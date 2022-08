Liga de Básquetbol realizó el lanzamiento de la temporada 2022; comienza el domingo 21

El pasado jueves en el Espacio Cultural de San José de Mayo se realizó el lanzamiento de la Temporada 2022 de la Liga Departamental de Básquetbol de San José. El torneo principal de la categoría Mayores llevará el nombre de “Genaro Silvera” y estará comenzando el próximo domingo 21 de agosto.

Estarán en disputa los torneos “Ariel Ausán” para la categoría U19, “Wilson Nessi” en U17, “Pablo Daguerre” en U15, “Maximiliano Lacava” para la categoría U13 y finalmente “Juan Carlos Cordatti” en la categoría Mini.

Con ocho equipos en competencia, la categoría Mayores tendrá una fase regular de siete fechas que siguiendo el orden de la tabla de posiciones, determinará los cruces en los Play Off que llevarán a la final.

En esta fase clasificatoria, se enfrentarán 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Para ganar la llave se requieren dos victorias; los equipos mejor ubicados en la tabla tendrán ventaja deportiva en las llaves respectivas, por lo que comienzan ganando 1 a 0 y con sólo una victoria en cancha estarán pasando a semifinales.

En esta etapa semifinal y en la final no habrá ventaja deportiva y se requieren dos victorias para clasificar o quedarse con el título según corresponda.

FIXTURE | Los ocho equipos participantes en el torneo principal de la Liga serán Playa Pascual, San Lorenzo, Río Negro, Juventud Unida, Universal, Unión Ciclista Maragata (UCM), Central y Campana. El Fixture completo es el que sigue:

Fecha 1

Playa Pascual vs. San Lorenzo

Río Negro vs. Juventud Unida

Universal vs. UCM

Central vs. Campana

Fecha 2

UCM vs. San Lorenzo

Río Negro vs. Campana

Universal vs. Juventud Unida

Central vs. Playa Pascual

Fecha 3

UCM vs. Playa Pascual

Juventud Unida vs. San Lorenzo

Universal vs. Campana

Central vs. Río Negro

Fecha 4

Juventud Unida vs. Playa Pascual

Campana vs. San Lorenzo

Universal vs. Río Negro

Central vs. UCM

Fecha 5

Juventud Unida vs. UCM

Campana vs. Playa Pascual

Río Negro vs. San Lorenzo

Central vs. Universal

Fecha 6

Campana vs. UCM

Río Negro vs. Playa Pascual

Universal vs. San Lorenzo

Central vs. Juventud Unida

Fecha 7

Campana vs. Juventud Unida

Río Negro vs. UCM

Universal vs. Playa Pascual

Central vs. San Lorenzo

Por Jorge Gambetta.