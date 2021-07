Informe especial: todos los nombres de Juventud y Campana para su futura doble actividad

Finalmente el próximo 28 de agosto comenzará la disputa de las Copas de Clubes de OFI y los dos equipos de Libertad comenzarán en esta semana la etapa final de ajustes que incluyen exigentes partidos amistosos para llegar con el mayor rodaje posible.

En el caso de Juventud Unida la realidad le impone que a partir del 5 de setiembre también tendrá que afrontar el calendario de la Liga Regional de Ecilda Paullier con lo que supone en principio partidos entre semana; para Campana en cambio habrá más tiempo ya que la Liga Mayor estableció el comienzo de la actividad para el 25 de setiembre.

De todos modos los entrenadores de ambos equipos cuentan con la base de 2019 y un importante número de jugadores que les permitirá manejar dos planteles de alta competitividad, tanto para una doble competencia como para responder ante eventuales bajas por lesión o suspensiones que puedan producirse.

JUVENTUD UNIDA| Martín Firpo, responsable del plantel principal de Juventud Unida dijo que “venimos bien; en lo que hace a la planificación venimos levantando las cargas para llegar bien al 28 de agosto”.

Firpo agregó que el plantel ha logrado un buen “acondicionamiento y pudimos nivelar las cargas de todos los jugadores” que habían llegado en condiciones dispares tras la prolongada inactividad. El entrenador explicó que “habían venido algunos muy bien, algunos más o menos y los menos que habían venido mal, por suerte eran pocos y no tuvimos que esforzarnos tanto en eso, pero si tuvimos que nivelar, porque si no era imposible comenzar desde cero”.

El próximo sábado Juventud ha confirmado su primer encuentro amistoso ante Río Negro. Según informó Firpo, también “el 17 de agosto tenemos confirmado otro amistoso con Universal. Hay algún otro equipo por confirmar en el medio , estamos buscando algún cuadro de Colonia, porque es probable que en la primera fase debamos enfrentar a algún equipo de allá y de San José”.

El entrenador dijo que “me gustaría también hacer algún otro partido el sábado 21 y ya bajar las cargas la última semana esperando el comienzo de la Copa”.

Respecto al plantel que viene trabajando en la etapa de preparación, Firpo dijo que es “similar al que terminó el 2019. Este año incorporamos al arquero Rodrigo Alfonso, Jonathan Bentancor un número 5 que jugaba en San Rafael. También estamos tratando de confirmar la llegada de Agustín Muniz de Independiente y tal vez algún jugador más”.

EL FÍSICO| Firpo explicó que “estamos tratando de potenciarnos para enfrentar esa doble competencia. Hemos intentado incorporar buenos jugadores como refuerzo, que tengan muchas ganas de entrenar, con la idea de contar con dos equipos competitivos ya que la Liga comienza el 5 de setiembre” y por ese motivo, como “venimos de un año y pico de inactividad, sin competencia, si pensamos en jugar domingos y miércoles o sábados y martes, podrían generarse lesiones que es lo que queremos evitar”.

En el ambiente del fútbol en general existe preocupación por las lesiones que puedan producirse al iniciar una competencia intensa y de alta exigencia física. Firpo dijo que efectivamente para él “es una preocupación, desde que hicimos la planificación lo armamos pensando en eso, comenzamos con dos entrenamientos semanales para lograr el acondicionamiento físico, luego intensificamos”.

ESQUEMA| A propósito, el entrenador dijo que “hemos tenido una lesión muscular de Joaquín Ríos, es una baja importante para nosotros porque sufrió un desgarro, pero no hemos tenido otras lesiones en casi 40 jugadores del plantel. Eso nos hace pensar que se ha trabajado bien, la idea es el aumento de la carga progresivamente. Esperamos que Joaquín pueda estar para comenzar la Copa, aunque difícilmente como nosotros queríamos”.

Firpo maneja dos figuras de inicio para su equipo. “Estamos trabajando como lo hacíamos siempre y puede ser un 4-2-3-1 o un 4-4-2. Quien nos conoce sabe que tratamos de salir jugando, buscar el protagonismo, jugar en amplitud con un equipo ofensivo, tenemos los jugadores y los recambios para trabajar ese esquema”.

LA NOMINA| El cuerpo técnico de Juventud Unida está integrado, además de Martín Firpo, por Germán Aguilar y Diego Silvera (3ª División), como entrenadores alternos, Lucas Velazco como Preparador Físico y Alejandro Reyes como Entrenador de Arqueros.

El plantel de jugadores a la orden del técnico son Agustín Belarmino, Agustín Burgos, Agustín Guerra, Agustín Muniz, Carlos Germán, Fabián Fernández, Federico Ferrari, Hiojan Guerra, Hugo Campelo, Iván Oteguy, Joaquín Lemes, Joaquín Ríos, Juan Pistón, Kevin Torena, Leandro Perdomo, Lucas Peraza, Matías Ferrari, Mirco Machado, Nahuel Urse, Nicolás Facal, Pablo Belarmino, Rodrigo Alfonso, Yonhatan Bentancor y Sebastián San Martín.

