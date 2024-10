Juventud fue campeón en Formativas de la liga de Ecilda Paullier

Juventud Unida logró la consagración tanto en Sub 15 como en Sub 17 tras la disputa de la 7ª fecha del Torneo Experimental Sub 15 y del Intermedio en Sub 17. En Sub 15, Juventud Unida ganó en Ecilda Paullier ante Sacachispas con goleada 6 a 0, cuatro de Enzo Chiodi 4, uno de Facundo Friedrich y otro de Valentino Gómez para el festejo verdolaga.

El vicecampeonato fue para Cimarrones que goleó a Ciudad del Plata 4 a 0 con triplete de Lautaro Morán y uno de Ángel Aguilar.

Independiente por su parte venció 2 a 1 a Oriental, Brian Rodríguez y Camilo Muela marcaron para el rojo. Ramiro Blanco lo hizo para los de Rodríguez. San Rafael se adjudicó los puntos ante Bella Vista.

Las posiciones muestran a Juventud Unida con 19 puntos, Cimarrones 16, Independiente 14, Oriental 10, Ciudad del Plata 9, Sacachispas y San Rafael 6, Bella Vista 0.

En Sub 17, el empate sin goles de Independiente ante Oriental en el encuentro disputado el viernes le aseguraba al verdolaga de Libertad el título del Torneo Intermedio en Sub 17.

A paso de campeón, Juventud Unida se impuso a Sacachispas 14 a 0. Cuatro de Ezequiel Núñez, tres de Donatto Gandini, dos de Lucas Marrero y uno anotaron sucesivamente Agustín Noba, Sebastián Fernández, Enzo Martínez, Iván Guillén y Valentín Guerra.

Cimarrones le ganó 2 a 1 a Ciudad del Plata con goles de Andy Lemos y Lucas Fernández. Para los platenses anotó Kevin Fernández. San Rafael se adjudicó los puntos por WO ante Bella Vista.

Las posiciones muestran a Juventud Unida con 21 puntos, Independiente y Oriental 16, San Rafael 10, Cimarrones y Sacachispas 6, Ciudad del Plata 4, Bella Vista 3.

Imagen tomada de la página de Facebook de Juventud Unida.

Por Jorge Gambetta.