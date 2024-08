Juincam se quedó con el Apertura de la liga de Ecilda Paullier

Una vez que Carlos Montes pitó el final del encuentro, se escuchó el emocionante el grito de «¡El Juinca’ campeón noma’!» en las tribunas del Complejo 1° de Mayo, a lo que le sucedieron abrazos, algún llanto y la emoción por la obtención del título para el equipo de la Colonia Alonso Montaño, que además tuvo un sabor muy especial por tratarse del torneo que lleva el nombre de Lázaro Reyes, jugador fallecido en un siniestro.

Juincam dio el golpe, ganó la Serie B en la última jornada, sorteó la semifinal y llegó a la definición del campeonato consagrandose campeón en la tarde del sábado 24 en cancha de Juventud. Los dirigidos por Pablo Bentancor, con su triunfo ante San Rafael el Torneo Apertura, se aseguraron estar en la final del año y, como mínimo, estar en la Copa B de OFI luego de 16 años.

En lo que refiere a lo que sucedió en el partido, Juincam fue el equipo que comenzó tomando la iniciativa de las acciones volcando su juego en campo de San Rafael y avisó al minuto tres con un cabezazo del zaguero Mario Rodríguez. Con el paso del tiempo, empezó a emerger la figura de Axel Correa, que junto al volante Lucas Villar, generaron un circuito que generó peligro por la banda derecha.

Las ganas y el entusiasmo estaban presentes en el encuentro y tras unos buenos minutos del equipo de Juincam, San Rafael empezó a acomodarse y a encontrar el fútbol con la generación por parte de Aaron Borges que junto a su socio Cristian Buslón intentaban llegar al arco defendido por Luis Rodríguez.

Tras media hora de juego, no hubo remates directos al arco y ambos guardametas solamente contuvieron pelotas sin mayor peligro. En el santo, no apareció como en el encuentro de semifinales, Martín Parodi que fue bien neutralizado por el trabajo de los zagueros Chiarlone, Mario Rodríguez y Nahuel Legarralde. Sobre la media hora de juego, todo Juincam reclamó penal en una jugada donde cayeron Álvaro Pintos, Yonathan Bentancor y Nahuel Legarralde, que a instancias de Carlos Montes, no se sancionó.

Tras esa incidencia, San Rafael tuvo sus mejores minutos con dos remates. El primero fue Parodi que tras un centro desde la derecha remató y su intento se fue cerca del vertical izquierdo del meta Rodríguez. Dos minutos después, en una linda jugada, Lucas De León descargó hacia la derecha para un remate cruzado del «Patita» Bentancor que tuvo como respuesta la gran tapada del meta.

Cuando el partido estaba cayendo en un pozo, vino la jugada que derivó en la primera emoción de la tarde, Dorta metió un pase para Axel Correa que volcado a la izquierda, inició una carrera sorteando rivales y al llegar al área, fue derribado por el zaguero Luciano González lo que a instancias del árbitro Montes se sancionó con penal.

El encargado de la ejecución fue el propio Correa que con potente remate estableció el 1 a 0 y desató la locura de la afición de Juincam que estaba cercana al arco de la definición. Sin más emociones el primer tiempo se fue con ventaja de un gol para los de la Colonia Alonso Montaño y se esperaban unos 45 minutos de pura emoción para la segunda etapa.

SEGUNDO TIEMPO | Para el complemento, San Rafael salió dispuesto a igualar el encuentro pero Juincam estaba sólido en el fondo con el gran trabajo de Legarralde, Chiarlone y Rodríguez y un notable trabajo en el mediocampo de Pintos, Lecouna y Villar.

El entrenador Pablo Bentancor, fue más ambicioso y le dio minutos a Andrés Martínez y Darian Reyes en ofensiva, buscando ampliar la ventaja para su equipo. En los dirigidos por Mauro Cazard, el complemento vio el ingreso de Dany Rodríguez por Facundo Bentancor para darle más fútbol y hacer llegar con claridad más pelotas al ariete Parodi. No fue un buen partido de Lucas De León para lo que se conoce del futbolista que también se fue sustituido por Facundo Sosa.