CAMPANA| Por su parte Andrés Larre, entrenador de los tricolores también se mostró optimista respecto al período de entrenamiento. “Venimos notable” afirmó, y agregó que “ya tenemos todo el plantel a la orden, sin lesionados, es la cuarta semana de entrenamientos, comenzamos el 28 de junio con cuatro entrenamientos semanales”.

El entrenador dijo que “es un plantel que está muy bien, llegaron en general muy bien y han tenido una buena evolución durante el proceso. Ya la próxima semana estaremos arrancando con los amistosos”.

Sobre el corrimiento de la fecha inicial del 14 de agosto para el 28, Larre dijo que “nosotros cuando arrancamos a fines de junio teníamos ya 60 días previstos. Sabíamos que aunque se había fijado el 14 el arranque iba a ser el 28 porque no daban los tiempos por el tema de la vacunación de los planteles, cuando dispusieron esa condición era lógico que el comienzo se correría para el 28 de agosto, porque no daban los 15 días después de la segunda dosis”.

AMISTOSOS| En cuanto a los partidos amistosos Larre dijo que “con seguridad el primer amistoso será el miércoles 4 de agosto en Libertad, no tengo aún la confirmación del equipo rival, me van a confirmar más tarde, pero sería un equipo de Montevideo. Lo que tenemos confirmado es para el sábado 7 ante Juventud de Colonia en Colonia, el miércoles 11 jugaremos con Joanicó en Libertad, el sábado 14 con Juventud de Colonia en Libertad y el 18 con Joanicó en Canelones. Para el 21 tenemos otro casi confirmado en Montevideo, pero todavía no está firme”.

Sobre el nivel de los equipos seleccionados para los encuentros amistosos Larre dijo que “todos los años intento hacer lo mismo, elegir equipos de la Divisional A de OFI o algunos de Montevideo, buscando partidos intensos, fuertes, como para medirnos para saber cómo estamos”.

Larre contará con todos los jugadores que jugaron en Campana en 2019. Agregó que “tuvimos la incorporación de Joaquín Ramos, de Nacho Torena, Cristian Malán, que viene de la selección de Colonia, también arrancó Alan Ramos, que desde 2017 después de la lesión no había jugado, también sigue Marcos Pérez que ya estaba en 2019”.

En cuanto a su propuesta táctica en fase de inicio, Larre dijo que “la idea es comenzar con un esquema 4-4-1-1, con Bruno García y Bruno Arqueta como referentes del equipo”.

Ante la consulta sobre una probable doble competencia el entrenador dijo que “tenemos pensado que la Liga Mayor va a comenzar el 25 de setiembre, ello significa que tendremos cuatro fines de semana sólo jugando la Copa, pero después comenzará la doble competencia”.

OBJETIVO| Larre dijo que “nuestro objetivo es subir a la Divisional A. Si logramos ese objetivo vamos a jugar mucho del campeonato local entre semana, tengo un lindo plantel y estamos muy bien para la doble competencia”.

Sobre el objetivo al que refirió el entrenador explicó que “ya hemos determinado con los jugadores y dirigentes que nuestro objetivo prioritario es subir a la A de OFI, al campeonato local le prestaremos atención pero siempre centrándonos en la Copa de Clubes”.

Sobre los aspectos físicos y los riesgos de lesiones al comenzar la alta competencia, Larre dijo que “la planificación la hicimos con el cuerpo técnico y la verdad es que ha salido todo como lo planificamos para las primeras cuatro semanas. Hemos visto la evolución en los entrenamientos, se hacen entrenamientos intensos pero con la progresividad necesaria para no generar lesiones. Estamos muy contentos con ese tema porque todos se han adaptado bien a la planificación y esperamos llegar al 28 de la mejor manera posible”.

A LA ORDEN| La nómina de jugadores a la orden del entrenador Andrés Larre es la siguiente: Bruno García, Bruno Arqueta, Pedro Petrullo, Fabricio Fagúndez, Elías Sellanes, Sergio Morales, Matías Rey, Diego González, Cristian Rodino, Alan Ramos, Rafael Chiarlone, Cristian Carballo, Manuel Reyes, Matías González, Luis Reyes, Gabriel Mattos, Sandino Amado, Facundo Lapeira, Franco Gáspari, Juan I. Gómez, Facundo Perdomo, Santiago Morello, Felipe Travieso, Pablo I. Torena, Gianfranco Rodríguez, Franco Bonahón, Valentín Caraballo, Rodrigo Curbelo, Ezequiel Arrizabalaga, Emanuel Bravo, Iván Conde, Facundo Bilbao, Fabián Couto, Gerónimo Bruzzone, Mateo Antúnez, Jonás De León, Kevin Ruiz, Marcos Pérez, Joaquín Ramos y Cristian Malán.

La imagen que acompaña esta nota es de un entrenamiento nocturno de Campana (Foto Sebastián Parentelli).

Por Jorge Gambetta.