapa salimos segundos, con un buen margen de tiempo sobre los terceros, unas 50 centésimas de segundo, que en esto es un buen margen”.

En la segunda jornada “tuvimos una etapa más corta y anduvimos bien pero los otros anduvieron mejor y ese día quedamos cuartos, y las posiciones se entreveraron, el que iba primero quedó primero lejos, sacó distancia, pero entre el segundo y el cuarto puesto habían 15 o 17 centésimas, que no es nada”.

Riguetti dijo que “de la etapa 2 a la 3 también quedamos todos muy entreverados, nosotros salimos de nuevo segundos el tercer día y quedamos segundos en la General pero creo que a 12 centésimas del tercero y 8 o 9 centésimas más atrás estaba el cuarto”.

Finalmente llegó el último día de la prueba, el recorrido pasaba por Tomás Gomensoro y por Pueblo Belén, partiendo y regresando al Hotel Altos del Arapey. “En la última etapa sabíamos que el que estaba en el primer puesto, si no le pasaba nada, iba a mantener su posición, porque tenía 3 o 4 segundos de ventaja que es un montón, pero cualquiera de los otros tres autos podían entrar segundo, tercero o cuarto, estaba muy peleado”, dijo Riguetti que agregó que “hicimos todo lo mejor posible pero no sabíamos cómo lo estaban haciendo los demás. Teníamos muchas ganas de estar en el podio, si bien una vez ganamos una etapa del 19 Capitales nunca habíamos subido a un podio de una competencia entera, eso le agrega un poco de presión”.

CAMARADERÍA | Riguetti destacó que “algo muy interesante de estas competencias es la camaradería que se genera. El copiloto del auto que salió tercero es alguien que a mí me ha enseñado un montón de cosas, cuando recién arrancamos un día en un grupo de WhatsApp pedí ayuda porque no le estaba embocando a varias cosas y el tipo me dijo que fuera, nos sentamos un rato a conversar y me pasó un montón de información, de trucos y cosas que yo tardé mucho en entender” y agregó que “ayer estábamos peleando el segundo puesto con él y le hice una consulta y me enseñó todo sin importarle que con esa información yo le podía ganar y cuando recibimos el premio se le veía realmente contento”.

En cuanto al funcionamiento del auto, Riguetti dijo que “largamos con ciertas dudas porque el motor tenía un ruido bastante extraño. Se fue acentuando y en el segundo día ya era algo preocupante y nos ayudó otro competidor que fue mecánico en algún momento de su vida y junto a un mecánico del Automóvil Club lo emparejaron y regularon un poco y pudimos terminar la carrera”.

Finalmente Riguetti dijo que “creo que el hecho de que antes de salir para Libertad durante el desayuno en Arapey todos vinieran a saludarnos y felicitarnos es en cierta forma un reconocimiento a la forma de ser de mi padre”.

Por Jorge Gambetta.