Intensa preparación tricolor de cara a la temporada 2025

El último fin de semana de abril comenzarán tanto la temporada de la Liga Mayor como las copas de clubes de OFI por lo que se dará desde el arranque la doble competencia. Los clubes que tienen actividad interdepartamental jugarán los miércoles por el campeonato local.

El pasado viernes 7 de marzo, comenzaron los entrenamientos en Campana bajo las indicaciones de la dupla que integran Víctor Perdomo y Gerardo Gervasini. Al respecto Perdomo dijo el domingo 9 que “llevamos dos entrenamientos, le vamos transmitiendo a los jugadores nuestra forma de trabajo y la planificación que tendremos hasta el inicio del torneo”.

Respecto al plantel que terminó la temporada anterior, dijo que “las bajas son Líber Quiñones que retornó a Río Negro y Elías González que este año por asuntos laborales no va a continuar”.

ALTAS| En cuanto a las altas el entrenador detalló que se incorporaron Agustín Bombi, Facundo Porley y el arquero Francisco Fagúndez (de la selección de Paso de los Toros) porque Felipe Delgado por temas de estudio no podía asistir a todos los entrenamientos”.

Sobre la doble actividad que deberá enfrentar Campana desde el inicio de las competencias expresó que “este año tenemos la dificultad o tal vez la oportunidad de jugar la copa y la liga en forma simultánea por lo que tendremos partidos los fines de semana y los miércoles y entendimos que es el momento para ver y darle oportunidades a otros jugadores que estarán participando del equipo”.

Perdomo adelantó que “como novedad este año nosotros le pedimos al club como una política interna que la Sub 23 pase a ser Sub 20 para que los jugadores que vienen de las formativas con 18 años terminen de formarse en una Sub 20 para poder verles y evaluar si pueden participar del primer equipo”.

SEMILLERO| Sobre el tema explicó que “hemos visto que en muchos casos hay jugadores que pasan por la Sub 23 como una manera de seguir moviéndose pero nosotros entendemos que el jugador que sale de formativas debe tener un proceso de tres años para llegar a Primera División”.

Agregó que “la idea es formar un plantel joven, lo que no quiere decir que uno o dos jugadores de 21 o 22 años no vayan a poder estar si tienen las condiciones. El objetivo es que los entrenadores determinen si pueden ser tenidos en cuenta para el primer equipo o no”.

El objetivo de los entrenadores es “que el futbolista de esa edad sepa que tiene tres años para llegar a primera en el club, que sea un estímulo para que encare con compromiso y entrene y juegue en serio. Si un día le queda chica la categoría tendrá su oportunidad para jugar en primera, con ese criterio lo planteamos a la Directiva”.

ESTÍMULO| Perdomo entiende que “la doble actividad desde el inicio es un gran estímulo para jugadores y entrenadores porque nos permite sostener una actividad permanente; ya nos tocó el año pasado, cuando los resultados acompañan se busca mantener el ritmo y el nivel y cuando los resultados no se dan hay que ir haciendo cambios”.

En cada temporada, Campana va con el objetivo de ganar donde juegue y el entrenador explicó que “el club siempre quiere ganar todo pero tenemos claro que mientras estemos en la copa esa será la prioridad, queremos pasar a la segunda fase y mantener la categoría, aquellos jugadores que vengan con alguna sobrecarga sólo jugarán la Copa A”.

En ese aspecto agregó que “a los futbolistas les hace bien tener dos partidos por semana porque adquieren un ritmo más intenso, algunos quizás jueguen una semana en las dos competencias pero en la siguiente sólo jugará por la copa, pero vamos a buscar también la Liga Mayor obviamente”.

AMISTOSOS| Consultado sobre partidos amistosos en la planificación Perdomo expresó que “ya tenemos varios amistosos confirmados porque se va a jugar un cuadrangular entre Juincam, San Rafael, San Lorenzo y Campana es decir que esa serie de partidos ya están programados, aparte de eso también tenemos fijados partidos con Río Negro, asimismo se está hablando con Porongos para fijar fechas”.

En la planificación de los entrenamientos el Cuerpo Técnico tricolor ha “programado la actividad para tener partidos miércoles y sábados a partir del 19 de marzo porque queremos ir dándoles el ritmo que tendremos en los campeonatos ya desde ahora”.

El régimen de entrenamientos tendrá una intensidad creciente en el comienzo. “En esta semana que comienza tendremos cuatro entrenamientos, después tendremos semanas de cinco días y luego ya iremos bajando cargas otra vez a cuatro días hasta que empiece la competencia”.

Sobre eventuales nuevas incorporaciones, Perdomo dijo que “no hemos cerrado las puertas porque a veces aparece algún jugador interesante que por diversos motivos no pudo arreglar en su equipo y si es en algún puesto que a nosotros nos parezca que puede dar una mano se incorporará, pero no estamos buscando jugadores en este momento”.

SANIDAD| En lo que tiene que ver con el aspecto sanitario del plantel, “Gáspari ya está entrenando con normalidad y Bruzzone está entrenando diferenciado pero va a llegar bien más o menos en la fecha que arranque la competencia”.

Mateo Antúnez y Gianfranco Rodríguez están afectados a la Selección de San José. A propósito, el entrenador dijo que “el sábado nos visitaron en la práctica, la verdad que fue una visita muy linda, por supuesto mientras estén en la órbita de la selección sabemos que están en muy buenas manos y al ser dos jugadores muy jóvenes de la casa entendemos que están adquiriendo una muy buena experiencia”.

Asimismo agregó que “sabemos que ya vendrán prontos como para jugar y al ser campeones del Sur nos van a reforzar el grupo indudablemente, son jugadores muy jóvenes del club, de 22 o 23 años, tienen muchísimo para dar y el club tiene varios otros con esa experiencia y siempre son muy valiosos”.

Por Jorge Gambetta.