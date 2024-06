Intensa actividad futbolera para el fin de semana

Con la disputa de la última fecha de la fase de grupos en las dos divisionales de la Copa Nacional de Clubes se abre en la tarde de este sábado 8 de junio una apretada agenda de actividades con los calendarios de las dos ligas del departamento y del fútbol infantil.

Copa A

Por la Serie E, con Campana ya eliminado se disputan este sábado a las 15 y 30 horas los dos partidos de este grupo. En el Estadio Silvestre O. Landoni Central de Durazno, también eliminado, estará recibiendo a Campana con el arbitraje de la terna de Young encabezada por Miguel Piñeyro asistido por Williams Oliver y Gregorio Saldivia.

A la misma hora en el Estadio Casto Martínez Laguarda, Río Negro y Porongos estarán definiendo el 1-2 de la serie bajo la conducción de Williams Palacios de Canelones.

En la Serie F, el domingo 9 de junio a las 15 y 30 comenzarán los dos partidos de este grupo. En el Batalla de Sarandí, Boquita recibirá a Juventud Unida con terna de Tala encabezada por Sebastián Montenegro con la asistencia de Rubén Sánchez y Juan P. Larrosa.

A la misma hora y con televisación en directo por Direct TV en el Estadio Artigas Lacassy Loroña, Atlético Florida recibirá a Juanicó con cuaterna de Flores encabezada por Gonzalo De León. Juanicó 12 puntos (+7), Atlético Florida 9 (+3), Juventud Unida 9 (0), Boquita ya eliminado sin puntos. Juventud Unida debe ganar y esperar que Atlético Florida no le gane a Juanicó.

Copa B

Por Copa B, en la Serie F, los dos partidos irán el domingo 9 a las 15 horas. En el Cándido Reyes, San Rafael recibirá a Nacional de Nueva Helvecia. Los dos equipos están clasificados, San Rafael está primero con 12 puntos, Nacional le sigue con 11.

A la misma hora, en cancha de Artesano de Colonia, Independiente irá por tres puntos necesarios pero dependerá de otros resultados para poder acceder como uno de los cuatro mejores terceros.

Por la Serie H en la tarde de hoy a las 15 en el Juan A. Lavalleja de Trinidad, Independiente recibirá a River Plate y a las 15 y 30 en el Martínez Monegal, Aguas Corrientes recibirá a Central. Aguas Corrientes tiene 12 puntos (+3), Central 9 (4), River Plate 4 (-3), Independiente 4 (-4).

Por la Serie I este sábado 8 a las 15 y 30 horas en el Complejo Bernardo Cámpora de Florida, Candil recibirá a El Inca de Casupá.

En tanto el domingo desde las 15 y 30 horas en el Casto Martínez Laguarda, Universal recibirá a Progreso de Estación Atlántida. Progreso tiene 13 puntos (+6), Universal 12 (+5), El Inca 2 (+3), Candil 1 (-8).

Ecilda Paullier

En la Liga Regional mientras tanto se disputará el domingo de manera parcial la tercera fecha del Torneo Apertura en Reserva y Primera División. Por la Serie A en el Walter Perco a las 13 y 15 y 15 y 30 en Reserva y Primera respectivamente, La Paz recibirá a Sacachispas.

En los mismos horarios en el Rodríguez Bonavita Artigas será local de Ciudad del Plata.

Por la Serie B mañana, el domingo se jugará un solo encuentro en Paraje Panta, 13 y 15 y 15 y 30 River de Panta recibirá a Rampla Juniors.

El complemento del grupo irá entre semana con los partidos entre Independiente y Juincam en el Cándido Reyes y el de Oriental ante San Rafael que se disputará en el Ángel Buela.

Formativas: por la cuarta fecha del Apertura en Sub 15 y Sub 17 se jugará en la tarde de hoy sábado, en el Ricardo Reyes San Rafael recibirá a Oriental, en el Rubén Elvira Sacachispas será local de Bella Vista, en el Edgar Larramendi Ciudad del Plata se medirá ante Juventud Unida y en cancha de Estrella del Sur Cimarrones será local de Independiente.

Torneo Senior

Mañana domingo 9 se jugará la séptima fecha del 9° Torneo Senior según el siguiente programa: en Cancha de River de Panta a las 8.45 hs – River de Panta vs. Oriental y a las 11.00 hs. Tiki Tiki vs. Juincam. En el Parque Victorino Paco Pérez se disputarán tres partidos, a las 9 Juveniles vs. Independiente; a las 11 y 15 Ciudad del Plata vs. Rodríguez y a las 13 y 30, Rampla Juniors vs. La Mutual. Finalmente en el Parque Walter Perco a las 10 La Paz recibirá a Juventud Unida.

Torneo Integración – Fútbol Femenino

Mañana domingo desde las 10 y 30 en cancha de Estrella del Sur se disputarán tres encuentros correspondientes a la primera fecha del Torneo Integración de Fútbol Femenino en categoría Mayores.

A primera hora Juventud Unida se medirá ante Juventud de Colonia; 12 y 45 comenzará el cruce entre Oriental e Independiente y para las 15 está fijado el de Maracaná de Tarariras ante Ciudad del Plata.

Liga Mayor

En la tarde de este sábado 8 a las 14 y 16 y 15 en Sub 15 y Sub 17 respetivamente, Campana recibirá a Atlanta El Gráfico en el Adelaido Camaiti. Al mismo tiempo en el Pedro Chanquet Universal enfrentará a Nacional; en el Roberto Mariano, San Lorenzo será local de Treinta y Tres y en el Camunda Gil Central recibirá a Tito Borjas. El domingo en el 19 de Abril, Río Negro recibirá a River Plate.

Torneo Preclasificatorio

El domingo 9 se disputará la tercera fecha del Torneo Preclasificatorio en Primera División. De mañana, San Lorenzo será local de Los Cardenales. Por la tarde en el Bosque Artigas, Tito Borjas recibirá a Treinta y Tres y en el Bonifacio Antognazza Nacional lo será de Atlanta El Gráfico.

Torneo Senior

La tercer fecha del Torneo Senior se disputará mañana domingo, en el Bonifacio Antognazza Nacional se medirá ante Central, en el García Betbeder se jugarán dos partidos, River Plate ante San Lorenzo y Atlanta El Gráfico ante Universal. En El Abasto en tanto Cagancha se medirá ante Tito Borjas y a segunda hora Treinta y Tres recibirá a Weasel Boys.

Femenino

En Mayores mañana domingo se disputará la 3ra. fecha del Apertura de Mayores, en el Pedro Chanquet Universal recibirá a River Plate y en el Bonifacio Antognaza Nacional se medirá ante Campana. En Sub 17 mientras tanto, mañana domingo se enfrentarán River Plate y Central en el Menéndez Celentano.

El complemento de la tercera fecha irá el miércoles en el Camaiti a partir de las 20.30 cuando Campana reciba a San Lorenzo y a la misma hora en el Camunda Gil Central será local de Treinta y Tres.

Infantil

Por último la Liga San José de Fútbol Infantil jugará este sábado la 8va. Fecha del Torneo Inicial.

Por la Serie A Juventud Unida visitará a San Rafael, Treinta y Tres recibirá a Nacional y Tito Borjas será local de Río Negro.

Por la Serie B en Libertad Campana recibirá a Central, River Plate será local de San Lorenzo y en Rodríguez Nueva Unión será local de Universal. Las Palmas cumplirá su fecha libre.

Por Jorge Gambetta.