El santo intentaba meterse por todos los medios posibles, pero Juincam daba pelea en todas sus líneas, lejos de abroquelarse en zona defensiva. Las variantes dieron su fruto en Juincam y permitieron a los dirigidos por Pablo Bentancor sacar dos tantos de renta.

Tras una falta sobre el sector izquierdo, el albiverde dispuso de un tiro libre que al minuto 21, fue ejecutado por Andrés Martínez. El remate dio en el horizontal, picó y a instancias del segundo asistente Fabián Hernández, que señaló la mitad del terreno, se convalidó el segundo tanto para Juincam que comenzaba a acariciar el título de campeón con el 2 a 0.

A pesar de una desventaja de dos goles, San Rafael cargó con todo en busca de un rápido descuento pensando en igualar las acciones, pero solo alcanzó un gol para descontar cuando el segundo tiempo llegaba a su minuto 31 por intermedio de un remate dentro del área de Cristian Buslón, lo que le puso un manto de incertidumbre al final del cotejo, que aumentó su drama un minuto después cuando el volante albiverde Álvaro Pintos vio la tarjeta roja por doble amonestación y parecía complicar el panorama para los de la banda verde.

El conjunto de JUINCAM defendió como nunca la diferencia y tras nueve minutos de adición, llegó el pitazo final que desató la locura y la emoción, con jugadores de rodillas en el campo de juego tras un enorme esfuerzo, abrazos y un grito que retumbó fuerte en Libertad y en toda la Colonia Alonso Montaño, ¡El Juinca’ campeón noma’!

El viejo Juincam celebra, sin formativas, con un plantel corto, pero con ambición y objetivos claros. La alegría va por barrios y en esta oportunidad, le tocó a Juincam que es el campeón y estará definiendo la temporada 2024.

Torneo Apertura «Lázaro Reyes» – Final, Primera División

JUINCAM 2 – SAN RAFAEL 1

Fecha: 24 de agosto. Escenario: Complejo 1° de mayo. Árbitro: Carlos Montes. Asistentes: Javier Busco y Fabián Hernández. 4to árbitro: Miguel Deledón.

JUINCAM

1- Luis Rodríguez

2- Rafael Chiarlone

13- Nahuel Legarralde

5- Mario Rodríguez

4- Jonathan Guerra (15- Carlos González)

8- Lucas Villar

14- Genaro Lecouna

16- Álvaro Pintos

18- Carlos Agustín Correa (21- Andrés Martínez)

20- Ezequiel Dorta (19- Darian Reyes)

9- Axel Correa

Director técnico: Pablo Bentancor.

Suplentes: 12- Christopher Burgos, 3- Luis Lema, 6- Joaquín Acosta, 11- Fabricio Sellanes.

SAN RAFAEL

1- Victor Reyes

2- Mauricio López

15- Luciano González

18- Nicolás Galaretto (3- Ricardo Galaretto)

16- Ayrton Rapetti (17- Agustín Álvarez)

30- Yonathan Bentancor

28- Facundo Bentancor (27- Dany Rodríguez)

5- Lucas De León (7- Facundo Sosa)

8- Aaron Borges

11- Cristian Buslón

9- Martín Parodi

Director técnico: Mauro Cazard.

Suplentes: 12- Mauricio Calero, 20- Juan Galoso, 6- Luciano Reinoso.

Goles: 41′ Axel Correa de penal, 66′ Andrés Martínez (J); 76′ Cristian Buslón (SR).

Amonestados: Luciano González, Aaron Borges, Cristian Buslón (SR); Rafael Chiarlone, Nahuel Legarralde, Genaro Lecouna, Álvaro Pintos, Agustín Correa, Ezequiel Dorta (J).

Expulsado: Álvaro Pintos (J).

Imágenes: S. Parentelli.

Por Nelson Guillermo.