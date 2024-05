Juventud y la importancia de ganar en casa

La tarde del domingo enfrentó a los equipos de Juventud Unida que ofició de local, ante Boquita de Sarandí Grande, en busca de tres puntos importantes para acomodarse en la tabla de colocaciones de la Serie F, de la Divisional A de la Copa Nacional de Clubes, luego de lo que significó el traspié de ambos en el debut en el certamen.

El encuentro comenzó con el conjunto verde de Libertad proponiendo, con presión alta y llegando sobre el área del conjunto de Boquita. A los cinco minutos de juego, se generó la primera situación de peligro para Juventud Unida que avisaba con Yonhatan «Patita» Bentancor que llegó y ejecutó un cabezazo a boca de jarro para la buena respuesta del meta Ignacio Veleda.

El local se plantaba en campo rival, imponiendo condiciones y tras varias aproximaciones al área rival, el equipo verde tuvo su premio. El reloj marcaba 10 minutos de la primera etapa cuando llegó la apertura en el marcador para el local. Un tiro libre ejecutado desde el sector izquierdo y la aparición por el segundo palo de Nahuel Urse que cruzó el cabezazo, para que la pelota se meta sobre el poste derecho de Veleda y convertirse en el 1 a 0 para Juventud Unida que ganaba de manera justificada.

El gol entonaba al local, pero también tocó la fibra del equipo visitante que fue en busca del empate que casi llega cuando a los 13 minutos cuando Javier López ensayó un rasante y potente remate que contuvo con seguridad el meta Facal evitando el empate.

De a poco el partido fue creciendo en intensidad y contó con minutos en los que rápidamente la acción pasaba de un área a la otra. Sobre los 20 minutos el equipo de Sarandí Grande logró aproximarse con tiros de esquina y tras esas llegadas de la visita, Juventud sacó un contragolpe en velocidad que tuvo a Kevin Lacuesta picando por la derecha que cedió para Juan Manuel Alonso que no pudo controlar ni definir; la pelota derivó a Burgos que en la primera no puede controlar, la recupera y cuando intenta sortear su marca cae dentro del área, pero a instancias de Jonatan Ramos no fue penal.

La incidencia culminó con una rápida respuesta de Boquita que se fue en velocidad sobre el campo verdolaga que culminó en un remate que contuvo bien Facal. Al minuto 22 se generó una incidencia donde Facal sale a cortar una jugada en la que Boquita protesta que hay falta y penal del meta verde, algo que Ramos desestimó entendiendo que no existió falta.

Juventud controlaba el resultado y los embates del rival y ofrecía respuesta ofensiva. A los 31 minutos, el argentino Marcelo Benítez ejecuta un centro que conecta con un notable cabezazo Sebastián San Martín, tapa el golero Veleda y un nuevo cabezazo, está vez de Mauricio Ortega, culmina en gol, pero el primer asistente Andreana, levantó el banderín marcando la posición adelantada.

Después de los 35, el partido parecía caer en intensidad y Juventud controlaba bien las acciones, pero en el minuto 40, error en el fondo local: Belarmino cabecea hacía atrás cediendo para Facal, la pelota le rebota en las piernas del arquero y aparece Braian Vargas para definir y establecer el 1 a 1 con el que se fueron al entretiempo.

Para el complemento, los dos equipos salieron igualados en el marcador y en busca de los tres puntos. A los dos minutos del segundo tiempo, se generó la primera situación para Juventud Unida. Remate de Benítez, en el camino la encuentra Juan Manuel Alonso que tras realizar un giro, remata y encuentra la contención del arquero Veleda.

No pasó un minuto de la incidencia cuando Kevin Lacuesta desbordó por la banda derecha y sirvió el centro que fue recepcionado de frente al arco por Leandro Perdomo que definió incómodo, con otra tapada de Veleda en dos tiempos.

El partido comenzaba a entreverarse puesto que la lluvia y el barro empezaron a incidir en los movimientos y acciones de los futbolistas. Boquita comenzó a acomodarse y tuvo algunas llegadas sobre el arco de Facal que respondió con seguridad evitando la caída de su valla.

Iban 21 minutos de la segunda parte cuando Walter Olivera ejecutó un tiro libre que pasó cerca del ángulo superior derecho del arco defendido por Facal, avisando que el partido estaba para cualquiera de los dos equipos. Pero un minuto después, llegó la respuesta de Juventud Unida y el gol que a la postre sería el tanto de la victoria. Otra vez por el carril derecho apareció Kevin Lacuesta metiendo un centro pasado a la izquierda que recepcionó Lucas Peraza quien la sirvió al centro del área para la aparición en la zona caliente del goleador Juan Manuel Alonso que abre el pie derecho para colocar el 2 a 1 y librar el grito de gol en la tarde gris en el Complejo 1° de Mayo.

Posteriormente, hubo situaciones que pudieron liquidar el juego para la verdolaga, Kevin Lacuesta definió notable abriendo el pie derecho con un remate que rozó el horizontal y casi se transforma en el 3 a 1. En zona de adición, Mirco Machado tuvo su chance con un remate bajo y en el ocaso del encuentro, una clara mano en el área de un defensor de Boquita, desató el grito general del público pidiendo penal que el árbitro Ramos desestimó.

Finalmente, ganó Juventud Unida para quedar a tres unidades del líder de la llave Juanicó, en una serie que parece será muy reñida. La próxima semana, Juventud tendrá un partido clave ante Atlético Florida en carácter de visitante, ante un equipo con el que comparte igualdad de puntos.

20° COPA NACIONAL DE CLUBES DE OFI. DIVISIONAL A, SERIE «F».

JUVENTUD UNIDA 2 – I. D. BOQUITA 1

Fecha: 12 de mayo. Escenario: Complejo 1° de mayo de Juventud Unida. Árbitro: Jonatan Ramos. Asistentes: Esteban Andreana y Verónica Gutiérrez Bastos Terna de la Liga de Fútbol Regional del Este de Pando).

JUVENTUD UNIDA

1- Nicolás Facial

23- Agustín Belarmino

29- Mauricio Ortega

13- Sebastián San Martín

14- Nahuel Urse

30- Yonathan Bentancor

34- Marcelo Benítez (9- Lucas Peraza)

22- Leandro Perdomo (5- Guillermo Casanova)

31- Agustín Burgos (21- Jonathan Silveira)

15- Juan Manuel Alonso (7- Mirco Machado)

10- Kevin Lacuesta (77- Facundo Arguinarena)

Director técnico: Fernando Rodino.

Suplentes: 47- Marco Baquet, 16- Juan José Facal, 2- Joaquín Lemes, 4- Diego Bentancor, 40- Sebastián Torena.

BOQUITA

1- Ignacio Veleda

23- Braian Vargas

7- Martín Luzardo (18- Emanuel Pucherelli)

10- Cristian Piar (21- Bruno Gil)

3- Felipe Ghirardi (13- Juan Pablo Maltez)

11- Javier López

6- Rodrigo Fleitas

5- Néstor Delgado

14- Facundo Bracco

17- Walter Olivera

22- Lukas González (16- Lucas Carreras)

Director técnico: Claudio Grasuizo.

Suplentes: 12- Maximiliano Grajales, 8- Richard Ferrer, 19- Juan Manuel González, 9- Pablo Pérez, 15- Giuliano Egües, 20- Rodrigo Piar.

Goles: 10′ Nahuel Urse, 67′ Juan Manuel Alonso (JU); 40′ Braian Vargas (B).

Amonestados: Marcelo Benítez, Nahuel Urse (J); Rodrigo Fleitas (B).