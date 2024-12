Kevin Torena, su presente en River, la lesión y su decisión de jugar en la selección de San José

Parecía que iba a aceptar jugar la Copa Nacional de Selecciones con Ecilda Paullier, pero el futbolista Kevin Torena finalmente decidió aceptar la designación de Heber Noya para sumarse al plantel del Sector Capital.

El factor determinante para esa decisión fue el vínculo que ha generado Kevin Torena con el entrenador de River Plate y de la selección de San José y las gestiones tanto de Noya como de otros dirigentes para acortar los tiempos de la cirugía de meniscos que el futbolista tenía prevista desde hace un tiempo para solucionar problemas que le impedían jugar al 100% de sus posibilidades.

RECUPERACIÓN| El muy buen futbolista explicó que después de la cirugía que se le practicó el pasado viernes 29 de noviembre “estoy muy bien, deseando sacarme los puntos para poder empezar con la fisioterapia”.

Torena dijo que “por suerte todo salió bien, no he sentido dolores”. En la tarde del lunes 2 debía sacar fecha “para ver al traumatólogo así ya me habilita que me saquen los puntos y puedo empezar algunos movimientos”.

El jugador agregó que “este problema lo venía arrastrando hace tiempo en la pierna derecha y si no me operaban corría el riesgo de sufrir alguna lesión más grave”.

Según le han comentado los facultativos que le atienden espera que “después de quitarme los puntos podré empezar la fisioterapia y de a poco hacer algún trote y tocar un poco la pelota”.

GRATITUD| Sobre su decisión de integrarse a la selección de San José que dirige Heber Noya, Torena explicó que se trata de “un gesto de gratitud hacia el técnico porque fue el que movió todo para que me pudieran operar rápidamente; yo jugué un miércoles y el viernes estaba en cirugía”.

Tras su recuperación, Torena comenzará a trabajar en la capital departamental donde también piensa radicarse junto a su pareja y explicó que “la idea en un principio es que después de la selección pueda jugar con River en la Copa de OFI, ojalá sea en Copa A y después veré si hago la temporada de la liga también en River Plate”.

Torena se refirió a la eliminación de Juventud Unida en la Liga Regional: “fue un golpazo, la verdad que después de tanto tiempo se sabía que en algún momento podía suceder”, dijo.

River Plate como Campeón del Torneo Apertura debe disputar la semifinal ante Central en partidos de ida y vuelta. Al respecto el futbolista dijo que “el plantel está muy unido y confiado esperando llegar a la final con Campana porque queremos ganar el título de la temporada”.

Aunque su nivel en las últimas presentaciones de River Plate fue muy bueno Torena dijo “que andaba bien pero ya no aguantaba el dolor de la rodilla y corría riesgo de sufrir alguna lesión de mayor gravedad”.

En cuanto a su visión del campeonato de la Liga Mayor agregó que “ha sido muy bueno, con un nivel muy parejo y muy luchado por todos; por suerte pudimos ganar el Apertura y lamentablemente no pudimos lograr el Clausura, pero estamos a dos partidos de poder definir el año ante Campana”.

River Plate también estuvo muy cerca de obtener la Tabla Anual “pero perdimos dos partidos y al final quedamos lejos, es todo muy parejo y en un partido perdés varios lugares, cualquiera le puede ganar o hacerle partido a cualquiera, eso la hace interesante a la Liga”.

