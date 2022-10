Juventud y el básquetbol: barajar y dar de nuevo

Mientras la pasada edición comenzaba a circular, el presidente de Juventud Unida Federico Barba se comunicaba con este medio anunciando que tras una serie de reuniones se había llegado a un acuerdo, tanto hacia la interna como así también con las autoridades de la Liga Departamental de Básquetbol de San José, asegurando que el club retomará su participación en la segunda mitad de la temporada, pero solamente a nivel de Formativas.

Asimismo el dirigente adelantó que “para evitar roces” desde la Liga se evitará designar al árbitro cuestionado para dirigir los partidos de Juventud. Por otra parte, el profesor Rubén Suárez continuará dirigiendo los planteles verdolagas en todas sus categorías pero será liberado de otras tareas que pudieran “sobrecargar” su trabajo. Serán padres de jugadores o dirigentes quienes cumplan la labor de delegados en los partidos y a nivel de la liga.

SOLUCIÓN | Barba explicó que “en los últimos días nos reunimos con autoridades de la Liga, fuimos junto a Ignacio Gorlero como presidente de la Subcomisión de Básquetbol y Bruno Campanella que también se ha acercado a dar una mano. Allí se habló y se nos explicó los problemas que había habido con el juez en cuestión y las declaraciones del profesor Rubén Suárez, que ellos no veían bien respecto a la no presentación del equipo”.

El dirigente agregó que en cierto modo “planteamos nuestras disculpas con quienes se pudieron sentir involucrados en el tema, expusimos nuestra situación, hablamos sobre las estrategias a corregir. Acordamos que los delegados tanto en la Liga como en los partidos serían padres de jugadores y no el entrenador”.

Barba explicó que como institución “deslindamos la responsabilidad de la Comisión Directiva en la decisión de no presentarse a los partidos. Tampoco señalamos culpables porque fue una decisión de un grupo que no quiso mal obrar sino que entendieron que esa era la mejor decisión en ese momento y tal vez por inexperiencia en la lectura de los reglamentos, resolvieron eso”.

El dirigente agregó que “respecto al árbitro en cuestión no tenemos nada que decir, sabemos que tiene mucha experiencia, no podemos como institución salir a hablar de la situación de una persona si no tenemos pruebas. No planteamos el tema sobre las supuestas condiciones en que este juez se presentaba a los partidos porque nosotros no sabemos si son ciertas”.

Sin embargo se logró el objetivo planteado originalmente. Barba explicó que “de común acuerdo con la Comisión de Básquetbol de la Liga decidimos tratar de agotar todos los recursos para que por este año este árbitro no nos dirija más, es el simple hecho de calmar las aguas y evitar cruces que puedan generar conflictos. El año que viene, con las aguas más calmas habrá que barajar y dar de nuevo reconsiderando muchas cosas”.

Barba dijo que “en lo personal creo que parte del problema pudo originarse en la sobrecarga de trabajo que tiene Rubén que es un tipo que trabaja mucho y muy bien, desde la experiencia quisimos posibilitar que él delegue ese trabajo y que se dedique a la parte técnica que es lo que él más disfruta”.

DESARROLLO | En lo que tiene que ver con la participación de Juventud en la amistosa Liga de Desarrollo Metropolitana, Barba dijo que “dejamos claro que queremos seguir participando en la Liga Departamental y que la actividad en la Liga de Desarrollo no nos impide o limita en nada. Por el contrario creemos que es positivo que los chiquilines tengan más partidos para adquirir mayor rodaje”.

La no participación de Juventud en Primera fue admitida por Barba como “un poco la reprimenda que se nos puso, pero el clausura en Formativas lo vamos a disputar normalmente. Los chiquilines han seguido preparándose, ojalá puedan seguir participando del proyecto de Desarrollo de Montevideo que es muy bueno porque hay equipos de mucha jerarquía y es en forma amistosa, sabemos que las formativas en la Liga juegan de manera muy esporádica con partidos una vez al mes y pretendemos que los chiquilines tengan más rodaje”.

AUTOCRÍTICA | Finalmente el dirigente expresó que “hubo un gran malentendido quizás por falta de experiencia, tal vez nosotros no supimos brindar el apoyo y las herramientas que desde la experiencia podemos ofrecerles” y destacó que “nadie ha tenido malas intenciones, desde la Liga hubo siempre disposición para solucionar el tema, tanto los delegados como el presidente Rafael Perroni que siempre estuvo mediando para buscar una solución que nos deje conformes a todos, encontramos mucha comprensión de todos”.

Sobre el Proyecto Básquetbol de Juventud Unida Barba dijo que “es impresionante lo que se está trabajando, se han sumado categorías y se han incorporado equipos femeninos, y le daremos el apoyo que corresponde a un proyecto tan ambicioso. Se ha conformado una comisión nueva de básquetbol porque el desgaste generó que algunos padres dieran un paso al costado aunque van a seguir colaborando, se renovaron los aires y todos seguiremos tirando para el mismo lado”.

Imagen: Federico Barba, Presidente de Juventud (archivo).

Por Jorge Gambetta.