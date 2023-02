Juventud: entre la noticia y el silencio del Presidente

En esta nota deberían estar los conceptos del Presidente de Juventud Unida Federico Barba respecto a la Asamblea que el pasado miércoles le ratificó la confianza por tercera vez en su cargo pero para nuestra sorpresa cuando se le contactó para hacer la entrevista respondió sencillamente: “de mi parte decidí no dar más declaraciones a La Semana”.

DIRECTIVA| En este nuevo período acompañarán a Barba en la Comisión Directiva Ignacio Gorlero que se mantiene como Vicepresidente, Micaela Torres será la Secretaria, Jennifer Fajardo la Tesorera, los delegados ante la Liga Regional de Ecilda Paullier serán Filomeno Rey y Milton Sánchez y como vocales se desempeñarán Sebastián Torres, Ignacio Sánchez, Belqui Morales, Gustavo Peisino, Marcia Herou, Nicolás Elizalde, Adrián Hernández, Javier Fajardo, Elías Placeres y Vicente Gaitano.

Asimismo según la publicación oficial de Facebook, la asamblea aprobó la Memoria y el Balance 2022.

También a través de la red social de Juventud Unida se han podido confirmar algunos nombres de jugadores que se están incorporando al plantel principal que dirige Martín Firpo para reforzar la participación en la próxima Copa Nacional de Clubes de la Divisional A de OFI.

REFUERZOS| Firpo había adelantado a La Semana que le sugirió a la Directiva cuatro o cinco nombres para reforzar las diferentes líneas del equipo y contar con más opciones de relevos y/o modificaciones técnico tácticas durante el desarrollo de los partidos.

Hay jugadores que retornan a casa como son Diego Rantés Bentancor y Facundo Arguinarena. También se ha confirmado el fichaje de Federico Lamaisón, volante ofensivo que proviene de Oriental y tuvo destacada participación en la Selección de San José Interior. Además se ha sumado al plantel Franco Zanoni, ex futbolista de River Plate de San José de Mayo.

EL SILENCIO | Tras la negativa de Barba a hacer declaraciones se le solicitó la oportunidad de llamarle para que explicara los motivos de la drástica decisión y no hubo. Al contactar al vicepresidente Ignacio Gorlero, dijo no estar por dentro de lo estrictamente futbolístico y se mostró sorprendido por la decisión del Presidente, que alegó no conocer. Se comprometió a realizar averiguaciones al respecto.

Como no hay comunicación de los porqué, se debe suponer que el malestar de Barba se refiere a que en otra sección de este medio se dio cuenta del malestar de una parte de la hinchada verde con la decisión de entregarle una camiseta con el nombre al presidente de la República Luis Lacalle Pou, en ocasión del acto protocolar por los 150 años de Libertad, realizado en el mes de diciembre de 2022.

El malestar existió y este medio lo único que hizo en su momento fue darlo a conocer, sin entrar en valoraciones sobre si estaba bien o mal. Si ese es el motivo del enojo, va a tener el Presidente verde muchos enojos más, porque como persona pública que aceptó ser al tomar la responsabilidad de dirigir un club deportivo, está expuesto a la crítica y al cuestionamiento.

Otra vez, el problema es el mensajero y no contenido del mensaje. Es de esperar que el resto de la Directiva haga rever esa posición del Presidente verde, porque La Semana seguirá informando como lo hace ya casi 22 años, aunque él no hable. Lamentablemente, el que calla, siempre otorga y el que pierde, es el público.

La Asamblea de Juventud se realizó el miércoles 15 de febrero (imagen tomada del Facebook del club).

Por L.S.