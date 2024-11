Juventud empató con San Rafael y se quedó con el Clausura; Campana ganó la anual y tiene el 1 en play offs

Se disputó este domingo 10 una infartante última fecha del Torneo Clausura de la Liga Mayor de Fútbol de San José, Campana le ganó por la mínima a River Plate con gol de Andrés Delgado y Universal le ganó también 1 a 0 a San Lorenzo. El equipo de Perdomo y Gervasini se coronó como Campeón de la Tabla Anual y aseguró la posición 1 de la tabla regular del Clausura de cara a los Play Offs. Al mismo tiempo por el Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier, se vivió un final electrizante en el Ricardo Reyes con el agónico empate 1 a 1 entre San Rafael y Juventud Unida. El equipo verdolaga aseguró el título de la Copa de Oro y de esa manera clasificó directamente a la final del Torneo Clausura.

Liga Mayor

Campana debía ganarle a River Plate y lo hizo por la mínima diferencia por intermedio de un tempranero gol de Andrés “Pichingo” Delgado al comienzo del primer tiempo. Pero los tricolores dependían de que San Lorenzo no sumara puntos en su cruce ante Universal. El albiverde ganó por 1 a 0 con gol de Pedro Vico de tiro penal y así Campana logró la Tabla Anual que le ubica en la final de la temporada y además la posición 1 de la tabla del Clausura que le llevará a enfrentar a Treinta y Tres en Play Offs con ventaja deportiva.

En el clásico maragato, en el Camunda Gil fue victoria visitante de Río Negro 2 a 1 sobre Central. Nacional le ganó 5 a 0 a Atlanta El Gráfico y logró el tercer puesto que le permite encarar los Play Offs con ventaja deportiva ante River Plate.

Los cruces en Play Offs se disputarían el próximo miércoles 13 y las llaves son: Campana – Treinta y Tres; San Lorenzo – Central; Nacional –River Plate y Universal –Río Negro con ventaja para los nombrados en primer término que clasificarán con solo empatar.

Liga de Ecilda

La penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional también tuvo resultados destacados. El empate agónico de Juventud Unida 1 a 1 ante San Rafael generó enojos y polémica pero le significó al verdolaga asegurar la Copa de Oro y pasar así de manera directa a la final del Clausura.

De cara a las semifinales, en Copa de Oro quedaron tres equipos que definirán en la última fecha los dos que pasan a las semifinales: San Rafael con 15, Juincam que le ganó 3 a 0 a La Paz e Independiente que venció 2 a 0 a Artigas, ambos con 14 puntos.

En Copa de Plata también hay tres equipos que definirán los dos cupos en la última fecha: Oriental que igualó 1 a 1 ante Rampla Juniors y Sacachispas que se impuso 3 a 1 a Ciudad del Plata los dos con 19 y Rampla Juniors con 17.

Graciana doble campeona nacional

Se disputó este fin de semana en el Club de Remeros de Salto la última fecha de los torneos nacionales de Tenis en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16. La tenista libertense Graciana Etchemendy logró el viernes el título de Campeona Nacional en single damas Sub 14 y el domingo el de Campeona Nacional en dobles Sub 16. También tuvieron destacada actuación Gonzalo Fernández, Bautista Colina y Luana Laurenco todos pertenecientes a la Academia Tubá.

Boxeo

Organizado por el pugilista libertense Bruno Rossi se desarrolló el domingo un evento con la presencia del múltiple campeón mundial el argentino Sergio “Maravilla” Martínez que ofreció una Masterclass y clases de técnicas de boxeo en el Gimnasio San Isidro.

Imagen: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.