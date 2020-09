La Liga Departamental de Básquetbol 2020 comienza esta noche en Libertad

Esta noche a partir de las 21 horas en el Gimnasio San Isidro, Juventud Unida recibirá a Unión Ciclista Maragata dando comienzo así al campeonato de la Liga de Básquetbol de San José 2020.

La fecha se complementa el sábado en el Gimnasio Argos, donde se enfrentarán desde las 19 horas C.S. Playa Pascual y San Lorenzo y en el mismo escenario a las 21 lo harán ACJ San José y Basilón, el campeón de la temporada 2019.

Lamentablemente el protocolo de seguridad sanitaria impide por el momento el acceso de público.

El pasado jueves en la Casa de los Deportes de San José se realizó el lanzamiento de la temporada y quedó confirmado el fixture del campeonato de Primera División que contará con la participación de los mismos siete equipos del año anterior. También se confirmó que habrá actividad en divisiones formativas, en octubre y noviembre se estarán jugando sendos torneos en Sub 15 y Sub 18 según explicó Pablo Cetti.

COMPROMISO | El dirigente destacó que “hay un compromiso de los equipos de mejorar respecto al año anterior, por lo que me parece que el campeonato va a ser más competitivo y más parejo”.

Agregó que “fue sorteado el fixture que determinó que el campeonato esté comenzando en Libertad, en el Gimnasio San Isidro donde oficiará de local Juventud Unida ante Unión Ciclista”.

En otro sentido Cetti explicó que para la disputa de la segunda fecha “sería el siguiente viernes y sábado, 25 y 26, pero estamos supeditados a una consulta que formularemos sobre los eventuales impedimentos normativos que pudieran existir por la celebración de las elecciones departamentales el día domingo 27” y agregó que “aunque no habrá público y tampoco venta de alcohol, además no se requiere guardia policial, pensamos que podría autorizarse que se juegue viernes y sábado, pero no está confirmado”.

EDAD | Si la segunda fecha no fuera diferida, “estaríamos terminando la primera fase de todos contra todos el 30 y 31 de octubre, como para comenzar la semana siguiente con los Play Offs”, dijo Cetti que confirmó que “establecimos una edad límite para jugar el campeonato que será de 45 años, porque el año pasado pudimos ver gente muy veterana, que dio sin dudas una mano enorme, pero eso también estaba limitando el crecimiento de toda una generación de jugadores jóvenes”.

Con la misma finalidad de posibilitar el recambio generacional de los planteles del departamento y el desarrollo del deporte el dirigente adelantó que “ya establecimos el compromiso de que en 2021 el límite de edad sea de 40 años y a esa gente intentaremos brindarle la oportunidad de disputar algún campeonato en una categoría Senior como para que puedan jugar, pero el año pasado vimos a gente de 50 y pico de años jugando ante chiquilines de 17, lo que es una diferencia muy grande”.

Cetti agregó que “si pretendemos que el deporte se desarrolle tenemos que darle la oportunidad y generarle espacio a los jugadores nuevos, más allá del aporte innegable que puedan haber hecho los más veteranos”.

Luego comentó que “tenemos planificado jugar en octubre un campeonato Sub 15 y otro Sub 18 para noviembre, eso nos permite, dentro de un año tan atípico, lograr parte de los objetivos que nos habíamos planteado a principios del año, es bastante menos de lo que entonces pensábamos, pero son tres actividades importantes, tenemos cuatro equipos que ya están trabajando en básquetbol femenino, que tal vez también hagamos algo y nos quedaría para 2021 los cursos de entrenadores y de árbitros que es una gran carencia que tenemos”.

Según expresó Pablo Cetti los equipos aceptaron utilizar la opción de “reforzarse con un jugador foráneo por equipo, también aceptaron la posibilidad de reforzarse para los Play Offs con un jugador más de los equipos que no clasifiquen, pero no podrán elegir a los foráneos, porque contar con dos jugadores foráneos podría ser muy determinante en algunos casos”.

PRODUCTO | Otro tema que preocupa a la Liga es “cuidar la calidad de los espectáculos”. Cetti dijo que “el año pasado vimos algunos detalles, mínimos si se quiere, pero de pronto algún jugador usaba un pantalón de otro color al de su equipo, vimos también utilizar una camiseta dada vuelta por falta de indumentaria, por eso este año le dimos potestades a los árbitros para que directamente, quien no tenga su indumentaria igual al resto de sus compañeros, que no pueda ingresar a la cancha”.

Son medidas que pueden parecer detalles menores, sin embargo “no es sólo mejorar en lo deportivo, tenemos un producto y tenemos que lograr la mejor calidad” dijo Cetti y a modo de ejemplo agregó que “hicimos un acuerdo con CLDTV de Libertad para que si así lo desean puedan transmitir en vivo o en diferido los partidos que juegue Juventud Unida en el Gimnasio San Isidro, de igual modo se arregló con uno de los cables de San José para transmitir en directo los partidos de los sábados a la hora 21, ha sido un año muy especial para lograr sponsors, pero estamos tratando de mejorar desde todo punto de vista para mejorar el producto, la organización, la estética, este es el segundo mayor deporte del país”.

Respecto a las categorías formativas Cetti dijo que “no es exigencia presentar las dos categorías, al igual que el año pasado es opcional, cada institución puede decidir libremente en qué categoría participar”.

El Fixture del básquetbol

Las siete fechas del campeonato se disputarán viernes y sábados, un partido los viernes a las 21:00 y los sábados, en un mismo gimnasio, doble jornada a las 19:00 y 21:00 horas.

Viernes 18: Gimnasio San Isidro, Juventud Unida vs. Unión Ciclista Maragata

Sábado 19: Gimnasio Argos, a 1ra hora C.S. Playa Pasual vs. San Lorenzo; a 2da hora ACJ San José vs. Basilón, libre: Bantiken

Segunda Fecha: Basilón vs. San Lorenzo; ACJ San José vs. Bantiken; C.S. Playa Pascual vs. UCM; libre: Juventud Unida

Tercera Fecha: Basilón vs. C.S. Playa Pascual; ACJ San José vs. Juventud Unida; San Lorenzo vs. Bantiken; libre: UCM

Cuarta Fecha: Basilón vs. UCM; ACJ San José vs. San Lorenzo; Juventud Unida vs. Bantiken; libre C.S. Playa Pascual

Quinta Fecha: Basilón vs. Juventud Unida; ACJ San José vs. C.S. Playa Pascual; UCM vs. Bantiken; libre: San Lorenzo

Sexta Fecha: Basilón vs. Bantiken; San Lorenzo vs. UCM; Playa Pascual vs. Juventud Unida; libre: ACJ

Séptima Fecha: ACJ vs. UCM; San Lorenzo vs. Juventud Unida; Playa Pascual vs. Bantiken; libre: Basilón

En Play Offs (semifinales) jugarán 1º vs 4º y 2º vs 3º en régimen de mejor de tres con ventaja deportiva para 1º y 2º.

Escribe: Jorge Gambetta