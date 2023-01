Josefinos lideran el grupo A del Torneo del Sur

En la noche del miércoles se disputó la segunda fecha de la Copa Nacional de Selecciones. En categoría Mayores del Torneo del Sur, San José Interior igualó sin goles como visitante ante Colonia Capital y en el Casto Martínez Laguarda San José Capital le ganó a Colonia Interior 2 a 1.

En el partido jugado en San José, comenzó ganando la roja visitante con gol de Francisco Molina, empató Santiago Gáspari para la alba y en el final del partido, Diego Rodríguez logró el agónico gol de la victoria para que las dos selecciones josefinas lideren la tabla de posiciones del grupo A.

Precisamente en la tercera fecha los líderes se enfrentarán entre sí en el Estadio y con localía de San José Interior.

En Juveniles perdieron los dos

Mientras tanto en Sub 17, en la Serie A, las dos selecciones perdieron ante los equipos colonienses. En el Supicci, Colonia Capital le ganó a San José Interior por 1 a 0 con gol de Nahuel García mediante ejecución de tiro penal.

En el Casto Martínez Laguarda en tanto, San José Capital cayó ante Colonia Interior por 2 a 0 con goles de Santiago Larrea y Santiago Nollenberger.

SUR – FECHA 3

Serie A – sábado 21 de enero

San José Interior vs. San José Capital

Estadio Casto Martínez Laguarda

Sub 17 – 19:45 Árbitros de Maldonado: Jhonny González, Jessica Blanche, Ruben López

Mayores – 22:00 Árbitros de Maldonado: Carlos Sotelo, Ruben López, Jessica Blanche

Estadio de Nacional de Nueva Helvecia

Sub 17 – 19:45 Árbitros de Pando: Pablo Vilariño, Yenifer Mogordoy, Gustavo Alonso

Mayores: 22:15 – Árbitros de Pando: Jonathan Ramos, Gustavo Alonso, Yenifer Mogordoy

Posiciones Seria A – Mayores: San José Interior 4 (SG 2), San José Capital 4 (1), Colonia Capital 2 (0), Colonia Interior 0 (-3)

Serie B

Fecha 2: Florida Interior 1 – 1 Florida Capital

Fecha 3 – sábado 21

Estadio Campeones Olímpicos

Florida Capital vs. Canelones Capital

Sub 17 – 19;45 Árbitros de Flores: Heber Dotta, Walter Aberasteguy, Ruben Pedreira

Mayores – 22:00 Árbitros de Flores: Gonzalo De León, Ruben Pedreira, Walter Aberasteguy

Posiciones Serie B: Canelones Capital 3 (4), Florida Capital 1 (0), Florida Interior 1 (-4)

Serie C

Fecha 2: Durazno Interior 1 – 1 Flores y Durazno Capital 1 – 1 Tacuarembó Interior

Fecha 3 – sábado 21 de enero

Estadio Juan A. Lavalleja

Flores vs. Durazno Capital

Sub 17 – 19:45 Árbitros de Colonia: Yhoney Oberlay, Marcelo Píriz, Gastón Meza

Mayores – 22:00 Árbitros de Colonia Claudio Soba, Gastón Meza, Marcelo Píriz

Estadio Omar Odriozola

Tacuarembó Interior vs. Durazno Interior

Sub 17 – 20:00 Árbitros de Rivera: Sandro Ferreira, Anderson González, Gabriel Antúnez

Mayores – 22:15 Árbitros de Rivera: Néstor Corujo, Gabriel Antúnez, Anderson González

Posiciones Serie C: Durazno Interior 4 (1), Tacuarembó Interior 2 (0), Flores 2 (0), Durazno Capital 1 (-1).

Por Jorge Gambetta (imagen archivo, San José Interior)