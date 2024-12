La libertense Graciana Etchemendy, se afianza como promesa del tenis uruguayo

Repetidamente hemos hecho referencia desde estas páginas a las muy buenas actuaciones de tenistas juveniles que surgen de la Academia Tubá que dirige el Instructor Marcelo Colina. Recientemente informamos de la culminación de los campeonatos nacionales de Sub 12, Sub 14 y Sub 16 que se desarrolló en el Club de Remeros de Salto con la participación de los ocho mejores de cada categoría en el ranking nacional y que significó que varios de los pupilos de Colina, estuvieran en los podios entre los y las mejores exponentes del tenis uruguayo a nivel juvenil.

Había pendiente una charla con Graciana Etchemendy Oteguy, una joven de 14 años cuyo desarrollo deportivo está ubicándola en el primer lugar del ranking en su categoría y en el tercero en la categoría Sub 16, habiendo tenido también a lo largo de este 2024 muy buenas actuaciones a nivel sudamericano en ambas categorías.

EXPERIENCIA| La tenista ha tenido un año intenso en el que ha debido coordinar sus estudios con sus entrenamientos y competencias, sin embargo con mucha firmeza dijo que ha sido un año “de mucha experiencia para mí, he ido a varios países y ha sido todo muy lindo”.

Como en cualquier orden de la vida la experiencia es un gran valor en los procesos y en el deporte se busca siempre medirse con los mejores y nada como competir a nivel internacional. Al respecto, Etchemendy explicó que este año “el primer viaje fue a Brasil, a una Copa Cosat (Confederación Sud Americana de Tenis), que fue a nivel sudamericano pero con competencias individuales, después estuve en Bolivia, en el Sudamericano Sub 14. En este caso la competencia era en grupos”.

En otros compromisos internacionales, la tenista también viajó “al Sudamericano Sub 16 en Lima, Perú, y además participé en la Gira Sudamericana Cosat que comenzó en Punta del Este, siguió en Argentina y culminó en Chile”.

Para Graciana estas competencias le brindan la oportunidad de medirse ante las mejores jugadoras del continente donde “encontré un muy buen nivel de jugadoras y me gustó mucho jugar con ellas, aprendí mucho, tanto en el juego como también mirando porque cuando no estaba en la cancha estuve en la platea viendo los partidos”.

ENTRENAMIENTO| Claro que para acceder a esos niveles de competencia el entrenamiento es básico y la joven tenista libertense lo tiene bien asumido y con mucho entusiasmo. “Nosotros entrenamos toda la semana dos horas diarias y además hago físico, Marcelo Colina es el entrenador de tenis y aparte voy a un gimnasio a hacer físico. Ese es el régimen de entrenamiento, con las dos horas diarias y a veces más”.

Eso la ocupa de lunes a viernes pero “los fines de semana la mayoría participábamos de torneos dentro de Uruguay” o los viajes necesarios al exterior.

Pero Graciana Etchemendy también ocupa su agenda con los estudios secundarios y en ese sentido explicó que “todos los días al llegar de las prácticas me ponía a hacer deberes y estudiar, pero por suerte me fue muy bien” y reafirmó sus dichos diciendo que “este año pasé a cuarto”.

Pero, ¿cómo se logra mantener al día los estudios cuando se debe viajar por varios días al exterior? La joven jugadora lo explicó con total naturalidad: “cuando viajaba a otros países recibía y mandaba los trabajos por el celular, así de simple”, dijo.

FAMILIA| Pero el desarrollo de una carrera deportiva y al mismo tiempo sostener su nivel educativo formal requiere de un apoyo imprescindible: “mi familia me apoya mucho permanentemente, cada vez que hay un torneo siempre van conmigo, nunca me dejan sola, siempre están junto a la cancha alentando”, contó.

Culminando la actividad de 2024, Graciana ya piensa en lo que viene para el 2025. “el año próximo espero clasificar al Sudamericano Sub 16 que todavía no tiene fecha ni sede definida” y explicó que “la clasificación es por el ranking nacional y el número 1 siempre tiene mayor cobertura de la Federación; ya en el 2 o el 3 el costo se lo debe cubrir cada jugadora”.

Y a propósito del Ranking Nacional Graciana Etchemendi este año terminó como la raqueta femenina número 1 en Sub 14 y número 3 en Sub 16.

En las edades juveniles, cada año de edad implica no sólo mayor experiencia sino a veces también más desarrollo físico, más fuerza. La jugadora explicó su proceso: “hace algunos años cuando empezaba a competir con categorías más grandes me ganaban en dos sets, pero ahora son partidos más parejos, me está yendo mejor”, dijo añadiendo que valora el aprendizaje y la experiencia por sobre los resultados.

Obviamente, además del deporte y los estudios, Graciana es una adolescente y también allí se ha visto forzada a optar entre un torneo o una salida con sus pares. “Me he perdido de ir a algunos cumpleaños, pero me gusta mucho lo que hago, lo que si me afectó fue que tuve que cambiar del liceo al colegio porque no me coincidían los horarios, entonces el año pasado tuve que cambiar, eso lo sentí porque dejé algunos compañeros y amigos”.

Finalmente esta jovencita que maneja muy bien su raqueta empuñada por su mano izquierda alentó a chicos y chicas que “si realmente les gusta el tenis les sugiero que hagan el esfuerzo para participar en la mayor cantidad de torneos posible, porque van a lograr una gran experiencia y les empezará a ir cada día mejor y cada vez les va a gustar más”.

Imagen cedida.

Por Jorge Gambetta.