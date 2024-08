Juincam se quedó con el Apertura y aseguró su presencia en la Copa B de OFI en 2025

Se disputaron este sábado 24 de agosto en el Complejo 1° de Mayo de Libertad las finales de Reserva y Primera por el Torneo Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier. A primera hora San Rafael venció a Oriental 2 a 1 y se quedó con el título de Reserva y en el partido de fondo San Rafael y Juincam regalaron un vibrante partido donde los dirigidos por Pablo Bentancor se llevaron la victoria también por 2 a 1.

Primera

Con enorme entrega pero fundamentalmente con gran disciplina táctica Juincam se puso dos tantos arriba en el marcador. El primero fue en el primer tiempo por parte de Axel Correa de penal, el segundo, un golazo de tiro libre del debutante Andrés Martínez a poco de ingresado en el complemento. El descuento de Cristian Buslón para el santo le puso condimento a los últimos minutos del juego, máxime considerando que Juincam jugaba desde los 70 con un hombre menos.

Finalmente el festejo fue para la Colonia Alonso Montaño levantando muy alto el trofeo que lleva el nombre de su joven futbolista Lázaro Reyes fallecido en febrero pasado en un accidente de tránsito.

El equipo que dirige Pablo Bentancor logró así su pasaje a la definición de la Temporada y además aseguró su cupo para la Copa B del próximo año.

Reserva

El partido de primera hora no fue menos emotivo ya que en Reserva San Rafael le ganó 2 a 1 a Oriental en un vibrante encuentro donde los de Peraza se pusieron en ventaja con goles de Emiliano Hernández y Alejandro De Armas. El descuento para los de Rodríguez lo anotó Nicolás Taya mediante tiro penal.

OFI

En el Casto Martínez Laguarda, por la Copa Nacional de Selecciones Sub 14 y Sub 15, San José le ganó 3 a 0 a Ecilda Paullier en Sub 14 mientras en Sub 15 fue victoria del Sector Interior por tres tantos contra uno.

Por la final de la Copa B en el Estadio Ernesto Dickinson de Salto, Nacional se coronó como Campeón del Interior al igualar 2 a 2 en el alargue ante Punta del Este. En el partido de ida había sido victoria tricolor por la mínima diferencia.

Más información en la edición impresa del martes 27.

Imagen: S. Parentelli.

Por Jorge Gambetta.