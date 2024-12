La Liga Maragata de Vóley acelera la actividad al final del año

La Liga Maragata de Vóleibol viene acelerando las fechas de la fase regular para determinar los equipos que pasarán a las semifinales y finales de la temporada 2024.

JUVENILES| En las categorías Juveniles Femeninas, la fecha 16 se completó el jueves 28 con tres partidos entre equipos libertenses disputados en el Gimnasio San Isidro. Ese día en la categoría Sub 13 Campana se impuso 2 – 0 a DTP con parciales 25/21 y 26/24, a segunda hora en Sub 18 DTP venció 2 – 1 a San José (25/17, 20/25 y 15/11) y a tercera hora en la misma categoría DTP le ganó a Campana A en dos sets 25/14 y 25/19.

El sábado 30 de noviembre la actividad se concentró desde la mañana en el Gimnasio de Río Negro para el comienzo de la fecha 17. A primera hora, por la categoría Sub 18 San José le ganó 2 a 0 a Campana B (25/20 y 25/14); por su parte Juventud de Colonia le ganó 2 – 0 a San José (25/20 y 25/13), y Juventud de Colonia le ganó 2 – 1 a Campana B (25/13, 19/25 y 15/11).

Las colonienses siguieron con su racha de victorias en Sub 18, también le ganaron 2 – 0 a Río Negro (25/14 y 25/22) y además a ACJ 2 a 1 (22/25, 25/22 y 15/13). Quedó pendiente para el jueves 5 de diciembre el partido entre Campana A y Puntas de Valdez.

Por la categoría Sub 13 el sábado 30 Campana perdió 1 – 2 ante San José con parciales 255/15, 17/25 y 9/15; San José también se impuso a DTP 2 – 1 (25/16, 10/25 y 15/9) y por último Campana perdió 0 – 2 ante DTP con dos parciales de 14/25.

POSICIONES| Hasta el momento las tablas de posiciones remitidas por la liga indican que en la categoría Sub 13 el líder es Colonia Rowing con 12 puntos, en la segunda posición con 8 unidades llega San José, DTP tiene 7 unidades y Campana 6.

En la categoría Sub 15 no hubo actividad y las posiciones indican que lidera Colonia Rowing con 30 puntos, Estudiantes El Colla B 26, Campana B 25, San José 21, Campana A y Estudiantes El Colla A 20, DTP 19, Puntas de Valdez 17 y Progreso 4 unidades.

En Sub 18 finalmente hasta el momento lideran las libertenses de DTP con 33 unidades, Juventud de Colonia 32, Puntas de Valdez y Santa Volley A tienen 31, Santa Voley B y ACJ 26, San José 22, Campana A y Campana B 21 y Río Negro 18 puntos.

Lamentablemente al cierre de esta edición no habíamos recibido los resultados y posiciones de las categorías mayores que jugaron el domingo 1° de diciembre en el Gimnasio Argos de San José de Mayo. Los partidos que estaban fijados eran en la rama femenina Canelones vs. DTP, Canelones vs. Unión Cardona, ACJ vs. Las Vetes, Canelones vs. Puntas de Valdez, Las Vetes vs. Unión Cardona y Puntas de Valdez vs. Unión Cardona.

En la rama masculina los partidos establecidos eran San Pedro vs. Central, Central vs. Santa Voley, Santa Voley vs. San Pedro, Sudamérica vs. San Pedro y Unión Atlética Florida vs. Sudamérica.

Por Jorge Gambetta.